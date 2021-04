Gulyás: a cél, hogy minél többen oltassák be magukat

Az a cél, hogy minél többen oltassák be magukat, és ha sikerül a kieső Janssen-vakcinákat pótolni, május végére mindenkit beolthatnak, aki regisztrált - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2021. április 15. 16:45

Gulyás Gergely kijelentette: nincs érdemi különbség az egyes vakcinák hatékonyságában, mindegyik Magyarországon használt oltóanyag hatásos és védelmet biztosít, és a járvány legyőzésének nincs más eszköze, mint az oltás.

Közölte: már meghaladta a 3 millió 90 ezret a beoltottak száma, és nő az oltási hajlandóság, már több mint 4,2 millióan regisztráltak. A háziorvosok megkapják a teljes regisztrációs listát, ők dönthetnek arról, hogy az oltási sorrendben kit kell beoltani - jelezte.

Gulyás Gergely kifejtette: a Brüsszel által megrendelt vakcinák közül kiesett a Janssen, így félmillióval kevesebb adagra lehet számítani. A kormány tárgyalásokat folytat, hogy a lehető leggyorsabban pótolják a kiesett oltóanyagot - tette hozzá.

A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinájával oltottak esetében nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek az Egyesült Államokban, ahol a hatóságok kezdeményezték is az egydózisú vakcina használatának felfüggesztését. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdán közölte, folytatja a Janssen oltóanyaga és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek közötti esetleges összefüggés pénteken megkezdett vizsgálatát, az eddigi eredmények azonban azt mutatják, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Sajtóhírek szerint a vállalat az amerikai javaslatot követően úgy döntött, hogy késlelteti a vakcinák leszállítását Európába.

Gulyás Gergely elmondta azt is: az oltást illetően vannak területi különbségek, ami adódik abból is, hogy van, ahol több idős él, de eddig a kiválasztás nehéz feladatát a háziorvosok nagy többsége kiválóan megoldotta.

Közölte: a magyar hatóságok vizsgálatai és a tapasztalatok alapján még hatékonyabbak a vakcinák, mint ahogy a gyártók ígérték, a beoltottak 1 százaléka betegszik csak meg, de az oltás miatt náluk is csekélyebbek a kockázatok.

A miniszter szerint mivel a világ egyik legnagyobb üzlete is a vakcinabeszerzés és -értékesítés, elsősorban üzleti érdekekről van szó, amikor valamelyik oltóanyagról azt mondják, hogy kevésbé hatékony.

Arra is kitért, hogy a kormány kampányt indít, csütörtöktől óriásplakátokon ismert emberek buzdítanak az oltásra, "Az oltás életet ment" jelmondattal.

Megjegyezte: a járványhelyzetben továbbra is komoly nehézségekkel szembesül az ország és azok, akik azért dolgoznak, hogy az egészségügyi ellátás biztosított, az oltás folyamatos legyen. Köszönet illet mindenkit, aki ebben közreműködik - tette hozzá.

Májusban is jár az éttermeknek a bértámogatás - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszter megerősítette: 3,5 millió, koronavírus ellen beoltott ember estén kinyithatnak a teraszok, ez számításaik szerint jövő hét közepén történhet meg.

Hozzátette: a nap folyamán jelenik meg az a szabályozás, amely a vendéglátóhelyek érdekében eltörli a közterület-használati díjakat és felfüggeszti az ezzel kapcsolatos bürokratikus nehézségeket.

Erre azért is szükség van, mert voltak olyan kerületek, amelyeknek szándékában állt a bérleti, illetve közterülethasználati díjat megemelni a válság közepén. Az I. kerületben csak kormányzati fellépés tudta ezt megakadályozni - hangoztatta.

Hozzátette: örülnek annak, hogy a kormány és a főváros között egyetértés van, és hogy a főpolgármester üdvözölte ezt az új szabályozást, de nem ártana, ha elbeszélgetne saját párttársaival, akik éppen ellentétes intézkedéseket hoztak.

Gulyás Gergely azt mondta, a turisztikai ügynökség a vendéglátóipari érdekképviseletekkel egyeztetve készített egy kézikönyvet, amely ajánlásokat tartalmaz a vendéglátóhelyeknek a járvány alatti működéshez.

Az iskolákkal kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a nyitásról tartott konzultáción az derült ki, az emberek kellő óvatosság mellett a fokozatos újraindítást támogatják és ez az iskolákra is igaz. Első lépésként, a fokozatosságot szem előtt tartva az óvodákat és az alsó tagozatokat indítják újra a jövő héten - jelezte.

Úgy fogalmazott: minden feltétel adott ahhoz, hogy egy járványhelyzet közepette a lehető legbiztonságosabban induljanak újra az óvodák és az alsó tagozatok.

Megjegyezte: a bölcsődék eddig is működtek és a szülők nagy százaléka élt ezzel a lehetőséggel, ez egy fontos tapasztalat.

