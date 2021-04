Tisztifőorvos: egy alá csökkent a vírus reprodukciós rátája

Az elmúlt napokban egy alá csökkent a vírus reprodukciós rátája, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy fertőzött legfeljebb egy embernek tudja átadni a vírust, tehát látni az intézkedések és a lakosság együttműködésének eredményét - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján.

2021. április 16. 15:43

Boiskó Sándor címzetes főorvos beoltani készül egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával kállósemjéni háziorvosi rendelőjében 2021. április 16-án. MTI/Balázs Attila

Müller Cecília kiemelte, a járvány harmadik hulláma tetőzik, de enyhe csökkenés tapasztalható. Az elmúlt napon 5216 új fertőzöttet regisztráltak. A következő héten arra kell számítani, hogy az új fertőzöttek száma ezen a szinten mozog majd - mondta.

Juhász Tünde, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyilatkozik a közmédiának Vígh Edit háziorvos rendelője előtt Hódmezővásárhelyen 2021. április 16-án. A háziorvos ezen a napon a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinával oltotta be pácienseit. MTI/Rosta Tibor



Ismertette, hogy a kórházban lévők száma mérséklődött, tízezer alá csökkent a súlyos állapotú betegek száma; jelenleg 9459 embert ápolnak kórházban, és 1117-en szorulnak lélegeztetésre. Csütörtökön 241 beteg hunyt el.



Közölte: eddig 3 145 592 ember - a lakosság 32 százaléka - kapta meg az oltás első adagját. Vagyis átlagosan minden harmadik magyar állampolgárt beoltották valamelyik vakcinával. A regisztrált 65 év felettiek 90 százalékát, a regisztrált 18 és 59 év közöttiek felét már beoltották.



Müller Cecília arról beszélt, hogy ennél a betegségnél - különösen a fertőzést okozó vírus brit variánsánál - nagyon fontos az egyéni védelem.



Ne reménykedjen senki abban, hogy azok, akiket már beoltottak, megvédik majd a még be nem oltottakat! - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Hozzátette, a vírus mutánsai nagyon ragályossá tették a betegséget, és az elkerüléséhez mindenképpen szükség van az oltásra.



Az óvodások és az alsó tagozatos általános iskolások hétfőn kezdődő jelenléti oktatására kitérve felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek tiszta, rendezett és fertőtlenített környezetbe térhetnek vissza, de ez egyben azt is jelenti, hogy az intézményeknek újra alkalmazniuk kell a korábbi járványügyi protokollokat és higiénés rendszabályokat.



Biztonságosabb a visszatérés, mert az eddig regisztrált pedagógusok több mint 80 százaléka kapta meg az oltást, és folyamatban van további 31 ezer, közoktatási intézményben dolgozó beoltása is - mondta.

Vígh Edit háziorvos (j) kikísér egy nőt rendelőjéből, miután beoltotta a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával Hódmezővásárhelyen 2021. április 16-án. MTI/Rosta Tibor

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, a járvány kezdete óta még nem telt el elég idő annak megállapításához, hogy bármelyik vakcina esetében szükség lesz-e harmadik, "emlékeztető" oltás beadására.



A Magyarországon alkalmazott vakcinák mindegyike védelmet ad a súlyos, szövődményes megbetegedések ellen, azaz rendkívül fontos, hogy most védetté tegyük magunkat - mondta Müller Cecília, hozzáfűzve, a jövőbeli oltási protokollok kialakítása a vírus mutációitól és a vakcinát gyártó cégek folyamatos vizsgálataitól függ.

MTI