Elindult az online időpontfoglaló rendszer

Az oltási program további ütemes folytatása érdekében péntektől megnyílt az online időpontfoglaló rendszer - közölte a Miniszerelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

2021. április 23. 14:14

Megmérik egy férfi testhőmérsékletét, mielőtt beoltják a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina második adagjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyírbátori szakrendelőjében kialakított oltóponton 2021. április 23-án. MTI/Balázs Attila

György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, hozzátette: azután nyitotta meg az országos oltási munkacsoport az online időpontfoglaló rendszert, hogy az elmúlt két napban sikeresen tesztelték.

Mostantól minden, még nem beoltott, de regisztrációval rendelkező ember tud az interneten időpontot foglalni az oltásra.



Aktuálisan jövő hét hétfőre, keddre és szerdára, kifejezetten kórházi oltópontokon, Sinopharm-vakcinával történő oltásra lehet időpontot foglalni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér lakossági portálján, az www.eeszt.gov.hu címen. Az időpontfoglalás elérhetősége és a tudnivalók a koronavirus.gov.hu oldalon is megtalálhatók.



Az államtitkár elmondta: az időpontfoglaló oldalon a regisztráltak egy-két perc alatt le tudják foglalni maguknak az oltás időpontját, a belépéshez csak a TAJ-számot és a születési dátumot kell megadni. A rendszerben ki lehet választani, mely napon, hány órakor, melyik település mely kórházi oltópontján szeretné valaki megkapni az oltást.



Az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt és oltás előtti nap emlékeztető emailt küldenek, a foglalás visszaigazolása pedig kinyomtatható. György István felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalás már nem módosítható.



Kiemelte: az érvényesen regisztráltak - vagyis, akiknek a regisztrációkor megadott adatait már ellenőrizték - valamennyi kórházi oltópontra tudnak maguknak időpontot foglalni, de a helyszín kiválasztásakor ajánlott figyelembe venni, hogy egy hónap múlva a második oltást ugyanazon az oltóponton fogják beadni, amelyiken az elsőt.



Az államtitkár azt kérte, aki időpontot foglalt magának, az jelenjen is meg az oltáson. Hozzátette: akinek "közbejön valami" és nem tud elmenni, továbbra is jogosult az oltásra egy későbbi időpontban.



Szólt arról is, hogy a hétvégén egy nagyobb szállítmány, 600 ezer Sinopharm-vakcina érkezik, ennek felét a kórházi oltópontokon használják fel, a másik felét pedig a háziorvosok adják majd be. Hozzátette: előfordulhat, hogy a következő napokban a háziorvos is oltásra hívja a regisztráltakat, ezért azt kérte, aki már foglalt magának időpontot, az jelezze ezt a háziorvosnak, aki így fel tudja kínálni másnak is a vakcinát.

Erdei Zsuzsa orvos beadja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagját egy páciensnek a Szent János Kórház oltópontján 2021. április 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd



Kérte, senki ne tegyen olyat, hogy a háziorvosnál és a kórházi oltóponton is fenntart magának időpontot, mert ez oda vezethet, hogy nem jut oltás valakinek, aki vár rá. Bármennyire jól haladunk is, még mindig több mint 1,3 millió regisztrált vár oltásra - jegyezte meg.



György István szerint az időpontfoglaló rendszer hatalmas terhet vesz le a háziorvosok, asszisztensek és adminisztrátorok válláról, mert eddig az oltások beadása mellett a kórházi oltópontokra is nagyrészt ők irányították a praxisukhoz tartozó regisztráltakat.



A követhető héten nagyot tudunk lépni az átoltottságban, ami legyengíti a járványt és visszahozza a normális életünket - emelte ki. Hozzátette: az Európai Unióban továbbra is az egyik legsikeresebb oltási programot hajtja végre Magyarország.



Az államtitkár arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon és éljen az időpontfoglalás lehetőségével, valamint, hogy mérlegelje, érdemes-e a kockázatot vállalni, hogy későbbre halasztják az oltást. Minden Magyarországon engedélyezett és elérhető vakcina hatásos - szögezte le.

MTI