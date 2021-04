Magyarország az elsők között nyújtja be helyreállítási tervét

Magyarország az elsők között nyújtja be helyreállítási tervét az Európai Bizottságnak - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az MTI-nek.

Gulyás Gergely felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök pénteken találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, ahol az aktuális kérdések mellett az Európai Unió jövőjével kapcsolatos ügyek is napirendre kerültek.

Az aktuális kérdések között a legfontosabb a koronavírus-járvány okozta válság következményeinek enyhítésére szolgáló Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) volt, amelyben az állam- és kormányfők még tavaly decemberben, a hétéves költségvetéssel együtt állapodtak meg. A helyreállítási alapból Magyarországot 2511 milliárd vissza nem térítendő támogatás illeti meg és ezen kívül lehetőség van 3384 milliárd forint hitel felvételére - idézte fel a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország jól áll az újraindítási terv elkészítésében és az elsők között fogja azt benyújtani. Hozzátette: a miniszterelnök egyértelművé tette a bizottság elnökének, hogy Magyarország a saját újraindítási tervét az alap vissza nem térítendő támogatási részére fogja beadni.

A miniszter elmondta: világos fókuszai vannak a magyar tervnek, ilyen az egészségügy fejlesztése, amelyre a legtöbbet költené a kormány, továbbá az infrastruktúra fejlesztése, amely kibocsátás-csökkentéssel is együtt jár, és vasúti, valamint agglomerációs HÉV-fejlesztéseket tartalmaz. Kiemelt terület továbbá a felsőoktatás fejlesztése és az átállás a körforgásos gazdaságra.

Gulyás Gergely szólt arról is, az RRF által biztosított hitelt 2023 végéig bármikor lehet igényelni, és szükség esetén egyes konkrétan meghatározott projektekre a kormány megfontolja a hitelfelvételt, de - hangsúlyozta - szeretnék minél alacsonyabb államadósság mellett végrehajtani a gazdaság újraindítását.

Elmondta azt is, a miniszterelnök és a bizottsági elnök megbeszélésén szóba kerültek olyan részletkérdések is, amelyek a hatékony és gyors döntéshozatalhoz szükségesek. Az Európai Bizottság jelezte, hogy igyekszik két hónap alatt elbírálni a helyreállítási terveket és a lehető leghamarabb döntést hozni - jegyezte meg a miniszter.

Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor és Ursula von der Leyen megbeszélésén szóba került az Oroszországhoz és Kínához való viszony is. Az aktualitások között pedig szót ejtettek az EU oltottsági helyzetéről. Gulyás Gergely kiemelte: a lakosság átoltottságában Magyarország Málta mellett listavezető az EU-ban, köszönhetően annak, hogy minden vakcinát igénybe vett, amit az EU beszerzett, emellett pedig Oroszországból és Kínából is szerzett be oltóanyagot. Ennek köszönhető, hogy napokon belül beoltják a 18 év feletti magyar lakosság több mint felét - jegyezte meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

