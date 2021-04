Gyurcsány bevetette a nehéztüzérséget

Az unióban az egyik legsikeresebb oltási programmal amellett, hogy rengeteg ember életét meg lehetett menteni, a gazdaság újraindítása is lehetővé válik, várhatóan júniusra visszakaphatjuk a korábban megszokott életünket – jelentette ki Deák Dániel politológus, aki szerint Gyurcsány fenyegetőzése a baloldali házi verseny része.

2021. április 12. 09:29

A baloldal ma már letagadja, hogy oltásellenes lenne, pedig hosszú hónapokon keresztül emberek tömegeit beszélték le arról, hogy bizonyos oltásokat beadassanak maguknak – mondta lapunknak Deák Dániel a baloldal taktikaváltása kapcsán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: az oltásellenességnek tragikus következménye lett, egyre több olyan esetről hallani, hogy valaki politikai okok miatt utasította el a számára felkínált vakcinát, majd elkapta a fertőzést és védettség hiányában súlyos tüneteket produkált vagy tragikus módon elhunyt. A baloldal politikai haszonszerzésből folytatott hangulatkeltése tehát rendkívül felelőtlen volt, emberéletekkel játszottak – szögezte le a politológus.

Deák megállapította: miután nem jött be a keleti vakcinákkal szemben folytatott bizalomromboló kampányuk, most úgy tesznek, mintha mindig is oltáspárti álláspontot képviseltek volna. Ez a múlttagadó politika ugyanakkor nem szokott bejönni, a 2015-ös migrációs válságot követően is emlékeztek a választók a baloldali politikusok bevándorláspárti álláspontjára, hiába állítottak mást már a 2018-as választási kampány során – emlékeztetett az elemző. Szerinte most is emlékezni fognak a választók arra, hogy a szövetkező baloldali pártok mindegyike élesen támadta a magyar oltási programot, rombolták az egészségügyi rendszerbe vetett társadalmi bizalmat és támadták az oltásokat is.

A DK részéről még azzal is megvádolták a kormányt, hogy hamisított kínai vakcinákat rendelt, a Momentum elnöke pedig januárban azt írta közösségi oldalára, hogy a kormány ne is rendeljen orosz vakcinát, mert az „pénzkidobás”, továbbá Jakab Péter Jobbik-elnök nemes egyszerűséggel „kínai cuccnak” nevezte a kínai oltóanyagot a parlamentben – idézte fel a politológus. Kijelentette, a szisztematikus uszítás a keleti oltóanyagokkal szemben még a baloldali választók körében is kiverte a biztosítékot, hiszen ők is látták barátaik, ismerőseik körében, hogy a keleti vakcináknak köszönhetően több százezer ember életét lehetett megmenteni. Nem meglepő, hogy ma már szégyellik a baloldali politikusok ezeket a nyilatkozatokat, a Gyurcsány-párt egyik embere például eléggé komikus módon össze is zavarodott a múlt héten egy televízióműsorban, ahol nem tudta eldönteni, éppen oltáspárti vagy oltásellenes álláspontot kell-e képviselni.

Az mindenesetre borítékolható, hogy a baloldal oltásellenes kampánya az ellenzék 2022-es választási esélyeit negatívan befolyásolja majd – szögezte le Deák. Hangsúlyozta: a baloldal folyamatos aknamunkája ellenére rendben zajlik a magyar oltási program, amelynek köszönhetően az Európai Unión belül hazánkban az egyik legmagasabb a beoltottak aránya. Ez hatalmas eredmény, hiszen amellett, hogy rengeteg embert meg lehetett menteni, a gazdaság újraindítása is lehetővé válik, várhatóan június­ra visszakaphatjuk a korábban megszokott életünket, míg az EU több tagállamában még hosszú hónapokat kell várni erre.

A baloldalon mindeközben zajlik a már jól ismert nagyotmondási verseny – folytatta az elemző –, Gyurcsány Ferenc érzékelve, hogy Jakab Péterrel szemben van egy kis lemaradásuk, ismét bevetette a nehéztüzérséget és minősíthetetlen stílusban fenyegette meg a jobboldaliakat a parlamentben. Ezzel a DK-vezér amellett, hogy el akarja terelni az oltásellenes kampányukról a figyelmet, azt is el szeretné érni, hogy a DK pozíciói javuljanak a baloldali házi versenyben – közölte Deák Dániel.

