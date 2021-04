NB I – Sorozatban harmadszor bajnok a Fradi

Az éllovas Ferencváros 3-0-ra legyőzte ősi riválisát, a vendég Újpestet a labdarúgó NB I. 30. fordulójának keddi játéknapján, így a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül megvédte a címét, és sorozatban harmadszor nyerte meg a bajnokságot.

2021. április 21. 01:12

A zöld-fehéreknek jelenleg 69 pontjuk van, a második Puskás Akadémiának pedig 55. A fővárosiak még három, a szerdán pályára lépő felcsútiak pedig négy mérkőzést játszanak a mostani bajnoki szezonban.



Az FTC története során 32. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és sorozatban harmadszor végez az élen, erre 14 éve nem volt példa az NB I-ben. Legutóbb a Debrecen tudott triplázni.



A Ferencváros tavaly a selejtezőből indulva a főtáblán szerepelhetett a Bajnokok Ligájában, újabb elsőségének köszönhetően a következő idényben is indulhat a sorozat kvalifikációjában.

NB I. 30. forduló:



Ferencvárosi TC-Újpest FC 3-0 (2-0)



Groupama Aréna, zárt kapus, v.: Solymosi



gólszerzők: Uzuni (13., 77. - a másodikat 11-esből), Nguen (30.)



sárga lap: Lovrencsics (22.), Laidouni (39.), Civic (53.), illetve Pauljevic (7.), Onovo (17.), Boli (53.)

Ferencváros: Bogdán - Lovrencsics (Botka, a szünetben), Blazic, Mmaee, Civic - Sigér, Laidouni - Uzuni, Nguen, Zubkov - Boli (Somália, 71.)



Újpest: Banai - Kastrati, Kutrumpisz, Ristevski - Pauljevic (Simon, 61.), Mitrovic, Onovo, Croizet (Csongvai, 61.), Antonov - Tallo (Perosevic, 61.), Beridze



Az első félidőben szervezetten védekező, mezőnyben sokat dolgozó Újpest többnyire megálljt tudott parancsolni a labdabiztos és gyors játékot bemutató Ferencvárosnak. A hazaiak azonban így is kidolgoztak öt helyzetet, amiből kettőt gólra váltottak: a 13. percben Uzuni, a 30. percben Nguen volt eredményes. A vendégek - akiknél a kezdőben kizárólag légiósok kaptak szerepet mezőnyben - eközben semmi veszélyt nem jelentettek Bogdán kapujára. A hazaiak nyáron szerződtetett kapusa - a szombati bemutatkozását követően - másodszor jutott játéklehetőséghez a zöld-fehéreknél.



Paprikás jelenetekkel vette kezdetét a második félidő, Civic és Tallo kakaskodását - amelybe a sárga lapot begyűjtő főszereplőkön kívül rögvest bekapcsolódtak a társak is - követően fél perccel az újpesti center egy másik eset kapcsán az oldalvonalnál még Szerhij Rebrovval, a hazai edzővel is heves szóváltásba keveredett.



Az Újpest bátrabban támadott, a kapuk azonban sokáig nem forogtak veszélyben, a 70. perc tájékán viszont a hazaiak előtt adódtak lehetőségek, majd a 77. percben büntetőhöz is jutottak, amit Uzuni értékesített. A hajrá nem tartogatott újabb izgalmakat, az eredmény nem változott.



A Ferencváros sorozatban hetedszer győzte le az Újpestet - ötödször pályaválasztóként -, ezek közül a legutóbbi hat fellépésén kapott gól nélkül végzett. A lila-fehérek immár 591 perce gólképtelenek a zöld-fehérek ellen. Az Újpest több mint két éve nem szerzett pontot a Ferencváros ellen, vendégként négy és fél éve.

A ferencvárosi Sigér Dávid (középen b) és az újpesti Lirim Kastrati (középen j) a labdarúgó NB I. 30. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2021. április 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A két edző

Szerhij Rebrov hangsúlyozta: a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtották, játékosai nagyon motiváltak és koncentráltak voltak, valamint nem követték el azokat a hibákat, amiket a legutóbbi, Kisvárda elleni gól nélküli bajnoki találkozón.

"A Puskás Akadémia ellen nem játszottunk rosszul, csak nem sikerült nyernünk, pedig megvoltak a lehetőségeink. A kisvárdai mérkőzésen viszont valóban voltak gondjaink, azt két napon keresztül megbeszéltük, aminek ma meglátszott az eredménye. Miként annak is, hogy a szurkolók meglátogatták a csapatot a szálláshelyünkön" - nyilatkozta. A drukkerek ünneplésével kapcsolatban kiemelte: a Ferencváros rendelkezik a legjobb magyarországi szurkolótáborral, amelytől függetlenül ő motiváltan tud dolgozni, a játékosok esetében viszont kiemelten fontos a jelenlétük, vagy jelen esetben a szerepük, hogy ilyen körülmények között is mellettük, mögöttük állnak.



Az Újpest elleni találkozóról elmondta: a rivális legutóbbi meccseit alaposan kielemezték, amiből sokat profitáltak, a Tallóval való afférjáról pedig kiemelte, hogy egy derbin az ilyen hozzátartozik a játékhoz. Az újabb bajnoki cím kapcsán kiemelte: az előző évekhez képest az a különbség, hogy mostanra teljesen összecsiszolódott a csapattal.

A játékosok időközben ráhangolódtak az elképzeléseire, amiket immár különösebb magyarázat nélkül képesek elvégezni. A ferencvárosi jövőjéről elmondta: még egy évig érvényes szerződés köti őt az Üllői úthoz, ahol nagyon szeret dolgozni.



Michael Oenning, az újpestiek vezetőedzője kiemelte: bár ők igyekeztek bátran, támadó szellemben játszani, a Ferencváros kulcsfontosságú pillanatokban szerzett gólokat, és megérdemelten nyert.



"Sok jó momentumunk volt az első félidőben, egyedül a góllövés nem jött össze. A Fradi jó pillanatban jutott vezetéshez, ami a védelmünk számára időben jött figyelmeztetés volt, majd olyan szituáció végén tudta növelni előnyét, amely elkerülhető lett volna. Mi azonban kétgólos hátrányban sem adtuk fel, a szünetben arra hívtam fel játékosaim figyelmét, hogy egy góllal nyílttá tudjuk tenni a hajrát. A harmadik hazai gól azonban lezárta a mérkőzést" - mondta. Hozzátette: a második félidőben tipikus derbihangulat alakult ki, kakaskodással, sok játékmegszakítással, a besárgult és mindig ezer fokon égő Tallót pedig elővigyázatosságból cserélte le. Kiemelte: a bajnokcsapat elleni mérkőzés jól szolgálta a felkészülésüket a Magyar Kupa döntőjére.



MTI