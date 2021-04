Brüsszeli vakcinával oltott ellenzék

Sokan kérdezik, miért ennyire oltásellenes az ellenzék? Ugyanazért, amiért nemrég még bevándorláspárti volt. Mintha ugyanazzal a “brüsszeli” föderalista-globalista vakcinával oltották volna őket akkor és most.

2021. április 15. 23:16

Abban mindenki egyetért, hogy a járványból csak az oltással lehet tartósan kilábalni. Miközben a magyar kormány az oltásnál a gázpedált nyomja, az ellenzék a féket. Miért folytat immáron a DK körül egyesült ellenzék egy ilyen önsorsrontó stratégiát? — kérdezhetik jogosan.

“Kezdetben jó ötletnek tűnt!” — hangozhatna a naiv és megengedő válasz. Azonban igazán tanulhattak volna a 2015-ös hibájukból, amikor “álproblémának” és “gumicsontnak” nevezték a migrációt, és az utolsó ellenzéki közvélemény-kutatóig és újságíróig propagandistáig és politikusig a “közös” megoldás, értsd a kötelező betelepítési kvóta mellett kardoskodtak. Ahogy elkészült a határkerítés és a jogi határzár, azokat ugyanúgy támadták, mint most a kormány oltási tervét. Akkor ez rájuk égett, bár hatalomra kerülve feltehetően most is a brüsszeli álláspontot részesítenék előnyben, akármit is mondanak választás előtt most.

Ha az újkori népvándorlásnál nem működött a “brüsszeli” vakcina, akkor most miért bíznak ennyire ebben? A brüsszeli központ ugyanis most éppen a “közös” járványkezeléstől várja a nagy AHA-élményt és az európaiak föderális lelkesedését. A tavalyi német elnökség és Brüsszel a “közös” járványkezelést olyan szimbolikus eseménnyé és folyamattá akarta stilizálni, ami a nemzetállamokkal szemben a közös megoldások előnyét mutatja.

Közös lónak túros a háta! — tartja a magyar közmondás. A magyar kormány a migrációnál sem bízott Brüsszelben, saját útját járta, és igaza lett. Trump elnök idején Amerikában is ezt a politikát követték, és ma már az európaiak többsége is a magyar példát választaná.

Brüsszel tehát nem engedheti meg, hogy ez megismétlődjön, és a brüsszeli szólamokkal ellentétben ismét a magyar kormány patrióta politikája legyen a sikeresebb. Azok az országok ugyanis, amelyek kizárólag a brüsszeli beszerzésre várnak, nagyon le vannak maradva hozzánk képest. A balliberális ellenzék azért hergel a keleti vakcinák ellen, hogy visszapofozza Magyarországot a közös vakciknabeszerzés lassan cammogó sorába.

A vírus közös ellenség

A Soros-hálózat brüsszeli emberei őszintén kimondják, hogy meg akarják dönteni a magyar és a lengyel kormányt. Mint láttuk, ez kívülről nem ment, és most sem menne. A balliberális ellenzék a külföldi politikai és médiatámogatásért cserébe felvállalta a magyar szakemberek által biztonságosnak ítélt keleti vakcinák elleni nyílt támadást, vagyis az oltásellenességet.

A regisztráció és az oltás üteme azonban arra enged következtetni, hogy a magyarok ismét a józan eszükre hallgatnak és nem az ellenzékre. A keleti vakcinák átsegítettek bennünket azon az időszakon, amikor nyugatról alig érkeztek vakcinák. A több vakcina gyorsabb átoltottságot és tempósabb nyitást hozott.

Jól jegyezzük meg, hogy az ellenzék minden szoros helyzetben a brüsszeli megoldást támogatta és feltehetően ezt fogja a jövőben is tenni. Szerencse, hogy a magyarokban kezd kialakulni az immunitás a “brüsszeli” vakcina ellen.

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu