Elérkeztünk oda, hogy bárki számára elérhető a védőoltás Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

2021. április 27. 16:25

Kiss Csaba háziorvos beolt egy nőt a Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával kótaji háziorvosi rendelőjében 2021. április 27-én. MTI/Balázs Attila

Müller Cecília kifejtette, az eredményes vakcinabeszerzéseknek köszönhetően kedden megérkezett 480 ezer Szputnyik-V és 355 680 Pfizer-vakcina. A héten még több mint 343 ezer adag AstraZeneca-vakcinát is várnak.

Oltáshoz előkészített Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagja Kiss Csaba kótaji háziorvosi rendelőjében 2021. április 27-én. 44610 MTI/Balázs Attila



Most már Magyarországon is rendelkezésre áll, széles palettán, az a védőoltás-mennyiség, amellyel mindenkit védetté tehetnek a fertőzéssel, illetve annak súlyos, szövődményes lefolyásával szemben - jelentette ki.



Már csak az embereken múlik, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével - mondta, hangsúlyozva, hogy ez a kiút a járványból.

Szuly Levente orvos őrnagy beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával a honvédség oltóbuszában Ásotthalmon 2021. április 27-én. MTI/Ujvári Sándor



A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos bejelentéseket, problémákat az ügyfélkapu felületén keresztül, a "koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügybejelentés" menüpont alatt lehet intézni. Az elektronikus űrlap kitöltésével jelezhető a probléma.



Müller Cecília hozzátette: néhány esetben előfordul, hogy az igazolvány kiállítása késik, de arra törekednek, hogy ebben a "hajráidőszakban" is mielőbb rögzítsék az oltás megtörténtét, így kiállítható legyen a védettségi igazolvány.

A honvédség oltóbusza Kiszomboron 2021. április 27-én. MTI/Ujvári Sándor



A dokumentummal kapcsolatban a kormányhivatalokhoz is lehet fordulni, azonban ebben az esetben időpontot kell foglalni - mondta.



A szakember beszámolt arról is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a megkérdezettek 62 százaléka oltáspárti. Az év elejéhez képest mára az akkori 36 százalékról 19 százalékra csökkent az oltást elutasítók aránya.

Oltópont helyét jelző felirat Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János

A járványügyi adatok kedvezően alakulnak, az elmúlt héten 35 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az azt megelőző héthez képest, ami egyértelműen a higiénés szabályok betartásának, a fegyelmezettségnek és a védőoltások beadásának köszönhető - mondta Müller Cecília.



Az elmúlt napon 1253 új fertőzöttet regisztráltak, 6360-an szorulnak kórházi ellátásra, közülük 753-an lélegeztetőgépre.



Ismertetése szerint a 16. héten regisztráltak 23 százaléka a 40-49 évesek, 17 százaléka az 50-59 évesek, 16 százaléka a 30-39 évesek és 12-12 százaléka a 20-29 évesek és a 60-69 évesek korosztályából került ki.

Kínai koronavírus elleni oltóanyagok, Sinopharm-vakcinák felhasznált fecskendői Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János



A területi megoszlás alapján az elmúlt héten a legtöbb új fertőzött fővárosi (13 százalék) és Pest megyei (12 százalék) volt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7 százalék, Veszprém, Bács-Kiskun és Baranya megyében 6-6 százalék volt az új fertőzöttek aránya, míg Tolna megyében regisztrálták a legkevesebbet (2 százalék) - mondta.



Az új fertőzöttek arányának csökkenése az elmúlt héten Vas megyében volt a legdinamikusabb, 48 százalék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 44 százalékkal, míg Komárom-Esztergom megyében 42 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma.



Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy a második oltás beadására is menjen el, hiszen mindkét dózisra szükség van a védettség kialakulásához. Eddig 1,7 millian kapták meg valamelyik oltóanyag második adagját is.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy mindenki abból az oltásból kapja a második adagot, amellyel az első alkalommal beoltották. Jelenleg minden oltást a gyártó által leírtak szerint alkalmaznak, hiszen ekkor garantálható az oltóanyag legjobb hatékonysága.



Ettől Magyarországon nem kívánnak eltérni - emelte ki a szakember. Beszámolt ugyanakkor arról, hogy vannak olyan kutatói feltételezések, amelyek szerint a különböző hatásmechanizmusú (például vektor- és mRNS) vakcinák "keveréke" esetleg nagyobb hatékonyságot nyújthat, azonban ezek a vizsgálatok még kísérleti fázisban vannak.

Kantárné Mihály Katalin ápolónő oltáshoz készíti elő a kínai koronavírus elleni oltóanyagot, a Sinopharm-vakcinát Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János



Beszélt arról is: csekély az esélye annak, hogy oltottak fertőznek meg még be nem oltott embereket. Mint mondta, sok gyártó leírta, hogy a vakcinája használata nemcsak egyéni védelmet nyújt, hanem a vírus terjedését is meggátolja.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy továbbra sem fedezték fel a magyarországi mintákban az indiai vírusvariánst.

MTI