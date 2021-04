Hétfőtől a tömeges oltás

2021. április 23. 15:42

A koronavírus elleni vakcina második adagja ampullákban a Szent János Kórház oltópontján 2021. április 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Müller Cecília a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján azt mondta: a rendelkezés célja, hogy az oltópontokon és a háziorvosoknál is minél többen, minél gyorsabban megkaphassák az oltást. Ezt az teszi lehetővé, hogy sok vakcina érkezik az országba, első körben 600 ezer Sinopharm-oltóanyag, és az oltásra történő foglaláshoz a technikai lehetőségek is adottak - mondta a szakember.



A lakosság átoltottsága elérte a 35 százalékot, az EU-ban csak a máltai és a magyar lakosság átoltottsága 30 százalék feletti, az uniós átlag 20 százalék - tette hozzá Müller Cecília.



A járványügyi adatokról elmondta: az aktív fertőzöttek száma csökken, jelenleg 264 039, a gyógyultak 474 147-en vannak. Az elmúlt 24 órában 3427 embernél mutatták ki a kórokozót, 7177 beteget ápolnak kórházban, 844-en szorulnak lélegeztetésre.



Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a járványnak még nincs vége, az oltásokkal egyre többen szereznek védelmet, de a vírus jelen van, a brit mutáns rendkívül súlyosan megbetegítheti a szervezetet. Továbbra sem szabad elfeledkezni a járványügyi intézkedésekről, a védőmaszk használatára, a távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre vonatkozó elírásokról. A tisztifőorvos az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozta az újranyitással összefüggésben.



Müller Cecília a védőoltásokról szólva hangsúlyozta, az oltás önkéntes, de ahhoz, hogy visszatérhessünk a járvány előtti megszokott élethez, feltétlenül szükséges, hogy a lakosság nagy része védett legyen.



Bár egyik védőoltás sem nyújt 100 százalékos védettséget - mondta -, a szervezetben beinduló ellenanyag-termelés és a sejtes immunitás segíti a test gyors reakcióját a vírus ellen. Úgy fogalmazott: "Már egyetlen oltás után is adtunk magunknak esélyt arra, hogy enyhe formájú legyen a megbetegedés."



Az elölt vírust tartalmazó Sinopharm-vakcináról azt mondta: 18 év felettieknek és krónikus betegeknek is adható, azt várják tőle, hogy talán "elnyúltabb" védelmet biztosít és esetlegesen az újabb vírusmutánsokkal szemben is véd, az erre vonatkozó vizsgálatok folyamatosak.



Müller Cecília kitért arra: a gyártók figyelemmel kísérik, hogy vakcináik mennyi ideig lehetnek hatásosak, ez határozza meg az esetleges ismétlőoltások szükségességét.

Az országos tisztifőorvos arra kérte azokat, akik az első adagot már megkapták a Sinopharm-vakcinából, ne foglaljanak időpontot, mert a második adagjuk is biztosított a háziorvosnál.



Akik még nem foglaltak időpontot és nem kaptak meghívást a háziorvostól, foglaljanak, de a kettős foglalást el kell kerülni, hogy a védőoltáshoz más is hozzájusson - közölte. Kiemelte, a várandós kismamáknál a Sinopharm-vakcina nem alkalmazható, őket az oltópontokon Pfizer- és Moderna-oltóanyaggal oltják.







Beoltanak egy pácienst a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban Kecskeméten 2021. április 23-án. MTI/Ujvári Sándor

Azok se foglaljanak időpontot sem a Sinopharm-, sem más védőoltásra, akik jelenleg a koronavírus miatt betegek vagy fertőzöttek, illetve más betegségük miatt az állapotuk kizárja a védőoltás beadását - mondta.



Kijelentette: "minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és ez így is marad, Magyarország olyan vakcinákat később sem szerez be, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak".



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 16-18 év közötti fiatalokat azért oltják Pfizer-vakcinával, mert ma az alkalmazott oltóanyagok közül kizárólag ennek alkalmazási előirata teszi lehetővé e korcsoport oltását.



Müller Cecília szavai szerint az oltópontokon "rendkívül jó ütemben" folyik a védőoltások beadása, "nincsenek torlódások, zsúfoltság, jó rendszer alakult ki Magyarországon", amiért köszönet illeti munkatársait, az oltópontokon dolgozókat.



A tisztifőorvos köszönetet mondott azoknak is, akik a vakcinákat beszerzik, az oltópontokra szállítják és azoknak is, akik bíznak az oltóanyagokban, továbbá a rendőröknek, akiknek jelentős érdemeik vannak a védelmi intézkedések betartatásában.

MTI