A miniszter kérdésre sajnálatát fejezte ki, hogy a baloldali politikusok "bizonyos megszólalásaikban" még mindig oltásellenesek. Most összefogásra van szükség, és ennek a legfontosabb eleme az oltásra biztatás lenne - hangoztatta.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok csak átvizsgált és hatékony oltóanyagot engedélyeztek és figyelemmel kísérik azt is, hogy az oltást követően fellép-e mellékhatás. Magyarországon ilyen nem volt, valamennyi oltóanyag megbízható, a Sinopharm- és az AstraZeneca-vakcina semmivel nem rosszabb, mint a többi, sőt bizonyos szempontból lényegesen jobb eredményeket mutat, mint például a Pfizer.

Azt is mondta, a második oltást követően a kínai vakcina ugyanolyan vagy jobb védelmet biztosít, mint a Magyarországon megkapható többi vakcina, teljesen mindegy, hogy ki milyen vakcinát kap, mindegyik biztonságos és védelmet is nyújt - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A miniszter megerősítette, hogy a Szputnyik vakcinák második oltása is időben érkezik, a 21. napon mindenkinek be tudják adni. Hozzátette: egyébként majdnem minden virológus egyetért abban, hogy ha 25 vagy 30 napra adnák be a második oltást, annak sem lenne negatív következménye.

Közölte: a pedagógusok beoltását követően a háziorvosok dönthetnek az oltási sorrendről. Úgy vélte, a múlt heti oltásszámot valószínűleg nem tudják tartani, mert az európai uniós vakcinák lassabban jönnek, a Janssen pedig teljes egészében kiesett.

Kitért arra is, hogy a Janssen-vakcinával kapcsolatosan a kormány is elrendelt egy vizsgálatot. A magyar virológusok tudása kiemelkedő, ha meggyőződnek az oltás alkalmasságáról, akkor lehet majd velük oltani. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a közvéleményt - tette hozzá.

Arról is beszélt: nincs szükség arra, hogy más vakcinát adjanak a második oltásnál azoknak, akik AstraZeneca-oltóanyagot kaptak, mert a vakcina kiváló adatokat hoz.

Arról, hogy Mikulás Dzurinda bírálta a Szlovákiának szánt Szputnyik vakcinák magyarországi bevizsgálását, azt mondta: a korábbi szlovák miniszterelnök hosszabb ideje kivonult a belpolitikából, és ideje jelentős részét Brüsszelben tölti, ez a nyilatkozatain is látszik.

Arra a kérdésre, hogy a Magyarországon használt Szputnyik vakcina megegyezik-e azzal, amelyen a Lancet-tanulmány alapult, a miniszter közölte, az orosz vakcinát - Magyarországra érkezése után - minden egyes esetben megvizsgálja az országos gyógyszerhatóság, hogy megfelel-e annak, amit a szakvéleményben rögzítettek, ad-e védettséget és jár-e kockázattal. Ha ezeket a kérdéseket a vizsgálat megnyugtatóan tisztázza, akkor engedélyezik az oltás beadását - tette hozzá.

Hangsúlyozta, a legjobb vakcinák között van a Szputnyik, a nyugati vakcináknál is jobb.

Kitért arra, hogy a Pfizer és a Sinopharm, valamint minimális késéssel a Szputnyik gyártója megbízható szállító, az összes többi vakcinával gondok vannak a szállítási pontosságot nézve.

Közölte, minden héten tájékoztatást adnak arról, mennyi vakcina érkezett az országba.

Gulyás Gergely kijelentette: az egészségügyben olyan kezeléseket sehol nem függesztettek fel, amelyek az életvédelem területére esnek, az onkológiai kezelések is zajlanak. Kiemelte: csak szűrővizsgálatokat függesztettek fel, az akut beavatkozásokat most is elvégzik.

Beszámolt arról is, hogy 1523 embert ápolnak intenzív osztályon.

Gulyás Gergely szerint nyáron, ha a járványhelyzet Európában, a környező országokban vagy a világ más államaiban ezt lehetővé teszi, reményeink szerint a beadott oltások mindegyikével lehet majd külföldre utazni. Az EU-ban nem látja reálisnak azt a veszélyt, hogy bárki azért ne utazhatna, mert egyik vagy másik oltásból kapott - emelte ki.

A miniszter kitért arra: a nyárra változtatni fognak a karanténkötelezettség szabályain, és aki be van oltva, annak hazatéréskor nem kell majd karanténba vonulnia. Egyelőre azonban nem változtatnak a szabályozáson, hogy lehetőleg csak az menjen külföldre, aki üzleti útra indul - magyarázta.

A járvány végét firtató kérdésre Gulyás Gergely közölte, nehéz megmondani, nagy mértékben függ attól, hogy a környező országokban meddig tart a fertőzés, alakul-e ki újabb mutáns. Szerinte akkor lesz vége a járványnak, ha egész Európában, illetve az egész világon véget ér, Magyarország is ekkor lesz teljes biztonságban.

