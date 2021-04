Sárkányegyetem

Az oltásellenes hazai baloldal a kínai vakcináról ráfordult a kínai egyetem támadására. A vakcinát a WHO ajánlja, a Fudan Egyetemet mások mellett a QS Top Universities rangsora.

2021. április 25. 10:08

Az ellenzék ismét címet tévesztett, vádjai leginkább az ideológiai káderképző Soros-Egyetemre illenek. Tombol a preventív liberális Cancel Culture.

Budapest egy új nemzetközi egyetemmel gazdagodik. A német nyelvű Andrássy Egyetem és a CEU után a Fudan Egyetem is a magyar fővárost választotta. Ezzel Budapest még jobban integrálódik az európai és nemzetközi felsőoktatás és tudomány vérkeringésébe.

A QS Top Universities idei rangsorában 34. helyre sorolt egyetem főként műszaki és technikai képzéseket hozna Budapestre. Pont azt, amire a technológiaváltás közepén lévő magyar iparnak szüksége van ahhoz, hogy az “összeszerelő üzemek” után még több magas hozzáadott értéket képviselő kutatás és gyár települjön hazánkba. Ez miért fontos? Az ellenzéki propaganda által csak “meg nem térülő közlekedési beruházásnak” titulált Belgrád-Budapest vasút az Új Selyemút Pireusztól Duisburgig tartó ágának szerves része. A nyomvonal mellett fekvő országok mind azért versenyeznek, hogy az Ázsiából érkező félkész termékek azon bizonyos “utolsó csavarhúzását” náluk végezzék. A Fudan Egyetem Budapestre településével nő az esély arra, hogy ez Magyarországon történjen és magyar munkahelyeket teremtsen. A Huaweinek már van Pécsett egy európai szervizközpontja. Budapesten tavaly nyitottak egy K+F központot, ahol már száz mérnök dolgozik. Ki tudja, hátha más kínai multicégek is követik a példát?

Egyébként, jó reggelt! Már van működő “kínai egyetem” Budapesten. A Metropolitan Egyetem, amelybe 2014-ben fektetett be a kínai CEE Equity Alap. Nem rémlik, hogy ott bárki indoktrinációt fedezett volna fel. Ha már ideológia és indoktrináció, akkor az aggódók jobb, ha a CEU háza táján keresgélnek, ahol a genderidoelógiától kezdve más, obskúrus tárgyakat is tanítanak. Bár tagadják, hogy a Soros-hálózat regionális terjeszkedését egyengető kádereket képeznének, ám az ottani hallgatók a hírek szerint még tandíjkedvezményt is kapnak, ha pl. antifasiszta szervezetekben aktivistáskodnak.

Miközben a kommunista utódpárt és annak utódpártja hazai ellenzék teli szájjal kommunistázik, Jean-Claude Juncker akkori bizottsági elnök beszédet mondott azon a megemlékezés sorozaton, amelynek csúcspontja a Kínai Népköztársaság által szponzorált Marx szobor felavatása volt Trierben.

Nagy gesztus Kínának.

Míg Angela Merkel a német uniós elnökség utolsó napjaiban tető alá hozta az EU-Kína befektetési egyezményt, és mások is élénken üzletelnek Kínával, de legalább a fél kezüket odaadnák egy ilyen neves kínai egyetem kampuszáért, addig a hazai ellenzék fintorog. A beruházást már nem merik lélegeztető gépre átszámolni, mert azzal is felsültek. Az önképe szerint globalista ellenzék sinofób tirádákkal akarja a magyar diákokat a külföldiekkel szembefordítani, holott a Fudan kampuszával gyarapodó Diákváros pont attól lenne mondén, ha több ország diákjai laknának ott.

Kína nem tudott volna az elmúlt húsz évben az USA kihívójává válni, ha csak a tudományos marxizmus-leninizmusra hagyatkoznak. Az 1970-es években még a később magukat “demokratikusnak” nevező ellenzék politikusai lelkesedtek Mao tanaiért, ma ez már ciki, ezért a menthetetlen forradalmi romantika szelétől megcsapott utánpótlás már “újbaloldalinak” nevezi magát. Egyébként nem a konkurenciát kell a Cancel Culture jegyében megakadályozni, hanem jobbnak kell lenni náluk. Ez pedig csak egy verseny által lehetséges. A Fudan Egyetem érkezése ezt a versenyt emeli magasabb fokra, amiből Magyarország csak nyerhet!

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu