Müller Cecília: Most nem az antitestek mérésével kell foglalkoznunk

A vakcinák hatásosságát a gyártó határozta meg, a klinikai vizsgálatok során rögzítette azt. Egy-egy paraméter vizsgálata nem ad teljes képet – közölte az országos tiszti főorvos a védekezésért felelős operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

2021. április 19. 13:20

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, az egyéni védelmet a vakcina felvétele biztosítja, a közösségit pedig az, ha minél többen élnek az egyéni biztonsággal. A beérkezett oltóanyagok vizsgálat után rögtön az oltópontokra kerülnek – tette hozzá. Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását – közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília tájékoztatása szerint az első oltást 3 266 425 embernek adták be, és 1 391 381-en a második oltást is megkapták. Elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Hétfőn 68 400 Moderna-vakcina érkezett, kedden 248 040 adag Pfizer-oltóanyagot várnak, a héten pedig további orosz és kínai vakcina érkezése várható. Müller Cecília kiemelte, minden oltópont működik. A honvédségi oltóbuszok Tolna megye kisebb településein dolgoznak jelenleg. Tájékoztatása szerint 8650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 052-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy kicsit csökkent a teher, de további megfeszített munkát kíván az egészségügyi dolgozóktól – fogalmazott. Külön megköszönte azok munkáját, akik műszaki feladatokat látnak el, mert rájuk kevesebb figyelem vetül. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg. Hozzátette, minden olyan személyt jegyeznek, akik haláluk idején koronavírus-fertőzöttek voltak, függetlenül attól, hogy amiatt hunytak-e el.

Javulnak a járványügyi adatok, mivel a lakosság betartotta a védelmi intézkedéseket. A mai napon az óvodák, és az iskolák alsó tagozatosai meg tudták kezdeni a helyszíni oktatást. Mindenhol, ahol kérték, megtörtént a fertőtlenítő takarítás – hangsúlyozta. A tiszti főorvos arra kérte a szülőket, hogy csak egészséges gyereket vigyenek óvodába, iskolába. Az utóbbi intézményekben pedig a tanárok fektessenek nagyobb hangsúlyt a szellőztetésre. A pedagógusok, bölcsődei gondozók oltása három körben befejeződött. Mintegy 31 ezer köznevelésben dolgozót hívtak be oltásra.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, a védőoltás beadását követően az ellenanyag kimutatásnál fontos, hogy mikor történik, mert csak adott szituációt mérnek. Ez csak egy tájékozódás, pontosan nem lehet megtudni a szervezet védekezését. Nagyon sok betegséget és vakcinációt követő állapot van, amikor bár nem mérnek ellenanyagot, mégis a test emlékszik az oltásra és megindul az ellenanyag termelés. A vakcinák hatásosságát a gyártó határozta meg, a klinikai vizsgálatok során rögzítette azt. Egy-egy paraméter vizsgálata nem ad teljes képet – húzta alá. Arra kérte az embereket, hogy bízzanak a gyártókban és a vakcinákban.

A jelenleg Magyarországon elérhető oltóanyagok jó minőségűek, hatásosak és biztonságosak. Nem most kell az antitesteket mérnünk, most védetté kell tennünk magunkat. Regisztráljunk, és amikor behívnak az oltóhelyre, akkor menjünk be és vegyük fel az oltást – hívta fel a figyelmet. Elképzelhető, hogy mindegyik vakcinából szükség lesz még egy adagra, hiszen annak kimutatására még nem volt idő, hogy az egyes oltóanyagok meddig tesznek védetté. Lehetséges, hogy három vagy ötévente ismételni kell majd az oltást – fogalmazott Müller Cecília. Kérdésre válaszolva elmondta, a harmadik oltás szükségességéről a kutatások és az idő fog dönteni. A gyártók fogják majd közölni, hogy mikor és mennyi ismétlő oltásra lesz majd szükség.

A hétvégén 1911 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón hétfőn. Kiss Róbert elmondta: közterületen 1872, tömegközlekedési eszközökön 32, üzletekben, bevásárlóközpontokban hét emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A rendelkezések bevezetése óta maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 55 198-szor intézkedtek a rendőrök – tette hozzá.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1039 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 315 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 724 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A rendőrség ideiglenesen bezáratta a visegrádi gokartparkot, mert a tiltás ellenére nyitva találták szombaton, két vendég is volt ott, ellenük szabálysértési eljárást indítottak. Szintén bezáratott ideiglenesen a rendőrség pénteken egy szarvasi sörözőt, ahol a tiltás ellenére vendégeket szolgáltak ki. A kijárási tilalom és a csoportosulás tilalmának szabályait megszegőkkel szemben a hétvégén 2974 rendőri intézkedésre volt szükség. A novembertől bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt eddig összesen 64 392 intézkedésre volt szükség. Szombat éjjel hangoskodásról szóló állampolgári bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök Ferencvárosban, a Nehru parknál, ahol 14 embert vontak eljárás alá a kijárási tilalom megszegése miatt.

Péntek éjjel pedig 12 emberrel szemben intézkedtek, mert egy pestszentlőrinci zárva tartó vendéglátóhelyen születésnapot ünnepeltek a kijárási tilalom idején. Ott a bisztró üzemeltetőjének a felelősségét is vizsgálják közigazgatási hatósági eljárás keretében. A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 218 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 15 655-ször intézkedtek. Kiss Róbert ismertette: jelenleg 45 132-en vannak hatósági házi karanténban, az elmúlt napokban 10 529 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban lévők közül 3121-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

MTI