Hazánk örök angol barátjának Trianon-kötete

Az első könyv címe, Megmaradni, tökéletesen illik a Bethlen kormány politikai erőfeszítéseire és sikereire, ami az oktatást, a gazdaságot, a külpolitikát, a kultúrát, sportot illeti. Minél többen olvassák a könyvet, annál többen merítenek erőt a mai, nem könnyű politikai és társadalmi viszonyok közötti eligazodáshoz.

2021. április 16. 23:56

Magyarország örök barátjáról Sir Bryan Cartledge élete címmel született nagyszerű magyar dokumentumfilm. Rendkívül fontos volt e film megalkotása, mert e nélkül nem tudnánk Magyarország örök barátjáról, az általa írt hihetetlenül fontos – és nemcsak a történészek számára fontos – kötetekről, és azokról az információkról sem, amelyeket az őelőtte megnyílt angol és francia levéltárakból kibányászott. A könyvet kiadó Balogh Katalint kérdezte a Gondola.

– Asszonyom, miért fontos, hogy a társadalom emlékezetében tartsuk: 1920-ban a nyugati világ, amelyet évszázadokon át védtünk, csaknem végzetes csapást mért a magyarságra?

– Az Officina Kiadó ars poeticája kezdettől fogva a művelődéstörténet, történelem, művészettörténet és ezekhez a témákhoz közelálló ismeretterjesztés volt. Ezen belül kiemelt fontossággal bírt a magyar történelem. Egy kiadó életében a téma, vagy szerző kiválasztás nagyban szerencse, vagy kapcsolatok, jó döntések kérdése. Sir Bryan Cartlegde nevével és első könyvével, a „The Will To Suvive A History of Hungary" (magyar címe: Megmaradni. A magyar történelem egy angol szemével) egy Angliában élő, magyar származású térképtörténész barátomon keresztül találkoztam.

– Kint élnek, de magyar érdeket testesítenek meg, és ha alkalom nyílik, erősítik az országot. Sok ilyen emberünk van?

– A térképtörténész Gróf László úr, ő 1956 óta él külföldön, lelkes hazafiként gondolkodik és cselekszik. Járja Erdélyt, előadásokat tart, nagyon diplomatikus: a románok is tisztelik. Az ő mondása: a térképek nem hazudnak.



– Milyen erények jellemzik Bryan Cartledge szakmaiságát?

– Az olvasópéldány megragadott az objektivitásával, alapos tényfeltáró, magyar múlttal rokonszenvező, olvasmányos stílusával. Azonnal úgy éreztem, hogy a történelem iránt érdeklődő olvasó szívesen fogadja majd a könyvet és ezt a kiadvány sikere, többszöri kiadása igazolta is.

Cartledge

Ehhez hozzájárult John Lukács Amerikában élő magyar történész szakmai támogatása és Bánki Vera kitűnő fordítása is. Az angol kiadás 2006-ban jelent meg, a magyar kiadás először 2008-ban.

– Tehát 13 éve jelent meg, milyen visszhangokat kapott?

– Az első kiadás után, 2009-ben omlott ránk a válság, eladtuk az Officina Nova kiadót. Az új tulajdonos még egyszer kiadta, majd a jogokat eladta a Rubiconnak, ez a cég is kiadta legalább egyszer. Ezt tekintve sikeres a könyv.

– És jött az újabb Cartledge-alkotás, ebben mi volt az érdeklődést keltő?

– 2009-ben szereztem tudomást arról, hogy egy másik londoni kiadó tervez egy 20 kötetes sorozatot az 1919-23 közötti párizsi békeszerződésekről és ezek következményeiről. Akkor derült ki, hogy a nálunk Trianon néven elhíresült, inkább békediktátumként ismert szerződésről szóló kötet szerzője szintén Sir Bryan Cartledge. Egyértelmű és nyilvánvaló volt, hogy ezt a kötetet is az Officina fogja gondozni és kiadni. Nekem azért is különösen fontos volt ez a könyv, mert az én korosztályom az iskolában Trianont másként, csak érintőlegesen tanulta és én édesapámtól ismertem meg Trianon tragédiáját, amit ő erdélyi származása miatt a saját gyerekkorában élt át.

