Orbán: az oltás életet ment

2021. április 16. 10:22

A koronavírus elleni oltás felvételére buzdított a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hangsúlyozva: csak egyéni védelem van, egyéni védelmet pedig csak az oltás ad, az oltás viszont életet ment.

A kormányfő ismertette: a beoltottak száma több mint 3 millió 145 ezer, a második oltást is megkapta több mint 1 millió 300 ezer ember. Hozzátette: meghalt 241 többségében idős ember, 10 ezer alá - 9459-re - csökkent a kórházban lévő betegek száma és 1117-en vannak lélegeztetőgépen.



A miniszterelnök szerint még mindig nagyon nehéz a kórházakban a helyzet. Elismerését és köszönetét fejezte ki a kórházakban dolgozó ápolónőknek, orvosoknak és a kórházakat működtető személyzetnek is.



A miniszterelnök az iskolák fokozatos nyitásával kapcsolatban elmondta: a 18 év fölötti 8 millió állampolgárból több mint 3 millió 145 ezret beoltottak, további 742 198 ember átesett a betegségen, így "pillanatokon belül" átlépi Magyarország azt a nagyon fontos választóvonalat, hogy többen lesznek már védettek, mint akik még nem azok.



Az iskolák újranyitása kapcsán azt mondta, az "ember legjobban mégiscsak a gyerekeit félti", ezért nagyon nehéz újraindítani az iskolákat, mert a közvélemény mindig megosztott.



A kormányfő szerint a döntésnél fontos szerepet játszott a bölcsődékben tapasztalt helyzet, mert az utolsó tíz napban nagyon megnőtt a gyermekeiket bölcsődébe vivő szülők aránya. Kitért arra is: megnézték a kórházi statisztikákat is, és mintegy 10 ezer kórházban lévőből huszonhét 14 év alatti gyermek van, 2-en vannak lélegeztetőgépen.



Emellett - folytatta - a honvédség fertőtlenítette az iskolákat.



Arra is a felhívta a figyelmet: a szülőknek megvan az a lehetőségük, hogy az igazgatóhoz forduljanak, hogyha a gyereket mégsem akarják engedni iskolába, ebben az esetben az igazgató dönt arról, hogy a hiányzást igazoltnak vagy igazolatlannak tekinti.



Úgy vélte, biztos, hogy az újraindítás a pedagógusoknak sem könnyű, de nagy szükség van munkájukra, ezért arra kérte őket, hogy segítsenek az országnak, hogy újra tudják indítani az életet. Megjegyezte: a pedagógusok közül kevesebben jelentkeztek oltásra, mint ahogy remélte, de aki jelentkezett, azt mind beoltották.



Orbán Viktor elmondta azt is: az oltásra regisztráltak száma 4 millió 219 ezer fő. A kormányfő arra figyelmeztetett: kialakult egy képzet, amikor azt hiszik emberek, hogy a társadalom 60-70 százalékos beoltottságánál nekik már nem kell beoltatni magukat, mert "megúszták".



Ez félrevezető gondolat, "senki sem ússza meg" - hangsúlyozta, hozzátéve: csak egyéni védelem van, egyéni védelmet pedig csak az oltás ad, az oltás viszont életet ment.



A kormányfő arról is beszélt: a következő hat hét döntő lesz, Magyarország meg tudja duplázni a beoltottak számát, így május végére, júniusra "kint vagyunk a vízből".



Kitért arra is: kiesett "ötszáz-egynéhány ezer" nyugati Janssen-vakcina, a következő napokban ugyanakkor azon dolgozik a külügyminiszter - a kínaiakkal elsősorban - hogy máshonnan pótolják a kieső oltásokat. Bejelentette azt is: a "riasztó hírek" miatt elrendelték a Janssen-vakcina vizsgálatát, ami szokatlan lépés, hiszen - mint mondta - eddig a nyugatról jövő oltások hatósági igazolásait automatikusan elfogadták, és a keletieket vizsgálták meg.



A miniszterelnök bírálta az ellenzéket, mert mint fogalmazott: egyetlen országban sem látott olyan baloldalt, "amelyik nyíltan, kendőzetlenül, hol egyenesen, hol ravasz módon, de folyamatosan olyan politikát folytat, ami válsághoz vezet, ami a járvány elhúzódását célozza, ami a lassabb kilábalást célozza, ami elbizonytalanítja az embereket abban, hogy most akkor hihetnek-e a kormánynak".



Lesújtónak nevezte, hogy még mindig bent van a parlament előtt a baloldal határozati javaslata arról, hogy ne oltsák be az embereket kínai vakcinákkal, holott ha Magyarország nem használna keleti vakcinákat, akkor körülbelül fele annyi ember lenne beoltva. Megjegyezte: a kormánypárti képviselők közül visszatartja azokat, akik folyamatosan sürgetik, hogy az oltásellenességnek legyen büntetőjogi következménye. Vannak ilyen indítványok, de - folytatta - nem szeretné, ha a védekezés közben még az oltásellenesek büntetőjogi felelősségre vonásával is foglalkozni kellene.



A kormányfő úgy vélte: azért is szaporodtak föl az oltásellenes hangok a baloldalon, mert ha 6 hét alatt sikerül végrehajtani az oltási tervet, akkor "túl vagyunk az egészen", és Magyarország a világon az első, a második vagy a harmadik helyen lábal ki ebből a bajból.



Úgy értékelt: a kormánynak egyszerre kell Magyarországon az oltást elbizonytalanító, az oltásba vetett bizalmat elbizonytalanító multinacionális profitéhséggel szemben, és a baloldal hataloméhségével szemben föllépnie.



Orbán Viktor a teraszok tervezett kinyitását szimbolikus dolognak nevezte, szerinte ez a "régi életünknek egy nagyon látványos darabja", amit visszaszerzünk. Közölte: a teraszdíjakat és a bürokratikus engedélyeket központilag törlik el, néhány biztonsági szabály betartása mellett kifejezetten bátorítják a vendéglátósokat, hogy nyissák ki a teraszokat, kerthelyiségeiket.



A 2022-es költségvetést az újraindítás a költségvetésének nevezte, hangsúlyozva, hogy 2021-ben és 2022-ben 5 ezer milliárd forintot fordítanak a gazdaság újraindítására.



Kijelentette, tartják azt vállalást, hogy minden munkahelyet, amit a vírus tönkretett újraindítanak, sőt, ennél többet is tudnak vállalni. "Több munkahelyünk lesz a vírusjárvány után, mint azt megelőzően volt, tehát nőni fog a munkahelyeknek a száma" - mondta.



MTI