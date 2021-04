Kínai egyetemi kampuszok

Az elmúlt hetekben a Fudan Egyetem tervezett budapesti egysége kapcsán előtérbe került a kínai felsőoktatás. Az alábbiakban bemutatjuk az utóbbi évek legjelentősebb kínai egyetemi fejlesztéseit.

2021. április 25. 11:27

A Jiatong-Liverpool Egyetem központi épülete Szucsou városában. Kép forrása

Jiatong-Liverpool Egyetem, központi épület, 2013

Az adminisztrációs központ homlokzata. Kép forrása

Az egyetem új központi épületét 2013-ban adták át. A tervező Aedas nevű brit-ausztrál-Hong-Kong-i építésziroda a város közelében bányászott szivacsos jellegű taihu-kövekből merített ihletet a homlokzat megformálásához. Az épületben helyet kapott a teljes adminisztráció, oktatótermek, valamint szabadidő-központ.

Hong-Kong-i Egyetem, sencseni kampusz, 2019

Az előadótermi tömb a fő udvar felől. Kép forrása

A Hong-Kong-i Kína Egyetem új telephelyét a Sencsen városa melletti dombon létesítették, 33 hektáron. A Hong-Kong-i Rocco Design építésziroda készítette az elhelyezés mestertervét, valamint az egyes épületeket is. A kampuszon 7000 diák él és tanul.

A kampusz madártávlati modellje, a zöld nyilak a közeli erdővel való kapcsolatot szimbolizálják. Kép forrása

Hong-Kong-i Egyetem, sencseni kampusz, könyvtár, 2017

A könyvtár homlokzata az olvasótermekkel. Kép forrása

Az előző kampusz részeként, de külön projekt keretében létesült az egyetem könyvtára, amit Hong Kong-i Wang Weijen iroda tervezett. Az épület három "C" alakú tömbből áll, mindegyik végén olvasótermek helyezkednek el, kilátással a szomszédos erdőre.

Az egyik olvasóterem, kilátással az erdős domboldalra. Kép forrása

Sanghaji Műszaki Egyetem, 2015

A kampusz főépülete a nagy vízmedencével. Kép forrása

Az egyetem új kampusza a korábban létesített tudományos park mellett létesült 83 hektáron, közvetlen közlekedési kapcsolattal a nemzetközi reptérrel. A beépítési mestertervet, valamint az egyes épületek terveit a szencseni kampuszhoz hasonlóan egy cég, a kaliforniai székhelyű Moore Ruble Yudell építésziroda készítette, természetesen számos helyi és nemzetközi tervező bevonásával. A kampuszt csatornák és az azt keresztező sétányok hálózzák be.

A kollégiumokat felfűző sétány ginkgo-fasorral. Kép forrása

CEIBS (China Europe Internacional Business School) kampusz, Peking, 2010

Az előadótermi tömb nézete. Kép forrása

A meglehetősen futurisztikus kampuszt a spanyol IDOM építésziroda tervezte. A többi intézményhez képest a CEIBS kis egyetem: az Európai Bizottság és a kínai kormány által közösen alapított "tanodában" kb 1000 posztgraduális képzésben részt vevő diák tanul. Ennek megfelelően a nem túl nagy épület egésze kifejezetten high-tech, mármár luxus színvonalú, de természetesen teljesen visszafogott stílusban, a minőség a beépített anyagokon és a részleteken érhető tetten.

Az aulából felvezető lépcsőkar. Kép forrása

Olasz-Kínai Intézet, "fenntartható épület", Pekingi Egytem, 2006

Az épület főhomlokzata. Kép forrása

Az épület az olasz és a kínai kormány közötti együttműködésben létesült a pekingi Csingua Egyetem kampuszán, és a tulajdonképpen az ottani olasz intézetnek ad otthont. A tervezői is olasz, Mario Cucinella milánói építész. A tervezéskor fő szempont volt a fenntarthatóság, ami 2006-ban még sok szempontból gyerekcipőben járt. Az épületet mintaként kívánták állítani az akkor induló nagy fejlesztések számára. A ház működése téli és nyári időszakra van felosztva, mai divatos szóval okosan gyűjtik a csapadékvízet, használják fel a napenergiát, és a déli tájolású teraszokon "függőleges erdőt" nevelnek (utóbbinak az olaszok nagymesterei, gondoljunk csak a híres milánói Bosco Verticale felhőkarcolóra).

Az épület téli-nyári működését mutató sematikus ábra. Képek forrásai

Csengtu, Future and Science City, pályázat 2021

A központi épület látványterve. Kép forrása

A 2021. év egyik legfrissebb építészeti híre, hogy a Szecsuán tartomány 11 millós fővárosának új "jövőkutató parkjának" tervpályázatát a holland sztárépítész, Rem Koolhas irodája, az OMA nyerte. A pályázatban közreműködött a német Gerkan, Marg and Partners (GMP) iroda is, ami főleg közlekedési épületek és stadionok tervezésével foglalkozik. A korábbi kampuszokhoz hasonlóan itt is egy kézben lesz a beépítési koncepció mesterterve, valamint az egyes épületek megtervezése is. A beruházást egyéb fejlesztésekkel is összekötik, a közelben egy óriási új technológiai ipari park és "mellékesen" egy repülőtér is épül a GMP tervezésében.

A park egyik utcája. Kép forrása.

A 46 hektáros parkban több egyetem, laboratórium, kollégiumok, lakások, és természetesen az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kapnak helyet. A tervezőiroda beszámolója szerint a tervvel a hagyományos, autó-központú várostervezést kívánták meghaladni és a városépítészet és tájépítészet szoros kapcsolatára törekedtek.

A park madártávlati látványterve, a háttében a város meglévő épületei. Kép forrása.

Szende András tájépítész