Bryan Cartledge szerzői koncepciója érdekes volt, Károlyi Mihályon és Bethlen Istvánon keresztül mutatta be a két karakter különbözőségét. A könyv sok érdekes, de sajnos szívszorító információt tartalmaz, amit angol, francia és amerikai forrásokból merített.

Az első könyv címe, Megmaradni, tökéletesen illik a Bethlen kormány politikai erőfeszítéseire és sikereire, ami az oktatást, a gazdaságot, a külpolitikát, a kultúrát, sportot illeti. Minél többen olvassák a könyvet, annál többen merítenek erőt a mai, nem könnyű politikai és társadalmi viszonyok közötti eligazodáshoz.

– Miért érzi fontosnak, hogy egy könyv erőforrás is legyen?

– Azt hiszem, ez kézenfekvő. Nagy zavar van a fejekben, és a fiatalok nem tudják, milyen emberfeletti erőfeszítéseket tettek 1920 után a magyar politikai vezetők, Bethlen István miniszterelnök vagy Bánffy Miklós külügyminiszter Genfben.

Bánffy Miklós

Ezt meg kell ismertetni a fiatalokkal, azokkal, akiknek a szülei rengeteget dolgoztak, nekik is hiányosak az ismereteik. Ezeket az ismereteket könyvekből lehet megszerezni, vagy jó tévévitákból. A jó könyv erőt ad a mai életben való küzdelmekhez is.

– Miért megerősítő, hogy a velünk rokonszenvező angol történész nem „csak" kiemelkedő tudással és különleges politikai tapasztalattal rendelkezik, hanem emberileg is kiváló?

– Magyarország és különösen a magyar értelmiség és arisztokrácia különös vonzalmat érez az angol életstílus, irodalom és humor iránt. Nagyszerű érzés azt tapasztalni, hogy ez nem kizárólag egyirányú érzelem, hanem egy ilyen nagyszerű, művelt, világot látott ember így megérti a magyar lelket, történelmet és egyéb értékeinket. Mint visszavonult történész, majdnem egy évtizedet töltött hiányos magyar nyelvtudással a magyar múlt megismerésével és megírásával.

– A kötet megszervezésekor hogyan jött létre egy országokon át szövődő magyar együttműködés?

– Sir Bryannel való első személyes találkozás alkalmával a londoni könyvvásáron ráéreztem, hogy milyen fontos számára könyve magyar nyelvű megjelentetése. Könyvét angolul sem üzleti előnyök céljából írta, hanem azért, hogy az angolszász olvasók, akik – mint ő maga is bevallotta, mielőtt hazánkba jött mint nagykövet – oly keveset tudott az országról. Eredetileg nem is gondolt rá, hogy irodalmi ügynökségeken keresztül ajánlja fel a könyvét magyar kiadónak. Miután létrejött közöttünk a licenc-szerződés, mindenben segített, többször jött Magyarországra és példás volt közöttünk az együttműködés. Az első könyv bemutatója 2008. június 4-én, a Trianoni Szerződés aláírásának évfordulóján a gyönyörű angol nagykövetségen zajlott, Sir Bryan, az akkori angol nagykövet és John Lukács elnökletével. Mindhárman, gesztusként, magyarul szóltak a meghívottakhoz.

– A sikeres film miért volt értékes a kötet és a Cartledge-i életmű kiegészítéséhez?

– A magyar olvasók mindig szívesen megismerik kedvenc könyveik szerzőit, különösen, ha a szerző ilyen érdekes, gazdag életutat járt be. Sir Bryan mint a Thatcher kormány politikai államtitkára, több országban diplomata, mint egyetemi professzor különösen színes, érdekes, egyben szerény, szeretetreméltó egyéniség.

– A magyar forrásokból hazai célokért dolgozó civil szervezetek miket tehetnek azért, hogy a Cartledge-i életmű és a Cartledge-i gondolkodásmód értéke minél több magyar fiatalt megérintsen?

– Gimnazista diákoknak ajánlott vagy kötelező irodalomként, olcsó, kartonált kiadásban, vagy internetről letölthetően lehetővé kellene tenni a Trianon könyvet elolvasásra, lehetőleg osztályfőnöki vagy történelem órán pedig levetíteni a Bryan Cartledge-ról szóló filmet. Ennek megszervezése és a szükséges anyagi támogatás megszerzése nemes feladat lehetne egy civil szervezet számára.

Molnár Pál

gondola