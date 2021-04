Elindult az oktatás az alsósoknak, hamarosan nyitnak a teraszok

A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozatai és a felnőttképzésben is lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

2021. április 19. 09:52

Az oltási hullám ilyen mértékű folyamatos növekedése mellett a statisztikusok szerint csütörtökre érhető el a 3 és fél milliós szám, melynek alapján Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti közleménye szerint újra kinyithatnak a vendéglők kerthelyiségei, teraszai. A jogszabály szerint a teraszok, a kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

A járvány megfékezése érdekében a kabinet meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatában életbe lépett intézkedések szerint az üzletek továbbra is csak reggel 5 óra és 21 óra 30 perc között tarthatnak nyitva, ez érvényes a korábban éjjel-nappal nyitva tartó boltokra is.

A szabály szerint átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben, ezt folyamatosan ellenőrzi a hatóság. A szállodák még nem fogadhatnak vendégeket csak üzleti és oktatási célra, a sportcsarnokok, edzőtermek, uszodák sem látogathatók, csak az igazolt sportolóknak.

