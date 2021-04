Szombattól hatályba léphetnek az új rendelkezések

A védőoltásban már több mint 3,5 millióan részesül tek, így szombattól hatályba léphetnek az új rendelkezések - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.

2021. április 23. 14:09

Koronavírus elleni oltásra érkezik egy páciens a környei háziorvosi rendelőbe 2021. április 23-án. MTI/Kovács Tamás

Kiss Róbert hozzátette, hogy erről a belügyminiszter pénteken közigazgatási határozatot tesz közzé a Magyar Közlönyben.

Bublovics Péter háziorvos beolt egy pácienst a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával a környei háziorvosi rendelőben 2021. április 23-án. MTI/Kovács Tamás



A teraszok és kerthelyiségek reggel öt óra és este fél tíz között lehetnek nyitva, a vendégeknek ott nem kell maszkot viselniük, a vendéglátóhelyek belső területein viszont igen. Az üzemeltető és alkalmazottai viszont az üzlet teljes területén kötelesek maszkot hordani - ismertette.



Hangsúlyozta: hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettségre, a rendezvényekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre, felsőoktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések, valamint a kijárási tilalom.



A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek esti zárása után mindenkinek vissza kell érnie a kijárási tilalom kezdetéig a lakóhelyre, tartózkodási helyre, szálláshelyre - mondta.



Kiss Róbert közölte: csütörtökön 681 ember ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt: közterületen 666, tömegközlekedési eszközökön és megállókban 14, bevásárlóközpontban pedig egy ember nem hordta vagy nem megfelelően viselte a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1046 rendőri intézkedés történt. Ebből 316 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 730-szor pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Csütörtökön sem vendéglátóhelyet, sem más üzletet nem kellett bezáratnia a rendőrségnek a szabályok be nem tartása miatt - ismertette



A kijárási tilalom és a csoportosulás tilalmának szabályait be nem tartók ellen 246 esetben intézkedtek csütörtökön, így már 65 239-re emelkedett az ilyen rendőri fellépések száma.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 60 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 15 873-szor intézkedtek.



Kiss Róbert ismertette: 42 182-en vannak hatósági házi karanténban, csütörtökön 4428 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban lévők közül 2789-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



