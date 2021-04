Az esti kijárási tilalom nem szűnik meg

A teraszok és kerthelyiségek nyitásával az esti kijárási tilalom nem szűnik meg - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2021. április 20. 13:27

A német-amerikai Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina felhasznált ampullái az oltás napján a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán kialakított oltóponton 2021. április 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Kiss Róbert elmondta: amint a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetője a Magyar Közlönyben közzétett közigazgatási határozatban megállapítja, hogy a védőoltásban részesültek száma elérte a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatához szükséges létszámot.



Emlékeztetett: ebben a fokozatban a teraszok és kerthelyiségek 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, a vendégeknek nem kell maszkot viselniük, csak a belső terekben, ahol a megrendelt étel, ital elviteléhez szükséges ideig, valamint a mellékhelyiség használata idejére szabad tartózkodni. Az üzemeltetők és az alkalmazottak azonban a vendéglátóhely teljes területén kötelesek maszkot viselni. Hangsúlyozta: a teraszok és kerthelyiségek nyitásával a kijárási tilalom nem szűnik meg, mindenkinek haza kell érnie 22 óráig.



Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra is, hogy a vendéglátóhelyeken a szabályok be nem tartása miatt az üzemeltetők 100 ezer forinttól egymillió forintig, míg a vendégek 5000 forinttól 500 ezer forintig bírságolhatók, és ideiglenesen be is zárathatják a vendéglátóhelyet. Szálláshelyeken lévő étterem és bár csak a szálláshelyen üzleti célból megszállt vendégeket szolgálhatja ki - mondta.



Változatlanul hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettségre, a rendezvények tilalmára, a szálláshelyekre, a szabadidős létesítményekre és a felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok, valamint a kijárási tilalom rendelkezései.



Hétfőn 545 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - ismertette. Elmondta: közterületen 537, tömegközlekedési eszközökön 8 ember ellen léptek fel, amiért nem vagy nem helyesen viselték a védőeszközt. A maszkviselés kötelezettségének bevezetése óta 55 735-ször intézkedtek a rendőrök a szabályok be nem tartása miatt - tette hozzá.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1039 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 315 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 724-szer pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Bács-Kiskun megyében, Balotaszálláson egy presszót egy évre bezáratott a rendőrség; ilyen jelentős szankciót még nem szabtak ki - mondta az alezredes. A súlyos intézkedést azzal indokolta, hogy a vendéglátóhely üzemeltetőjével szemben már másodszor kellett fellépniük, ősszel ugyancsak be kellett záratniuk a presszót szabálytalanság miatt. A vendéglátóhelyen hétfőn az üzemeltető mellett egy vendéggel szemben is intézkedtek a rendőrök.



A kijárási tilalom és a csoportosulás tilalmának szabályait megszegők ellen hétfőn 214 rendőri intézkedésre volt szükség. A novembertől bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt eddig összesen 64 606 esetben intézkedtek.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 40 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 15 695-ször intézkedtek.



Kiss Róbert ismertette: 43 841-en vannak hatósági házi karanténban, hétfőn 4985 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban lévők közül 2987-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