Magyarország azt tudja tenni, hogy a lehető legtöbb embert beoltja.

Gulyás Gergely közölte: regisztrációra azért van szükség, mert az oltás önkéntes. Mindenkit arra biztatnak, hogy ha még nem jelentkezett, tegye meg - tette hozzá.

Az alsó tagozatosok április 19-én kezdődő iskolai oktatásáról azt mondta, a járványügyi helyzetben az intézményvezetők engedélyezhetnek távollétet a diákoknak. Mivel azonban a tanároktól nem várható el, hogy kétszer oktassanak, ha megindul az iskolai oktatás, azzal párhuzamosan digitális oktatás az alsó tagozatosoknak nem lesz.

Megjegyezte, a tanulmányi rendszerben van lehetőség a hiányzások pótlására, és "nyilván most nagyobb rugalmasságra van szükség". Azt is mondta, hogy kényszeríteni senkit semmire nem akarnak. Ugyanakkor az alsó tagozaton, mivel a tanulókat kevés, sok helyen egyetlen tanító tanítja, kisebb a fertőzés kockázata.

Tájékoztatása szerint 3,5 millió ember beoltása után fog a kormány dönteni arról, hogy 4-4,5-5 millió beoltottnál milyen intézkedéseket hoznak. Mint mondta, a kormány feladata, hogy úgy védekezzenek, szerezzenek oltóanyagot és gyorsítsák az oltást, hogy közben az ország működésképes maradjon.

Hozzátette: az elmúlt 13-14 hónapot a turizmus és a vendéglátóipar szenvedte meg a leginkább, így amikor biztonságosan lehet nyitni, akkor nyitni fognak.

Azt is elmondta, ahogy az egészségügyben, úgy a vendéglátóiparban dolgozóknak sem lesz kötelező beoltatniuk magukat.

Hozzátette: feltehetően már négymilliós oltottságnál lesznek olyan szabályok, amelyeknél lesz jelentősége a védettségi igazolványnak.

A közterületi parkolás addig lesz ingyenes, amíg a járványhelyzet indokolja - jegyezte meg.

A költségvetést illetően elmondta: most, amikor baj van, és sokat kell költeni az egészségügyi védekezésre és a szükséges intézkedésekre az ország működőképességének fenntartása miatt, jó, hogy van mögöttünk tíz év, amikor szigorú és fegyelmezett pénzügyi politika volt, így vannak olyan tartalékok, amelyekre most támaszkodni lehet. A kormány a 2021-es költségvetést úgy készítette elő, hogy a 7,5 százalékos hiánycél elérhető legyen - fűzte hozzá, jelezve: április végén nyújtják be a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

Gulyás Gergely kérdésre reagált arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kilátásba helyezte a 2023-as atlétikai világbajnokság lemondását, ha a diákváros nem az eredeti terveknek megfelelően épül meg Budapesten a kínai Fudan Egyetem campusának felépítése miatt.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány tartja magát a fővárossal korábban kötött megállapodáshoz, a diákváros meg fog épülni.

Hozzátette: ahogy korábban is elmondta, a diákváros tervével teljes összhangban van, hogy a világ élvonalába tartozó kínai egyetemnek lesz Budapesten oktatási tevékenysége és campusa.

Megjegyezte: Karácsony Gergely hosszabb ideje úgy viselkedik, mint aki a budapesti városvezetést csak ugródeszkának tekinti, és miután eldöntötte, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje lesz a választási kampányban, olyan területeken is politikai vitát keres kormánnyal, ahol korábban egyetértettek.

Azt is mondta, szerinte nem a főpolgármester, hanem Gyurcsány Ferenc (DK) által hozott stratégiai döntés volt az, hogy az ellenzék a járványügyi védekezés időszakában is támadja a kormánydöntéseket, és nem egy politikai értelemben is látható egységet hozott létre. Sajnálatát fejezte ki, hogy Karácsony Gergely is beállt ebbe a sorba.

Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem professzorának rasszista kijelentéseit értékelve a tárcavezető hangsúlyozta, ahogy az egyetem, úgy a kormány értékrendjével is összeegyeztethetetlen, amit a professzor mondott. Azt is közölte, a kormány elnézést kért Áder János köztársasági elnöktől, amiért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésre javasolták Gulyás Lászlót.

A nemzeti régiókkal kapcsolatos aláírásgyűjtésről hangsúlyozta: ha az EU-t valóban érdekli saját polgárainak véleménye, komolyabban fogja venni a kezdeményezést és általánosságban is komolyabban veszi a nemzetiségeket megillető egyéni és kollektív jogokat.

A Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes által üdvözölt várnegyedbeli tervekről Gulyás Gergely úgy fogalmazott: jobban csak a második világháborús bombatámadások tették tönkre a várat, mint ahogy a tervekben elképzelik.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kérdésre beszámolt a szórakoztatóiparnak nyújtott támogatásokról, ezek között említette a pályázatokat, a raktárkoncertek szervezését és a bértámogatást is.



MTI