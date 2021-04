Újabb leszámolási ügy az MSZP-ben

Nem a tettessel, hanem a bejelentővel, illetve a kémkamera felfedezőjével szemben indult fegyelmi eljárás az MSZP-ben, holott a pártelnök tanácsadója Szakács László hozzájárulása nélkül, titokban helyezett el kamerát az országgyűlési képviselő irodájában Nagykátán.

2021. április 12. 10:57

Március elején számolt be a Magyar Hírlap arról, hogy kémkamerával figyelhették meg az MSZP-s Szakács Lászlót a párt nagykátai irodájában, amelyet a korábbi elnökhelyettes, jelenleg országgyűlési képviselő bérel, s amelynek használatát egy civil szervezet, a Barátság Klub tagjai számára is lehetővé tették. Az irodához kulcsot kapott az MSZP parlamenti frakciójának tanácsadója, Tóth Péter is, aki korábban a párt tápió­szőlősi elnöke volt, s akinek a Pest megyei szervezet a kizárását kezdeményezte, miután a rábízott élelmiszer-adománnyal nem tudott elszámolni.

Bemutatott egy tizenöt nevet tartalmazó átvételi elismervényt, amelyből tíz olyan párttagok nevei voltak, akik soha nem írták alá az elismervényt, további öt esetben pedig fantomszemélyek vették át tőle az adományt. Az ügyben jelenleg is tart a nyomozás a nagykátai rendőrkapitányságon. Tóth Péter fellebbezése alapján mindenesetre a Harangozó Tamás vezette Országos Etikai és Egyeztető Bizottság nem folytatta le vele szemben az eljárást, törölte a Pest megyei fegyelmi bizottság kizáró határozatát, mondván, hogy Pest megyének nincs jogosítványa őt vizsgálni. Az irodában elhelyezett kémkamera ügyében Molnár Zsolt pártigazgató és Németh Imre informatikai igazgató azt javasolta, tegyenek feljelentést.

Ezt, mint a lap forrásai elmondták, Oldal István a megyei választmány elnöke tette meg, ám mire a rendőrség kiszállt és házkutatást tartott, a kémkamera eltűnt az irodából. Emiatt a rendőrség bizonyíték hiányában megszüntette az eljárást, de az ügy ezzel nem zárult le, mivel a Pest megyei főügyészségen panasszal éltek a nyomozást megszüntető rendőrségi határozat kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a nyomozóhatóság számos egyéb bizonyítékot nem vizsgált meg, s releváns tanúkat sem hallgatott ki. A pártvezetés mindenesetre a feljelentést felsőbb tanácsra megtevő Oldal István megyei választmányi elnök tagságát előbb felfüggesztette, majd az Országos Ügyek Etikai Tanácsánál – ezt a bizottságot vezette korábban Legény Zsolt, akit diplomata útlevéllel tetten értek az ukrán–magyar határon cigarettacsempészet közben – a pártból történő kizárását kezdeményezték. A pártvezetés által Tóth Péternek, Tóth Bertalan pártelnök tanácsadójának kimosdatási kísérlete több ponton is sántít.

Tóth Péter ugyanis rendőrségi kihallgatásán elismerte, hogy a számítógépen a kamerát ő helyezte el. Ezt azzal indokolta, hogy a kamera azt célozta, hogy a járvány időszakában online formában részt tudjon venni a pártvezetés által tartott megbeszéléseken. Csakhogy az online beszélgetések technikai feltételei kémkamera nélkül is adottak voltak a számítógépen. A történet abból a szempontból is sántít, hogy a kamera elhelyezéséről Szakács Lászlónak, az iroda bérlőjének hozzájárulását Tóth Péter nem kérte.

Magyar Hírlap