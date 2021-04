A CEU-n teljesen elképzelhetetlen

2021. április 16. 00:48

Kellemetlen múltját most könnyedén megelőzheti néhány apró és fájdalommentes szúrással. Az egyéniséghez megfelelő oltáscsomag kiválasztásában cégünk most díjmentesen nyújt segítséget. Akár három hónapon belüli múlt esetén is!

Classic

Ön se érezzen gátlásokat múltjával kapcsolatban, hiszen tulajdonképpen régi, kipróbált technikát alkalmazunk. Óceánia mindig is az Ön szövetségese volt, így minden kellemetlenkedő kérdés, akadékoskodó közbevetés ignorálható a továbbiakban. Ön csak azért beszélt annyit a szovjetorosz vakcináról, mert eleve azt tartotta leginkább szóra érdemesnek.

Eleve hibás a feltételezés az Ön korábbi múltjára nézve, hogy bármi baja is lehetett volna olyan vakcinával, amit Szputnyiknak hívnak.

Hiszen Önt a Szputnyik nevelte, a Szputnyik adott olcsó hitelt a Szputnyik által elkúrt állami Szputnyikok olcsó privatizációjára. Ön a Szputnyikot vette el harmadik feleségnek. A Szputnyiknak adott tanácsokat, majd mondott szenvedélyes igazságbeszédet, amikor vezette. Még a Szputnyik nagypapája is az a Szputnyik volt, aki ezt szép tágas kapszulát szerezte ott a Szputynikhegyen, amiben a mai napig lakik.

A dédnagymamája térdje kalácsát minden fideszesnek, aki Önről azt merné állítani, amit Ön sugalmazott még 1-2 hónapja. Természetesen az oltakozásnál is eleve a Szputnyikot kéri, hiszen kezdettől fogva csakis kizárólag átlátszó orosz folyadékocskákban bízott, a hétszázát!

Neo

Átláthatóság! Ez volt az, amit ön már a múltban is számon kért a kormány által behurcolt mindenféle szirszar vakcinán. Tesztelték-e vajon kellő számú transzneműn és melegen? Teljesen vegán-e a termék? Ezek azok a hívószavak, melyekkel elbizonytalaníthatóak voltak mind a három kerület fiataljai, ahol ismerik Önt és szavaznak a pártjára. Az elvből alapvetően most se kell engednie, de legyen fiatalosan szemtelen, és szólítsa fel személyesen 0rbán Viktort a kampányolásra!

Csakis az oltás az, amivel legyőzhetjük a járványt, és ebben Ön sokkal jobban hisz 0rbánnál, hiszen ő csak letárgyalta, lekötötte, megvette, ideszállíttatta a gépen, amit szintén megvett, kipakoltatta, rendszerezte, elosztotta, beadatta és vállalta a miatta kapott ellenzéki és külföldi szarvihart, de Ön vele ellentétben már mintegy két hete facebookozza, is, tehát mégis ezerszer többet tett az ügy érdekében.

Amióta a külföldön orvosló kishúga mégis meggyőzte arról, hogy milyen jó is ez. Ja, és így azt a remek százezres ajánlatát, amit minden oltás után folyósítani, vissza se kell vonnia. Termékcsomagunk nagy előnye, hogy kedvenc országában, Romániában is bevizsgált, így gond nélkül használható. Ahogy Ön mondja majd románul, vaccinare nesseserul este!

Vanguard

A Classic termékcsomaggal ellentétben a Vanguard választásánál tulajdonképpen nem is kell feladnia régi múltját. Ön végtére is nem politikus, csak a közélet iránt erősen érdeklődő tudós-civil kvízmester. Ön nem állít, csak kérdez, hisz mi másról szólna az Ön által vallásos hittel körülbástyázott Szent T0d0mány?

Biztosan olyan jók a keleti vakcinák? Bár a t0d0mány természetesen nem ismer határokat, de valóban igazolható a hatásuk, megvan a teljes dokumentáció róluk? Ugye, hogy nem! Azaz, Ön itt se állít, csak kérdez. Ebbe a mucsai kis szar országba egyébként semmi sem kellene úgy, mint egy külföldi elitegyetem. Természetesen egyetlen kizáró ok van, ha esetleg kínai, mert ott még akár ügynököket is képezhetnek, ami a CEU-n teljesen elképzelhetetlen lett volna.

Ön inkább meghal, de nem oltakozik hát ilyen tudománytalan keleti szarokkal. Vagy nyugati, vagy semmilyen!

Szerencsére csak decemberig kell várni, és az EU megold minden problémát, mert addig szállítja a mindenható nyugati vakcinát. Csak még nem pontosan tudni, hogy melyik decemberben.

Újmúlt 2000 vakcinacsomagok ellenzékieknek

írta: Kurtz ezredes

kontra.hu