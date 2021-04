A Janssennel már 6 féle oltás van Magyarországon

Megérkezett a Janssen-oltóanyag Magyarországra kedden, az első szállítmány összesen 28.800 embernek elegendő vakcinát tartalmaz - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a Hungaropharma kőbányai telephelyén.

Utoljára frissítve: 2021. április 13. 14:36

2021. április 13. 14:02

Szénási Zsolt minőségbiztosító gyógyszerész mutatja az újonnan érkezett, koronavírus elleni Janssen-vakcinát a Hungaropharma budapesti raktárában 2021. április 13-án. A első szállítmány összesen 28 800 embernek elegendő oltóanyagot tartalmaz. A szállítmány fagyasztva érkezett és így is tárolják, kiszállítását csak a kiolvasztás után kezdik el. A Janssen-oltóanyagot honvédségi oltóbuszokkal viszik majd a kistelepülésekre. A Janssen adenovírusvektor-vakcina egyadagos, tehát nincs szükség második, emlékeztető oltásra a védettség kialakításához. MTI/Koszticsák Szilárd

Galgóczi Ágnes közölte, a szállítmány Belgiumból fagyasztva érkezett és így is tárolják, kiszállítását csak a kiolvasztás után kezdik el. Elmondta, a tervek szerint a Janssen-oltóanyagot honvédségi oltóbuszokkal viszik a kistelepülésekre, és várhatóan hétfőn kezdik meg az oltást a regisztráltak körében.



Ismertetése szerint a Janssen adenovírusvektor-vakcina egyadagos, tehát nincs szükség második, emlékeztető oltásra a védettség kialakításához. Mint mondta, ez az oltóanyag az orosz Szputnyik-oltóanyag első komponenséhez hasonló.



Közölte, az egy adagos Janssen-oltóanyag 18 éven felüliek beoltására alkalmas, és köztük a krónikus betegek is megkaphatják. Jelezte, a beoltottak 14 nap után már védettnek minősülnek.



Elmondta, újabb Janssen-oltóanyag várhatóan két hét múlva érkezik, abban a szállítmányban már 58 ezer adag lesz.

Zsótér Andrea, a Hungaropharma Minőségbiztosítási igazgatója (b) és Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Hungaropharma budapesti raktárában, ahova megérkeztek a koronavírus elleni Janssen-vakcinák 2021. április 13-án. A első szállítmány összesen 28 800 embernek elegendő oltóanyagot tartalmaz. A szállítmány fagyasztva érkezett és így is tárolják, kiszállítását csak a kiolvasztás után kezdik el. A Janssen-oltóanyagot honvédségi oltóbuszokkal viszik majd a kistelepülésekre. A Janssen adenovírusvektor-vakcina egyadagos, tehát nincs szükség második, emlékeztető oltásra a védettség kialakításához. MTI/Koszticsák Szilárd



A kedden érkezett szállítmányt a Hungaropharma kőbányai úti telephelyén tárolják, mínusz 20 Celsius fokon. Az NNK járványügyi osztályvezetője az oltóanyag kiszereléséről azt mondta, egy dobozban tíz ampulla van, egy-egy ampulla öt ember oltására elegendő, egy adag pedig fél milliliter.

Tisztifőorvos: már 6 féle oltás van hazánkban

A reggeli órákban megérkezett a Janssen vakcinája Magyarországra, így már 6 féle vakcinával olthatnak koronavírus ellen - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

Az újonnan érkezett, koronavírus elleni Janssen-vakcinák a Hungaropharma budapesti raktárában 2021. április 13-án. A első szállítmány összesen 28 800 embernek elegendő oltóanyagot tartalmaz. MTI/Koszticsák Szilárd

Müller Cecília közölte, néhány járványügyi adatnál enyhe csökkenés tapasztalható, így kijelenthető, hogy tetőzik a járvány harmadik hulláma. Jelezte ugyanakkor, hogy tendenciát csak a 7-14 napos "mozgóátlagokból" lehet kiolvasni.



Kórházban még mindig sok beteg van a fertőzéssel összefüggésben, köztük sok fiatal. Lélegeztetőgépen 1209-en vannak és 272-en haltak meg az elmúlt napon - ismertette.



A szakember arról is beszélt, hogy a koronavírus brit mutációja fertőzőképesebb, és ez a veszély nem fog megszűnni. A védelmi intézkedésekkel - távolságtartással, maszkhasználattal, kézfertőtlenítéssel -, valamint az oltások beadásával megszakítható a fertőzéslánc, hiszen sok múlik azon, hogy a vírus "milyen fogékonyságú szervezetre talál".



Kiemelte, ezért van óriási jelentősége annak, hogy a járvány kitörésétől számítva viszonylag rövid időn belül elérhetővé váltak a különféle vakcinák, amelyek mindegyike hatásos és biztonságos, és megvédenek a súlyos szövődményektől.



Fontos, hogy minden lehetséges helyről minél több oltóanyagot szerezzünk, és azokat minél hamarabb megkapják az emberek.



A kedd reggel érkezett Janssen-vakcinájáról elmondta, ez a vakcina hasonló az orosz Szputnyik V-vakcinához, egy 26-os adenovírust tartalmazó vektorvakcina, azzal a különbséggel, hogy ebből az oltásból egy adag is elég a védettséghez, amely az oltást követően két hét múlva alakul ki.



Tizennyolc év felett mindenkinek adható, azoknak is, akik korábban átestek a fertőzésen, kivéve a várandós és szoptatós kismamákat.



Mint mondta, a többi oltáshoz hasonlóan ennél is jelentkezhetnek oltási reakciók: bőrpír az oltás helyén, enyhe fejfájás, rossz közérzet, hőemelkedés, azonban ezek a tünetek rövid időn belül megszűnnek. Hozzátette: a Janssen-vakcinát a honvédségi oltóbuszokon fogják használni.



Az országos tisztifőorvos továbbra is arra kért mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra. Ha valaki már időpontot kapott, akkor pontosan érkezzen, ezzel elkerülhető az oltópontokon a tumultus.





Müller Cecília elmondta, aki magán a fertőzést követően poszt-Covid tüneteket észlel, keresse fel háziorvosát, aki beutalja az ezzel foglalkozó ambulanciák egyikére. Idézett egy, a Lancet orvosi folyóiratban megjelent cikket, amely szerint minden harmadik koronavírus-fertőzésen átesett betegnél jelentkeznek poszt-Covid tünetek, amelyek akár fél évig is fennállhatnak.



Kérdés kapcsán elmondta, nincs összefüggés az elmaradó oltási reakció és a védettség kialakulása között, a vakcina beadása után megindul a szervezet immunreakciója.



Beszélt arról is, hogy aki az első dózis után lett beteg, a második oltását csak akkor kaphatja meg, ha felgyógyult a fertőzésből. Ilyen esetben meg kell várni a teljes tünetmentességet. Ha valaki három napja tünetmentes, és letelt a tünetek megjelenésétől számított tíz nap, akkor gyógyultnak számít, és megkaphatja a második védőoltást.

György István: Magyarország dupla utat tett meg az oltásban az uniós átlaghoz képest

A magyar lakosság átoltottsága duplája a legtöbb uniós országénak, ami már komoly haladást jelent a járványból kivezető úton - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

György István kifejtette, 2 969 647-en kaptak már első, és 1 250 582-en második oltást. Reményét fejezte ki, hogy ez hamarosan a járványügyi adatokban is jelentkezni fog.



Hozzátette, folyamatosan emelkedik az oltásra regisztráltak száma, jelenleg 4 110 000-nél tartanak, 64 százalékuk már kapott oltást.



A regisztrált 1,5 millió 65 évnél idősebb emberből csaknem 1,4 milliót már beoltottak, a három legveszélyeztetettebb csoport oltásán is túl vannak, így a legtöbb háziorvosi praxisban el tudták kezdeni az aktív korúak oltását. Ezzel kapcsolatban elmondta: 2 millió 130 ezer 18 és 59 év közötti ember regisztrált, akik közül több mint 800 ezren meg is kapták már az első oltást.

Az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech koronavírus elleni Comirnaty-vakcinákat pakolják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézeti gyógyszertárában 2021. április 13-án. MTI/Vajda János



A várakozó 1,3 millió aktív korúról szólva úgy fogalmazott: "bármikor csöröghet a telefonjuk". Minden regisztráltra "heteken belül sor fog kerülni" - húzta alá.



György István elmondta, húsvét előtt 78 ezer, a múlt hétvégén 100 ezer pedagógust hívtak be soron kívüli oltásra, a részvételi arány 80 százalékos volt.

Nyitnak egy harmadik kört azon pedagógusok, valamint a bentlakásos gyermeknevelési intézményekben dolgozók számára, aki korábban valami miatt nem tudták felvenni az oltást, a mostani hétvégén közel 30 ezer pedagógust várnak a kórházi oltópontokra Pfizer-vakcinára. Őket sms-ben értesítik majd - közölte.



A munkacsoport-vezető elmondta, kedden több oltóanyag is érkezik Magyarországra, de "nincs annyi vakcina, mint amennyivel képesek lennénk oltani".

Pfizer-vakcinából 248 ezer érkezik, ebből 150 ezret kórházi oltópontokra szállítanak, 30 ezret a pedagógusok harmadik körös oltására különítenek el, a többit pedig második körös oltásra.



Az egydózisos Janssen-vakcinából 28 800 érkezett, ezeket a honvédségi oltóbuszok kapják meg. A buszokkal a jövő héttől Tolna megyei kistelepülésekre mennek.

Török Szimonetta fogorvos egy férfit beolt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a fővárosi Honvédkórház oltópontján 2021. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A vártnál kevesebb, szintén 28 800 AstraZeneca-vakcina is érkezik kedden, amiből 2880 háziorvos kap egy-egy ampullát, ami 10-10 ember oltására elegendő. Várnak második körös oltásokhoz való orosz oltóanyagot is, amelyet először hatósági vizsgálatnak vetnek alá - ismertette.



György István beszámolója végén úgy fogalmazott: az unióban is kiemelkedő magyar oltási eredmények azt bizonyítják, hogy "Magyarország, a magyar egészségügy, a közigazgatás és a rendvédelem példaértékű teljesítményre, összehangolt munkára képes". "Az oltás életet menthet" - hangsúlyozta.





