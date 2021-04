Javuló járványügyi adatok: az oltások hatása közrejátszik

A javuló járványügyi adatokban már az oltások hatása is közrejátszik, a vakcinák iránt egyre nő a lakosság bizalma és igénye - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

2021. április 20. 13:57

Oltáshoz készítik elő a német-amerikai Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcinát a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán kialakított oltóponton 2021. április 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Müller Cecília kifejtette, már 4 millió 326 ezer fölé nőtt a koronavírus elleni védőoltásra regisztrálók száma, és 69 százalékuk már legalább az egyik oltást megkapta. A magyar lakosság 33,4 százaléka van beoltva, szemben az uniós 18,5 százalékos átlaggal.



A regisztrált 65 év felettiek több mint 90 százaléka, míg a középkorosztály 53 százaléka kapott már oltást - tette hozzá.



Megjegyezte, napról napra jelennek meg szakmai cikkek, pozitív hírek és tapasztalatok a Magyarországon is alkalmazott oltóanyagokról, ennek is köszönhető, hogy nő a lakosság bizalma és igénye a védőoltások iránt.

Az országos tisztifőorvos szólt a napokban Magyarországra érkező, jelentős mennyiségű vakcinaszállítmányokról is. Úgy fogalmazott: ezekkel további lendületet nyerhet az oltások beadása. "Rövid időn belül mindenkit be tudunk oltani, aki a mai napig regisztrált" - szögezte le.



Közölte, hétfőn megérkezett a Moderna-vakcina újabb, 68 800 adagja, amelyet javarészt a második dózisok beadásához használnak fel. Kedden érkezik az AstraZeneca vakcinája 72 ezer adaggal és a Pfizer oltóanyaga 248 040 adaggal. Ezen kívül kedd éjszakára várják a Szputnyik V második komponensű vakcináját, és a napokban kínai oltóanyag is érkezik még - ismertette.

A járványügyi adatokról a szakember elmondta, a koronavírus-járvány harmadik hullámának tetőzése után enyhe csökkenés figyelhető meg. Az elmúlt napon 1645 új fertőzöttet regisztráltak, és bár csökkent, de még mindig magas a kórházban kezeltek száma, 8602, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen.



A vírus szennyvízben mért örökítőanyagának elmúlt heti mennyisége Müller Cecília tájékoztatása szerint "pici csökkenést, stagnálást" mutat, de a víruskoncentráció magasabb a szennyvizekben, mint a harmadik hullám kezdetén volt. Ez azt jelzi, hogy továbbra is magas az aktív fertőzöttek száma, így a védelmi és higiénés szabályok betartása továbbra is fontos.



Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy az elmúlt héten 21 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma (7461-gyel) az előző heti adathoz képest. Az új fertőzöttek átlagéletkora 46-ről 45 évre csökkent.



A járvány kezdete óta a fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 éves, 17 százaléka az 50-59 éves, 16 százaléka a 30-39 éves, 12 százaléka a 20-29 éves és a 60-69 éves korosztályból került ki.



A területi megoszlást nézve az elmúlt héten a legtöbb fertőzött fővárosi(14 százalék) vagy Pest megyei (13 százalék) volt. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alig több mint 6 százalék volt az új fertőzöttek aránya, míg Tolna megyében regisztrálták a legkevesebbet (2 százalék) - mondta.

Az új fertőzöttek arányának csökkenése Somogy megyében volt a legdinamikusabb, 40 százalékos; Tolna és Győr-Moson-Sopron megyében 34 százalékkal, Fejér, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében pedig 27 százalékkal csökkent új fertőzöttek száma - ismertette.



Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, hogy annak is ajánlott az oltás, aki átesett a fertőzésen. Hozzátette, aki enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget, annak valószínűleg kevesebb ellenanyag termelődött a szervezetében, így hamarosan kaphat oltást. Akinél súlyos lefolyású volt a kór, annak a felépülést követő harmadik hónaptól ajánlják az oltás felvételét.



A szakember kiemelte, a betegséget követő olthatóságról csak szakmai ajánlások vannak, az oltás beadásáról konkrét esetben mindig az oltóorvos dönt.

