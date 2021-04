Szombaton nyithatnak a teraszok

Megvan a 3,5 millió beoltott, így a teraszok szombat reggeltől kinyithatnak - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

2021. április 23. 10:27

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) érkezik a Kossuth rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. április 23-án. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kiemelte: a jövő hét közepén, szerdán-csütörtökön meglehet a négymillió beoltott is, akkor megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílhatnak a színházak, a mozik, a múzeumok, a könyvtárak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is - sorolta.



Hangsúlyozta: lépésről lépésre újraindítják az országot.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 16-18 év közöttiek beolthatók Pfizerrel, ezért ebből az oltóanyagból annyit különítenek el, amennyi nekik kell. Magyarország még nem vállalja a 12-16 év közöttiek oltását, ehhez további vizsgálatok kellenek - tette hozzá.



A kormányfő kifejtette: a teraszok nyitásához egy-két szabályt meg kellett változtatni, és mivel a teraszok este fél 10-ig nyitva lehetnek, a kijárási tilalom szombattól 11 órakor kezdődik.



Kitért rá: az iskolák újranyitása a vártnál zökkenőmentesebben alakult, jóval ötven százalék felett volt a gyermekek száma az óvodákban és az iskolákban.



Elmondta: mindig van vita a vakcinák hatékonyságáról, de az egy oltással rendelkezők visszabetegedési aránya egy százalék, így lényegében már védettnek tekinthető az, aki egy oltást kapott. Az oltás továbbra is fontos, és a felnőtt lakosság több mint fele védett lesz a jövő hét közepére - közölte. Hozzáfűzte: új internetes felületet indítottak, ahol időpontot lehet kérni az oltásra.



Orbán Viktor szerint az oltásellenesek hangja erős, és az egész ellenzék, a teljes baloldal ide tartozik. Pedig mindegyik vakcina egyformán hatékony - emelte ki.



Mivel nagy mennyiségben érkezik vakcina a következő napokban, május közepére előállhat az a helyzet, hogy mindenkit beoltanak, aki regisztrált. Akkor a világ bármely pontjáról jöhetnek majd magyarok és megkapják a vakcinát - közölte.



A miniszterelnök a veszélyhelyzet meghosszabbításáról azt mondta, hogy a járványveszély nem múlt el, és az országnak működőképesnek, cselekvőképesnek kell lennie. Fontos, hogy ez a parlament nyári szünete alatt is így legyen, és a kormány minden szükséges döntést meg tudjon hozni akkor is - magyarázta.



Közölte: nem politikai verseny tárgya a halottak száma, és több méltósággal is lehetne beszélni az elhunytakról. Az EU-nak van egy adatszolgáltatási felülete, ahol közlik, hogy az utolsó békeévhez képest a covidos évben mennyien haltak meg. Magyarország itt "tartható pozícióban" van, inkább a jobban teljesítő országok között áll - mondta. Hozzátette: a magyar statisztikákban viszont a Covidban és a Coviddal meghaltak közötti különbség nem jelenik meg.



A kormányfő arról is beszélt, hogy a vakcinák ügyében túl sok érdek van a háttérben, így például a gyógyszergyáraké, de a geopolitikát is belekeverték Európában a vakcinaügybe, a politika felülírta az emberség szempontját, pedig ha életet kell menteni, nem szabad politikát csinálni ebből. A tanulság az, hogy Magyarország azért áll jól az oltásokkal, mert senki nem mondhatja meg neki, hogy mit tegyen - jelentette ki. Hozzáfűzte: Magyarországon csak egy szempont alapján döntenek, a nemzeti érdekek szerint.



Elmondta: a 2021-es költségvetéshez beadott módosító javaslat a gazdaság újraindítását célozza, és erről szól majd a 2022-es büdzsé is. Hatalmas lakásfelújítási programot indítottak, több száz milliárd forint jutott a vállalkozásoknak, sok minden megindult - emlékeztetett.



Orbán Viktor a pénteki brüsszeli tárgyalásait illetően úgy vélte, a pénzügyi kérdések rendezettek, inkább az EU jövőjével kapcsolatos kérdésekről beszélne. Így arról, hogyan készül fel az unió egy hasonló járványhelyzetre, milyen tanulságokat vont le, és miként alakul a kapcsolattartás az új amerikai adminisztrációval - mondta.



Végül a rendőrség munkáját értékelve közölte: ha nincs világos rend, nincs szabadság sem, és aki a rendet védi, az a szabadságunkat védi, egy demokráciában így is kell lennie. Az, hogy a közrend nem bomlott fel Magyarországon az elmúlt egy évben, a rendőröknek köszönhető, nekik is meg kell köszönni a munkájukat - mondta a kormányfő.



