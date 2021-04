Újabb szállítmányok: bárki számára elérhető a védőoltás

Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek Magyarországra. Elérkeztünk oda, hogy bárki számára elérhető a védőoltás Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

Utoljára frissítve: 2021. április 27. 18:34

2021. április 27. 16:25

Kiss Csaba háziorvos beolt egy nőt a Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával kótaji háziorvosi rendelőjében 2021. április 27-én. MTI/Balázs Attila

Szombaton 600 ezer adag Sinopharm-, kedden 480 ezer adag Szputnyik, 355 ezer adag Pfizer-BioNTech- és 19 ezer AstraZeneca-vakcina érkezett Magyarországra, az oltóanyagokkal a regisztráltak első és második körös oltását folytatják - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A közlemény szerint a héten Moderna-, Janssen- és újabb AstraZeneca-, valamint Sinopharm-szállítmány is várható.



A magyar oltási stratégia legfőbb célja jelenleg, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást. A magyar lakosság 37 százaléka már kapott oltást, szemben a 21 százalékos uniós átlaggal, Magyarország így továbbra is második az uniós oltási ranglistán - írták.

Majnár Ildikó körzeti ápolónő beolt egy nőt a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával Demeter Erzsébet szolnoki háziorvos rendelőjében 2021. április 27-én. MTI/Mészáros János



Kiemelték, hogy az oltások pozitív hatása a javuló járványügyi adatokban is érzékelhető: "a járvány harmadik hullámának leszálló ágában vagyunk."



Eddig 4,5 millióan regisztráltak oltásra és a regisztráltak 73 százaléka már meg is kapta az oltást. Az oltási rend szerint most már bárkit olthatnak, az oltásra váró regisztráltak pedig interneten is tudnak időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon - tudatták.



Kitértek arra is: Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, amelynek eddig a 15 százaléka érkezett meg négy gyártótól - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen. A legtöbb vakcinát - 2,5 millió adagot - a Pfizer szállította. Eddig egy Janssen-szállítmány érkezett, és ezen a héten várható a második, de ezt a vakcinát egyelőre nem alkalmazzák, mert még hatósági vizsgálat alatt áll - tették hozzá.



Hangsúlyozták, hogy miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsításáért Magyarország 7 millió adag orosz és a kínai vakcinát is vásárolt, ennek a fele már meg is érkezett. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik vakcinából már 1,8 millió adagot, a megrendelt 5 millió adag Sinopharm-vakcinából pedig már 1,7 millió adagot kapott meg Magyarország - írták.



Közölték azt is: a kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban nyilvánosságra hozta a kínai és az orosz szerződéseket, és a kormány arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ők is hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött vakcinaszerződéseket - fűzték hozzá.



A közlemény szerint "a baloldal hazugságaival ellentétben nem áll több millió adag vakcina raktárakban," minden az országba érkező vakcinát rövid időn belül kiszállítanak az oltópontokra és a háziorvosokhoz, az eddig Magyarországra érkezett oltóanyagok nagy részét pedig már felhasználták első és második oltásokra.



Az a vakcina, amely már az országban van, de éppen még nincs beoltva, az vagy második körös oltásra biztonsági tartalék, vagy éppen kiszállítás alatt van, vagy hatósági vizsgálat alatt áll, és annak befejezésig nem engedélyezett az oltásra - írták.



A honlapon közzétett táblázat szerint Magyarország 23 920 603 adag vakcinát vár az uniós beszerzésből: a Pfizertől 10 874 511, a Modernától 1 723 610, az AstraZenecától 6 513 460, a Janssentől 4 309 022, a CureVactól 500 ezer adagot. Ebből eddig 3 663 745 dózis érkezett meg négy gyártótól: a Pfizer-BioNTechtől 2 563 845, a Modernától 284 400, az AstraZenecától 786 700, a Janssentől 28 800 adag.

Ki-ki maga dönthet, él-e az oltagozás lehetőségével

Müller Cecília kifejtette, az eredményes vakcinabeszerzéseknek köszönhetően kedden megérkezett 480 ezer Szputnyik-V és 355 680 Pfizer-vakcina. A héten még több mint 343 ezer adag AstraZeneca-vakcinát is várnak.

Oltáshoz előkészített Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagja Kiss Csaba kótaji háziorvosi rendelőjében 2021. április 27-én. 44610 MTI/Balázs Attila



Most már Magyarországon is rendelkezésre áll, széles palettán, az a védőoltás-mennyiség, amellyel mindenkit védetté tehetnek a fertőzéssel, illetve annak súlyos, szövődményes lefolyásával szemben - jelentette ki.



Már csak az embereken múlik, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével - mondta, hangsúlyozva, hogy ez a kiút a járványból.

Szuly Levente orvos őrnagy beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával a honvédség oltóbuszában Ásotthalmon 2021. április 27-én. MTI/Ujvári Sándor



A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos bejelentéseket, problémákat az ügyfélkapu felületén keresztül, a "koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügybejelentés" menüpont alatt lehet intézni. Az elektronikus űrlap kitöltésével jelezhető a probléma.



Müller Cecília hozzátette: néhány esetben előfordul, hogy az igazolvány kiállítása késik, de arra törekednek, hogy ebben a "hajráidőszakban" is mielőbb rögzítsék az oltás megtörténtét, így kiállítható legyen a védettségi igazolvány.

A honvédség oltóbusza Kiszomboron 2021. április 27-én. MTI/Ujvári Sándor



A dokumentummal kapcsolatban a kormányhivatalokhoz is lehet fordulni, azonban ebben az esetben időpontot kell foglalni - mondta.



A szakember beszámolt arról is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a megkérdezettek 62 százaléka oltáspárti. Az év elejéhez képest mára az akkori 36 százalékról 19 százalékra csökkent az oltást elutasítók aránya.

Oltópont helyét jelző felirat Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János

A járványügyi adatok kedvezően alakulnak, az elmúlt héten 35 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az azt megelőző héthez képest, ami egyértelműen a higiénés szabályok betartásának, a fegyelmezettségnek és a védőoltások beadásának köszönhető - mondta Müller Cecília.



Az elmúlt napon 1253 új fertőzöttet regisztráltak, 6360-an szorulnak kórházi ellátásra, közülük 753-an lélegeztetőgépre.



Ismertetése szerint a 16. héten regisztráltak 23 százaléka a 40-49 évesek, 17 százaléka az 50-59 évesek, 16 százaléka a 30-39 évesek és 12-12 százaléka a 20-29 évesek és a 60-69 évesek korosztályából került ki.

Kínai koronavírus elleni oltóanyagok, Sinopharm-vakcinák felhasznált fecskendői Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János



A területi megoszlás alapján az elmúlt héten a legtöbb új fertőzött fővárosi (13 százalék) és Pest megyei (12 százalék) volt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7 százalék, Veszprém, Bács-Kiskun és Baranya megyében 6-6 százalék volt az új fertőzöttek aránya, míg Tolna megyében regisztrálták a legkevesebbet (2 százalék) - mondta.



Az új fertőzöttek arányának csökkenése az elmúlt héten Vas megyében volt a legdinamikusabb, 48 százalék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 44 százalékkal, míg Komárom-Esztergom megyében 42 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma.



Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy a második oltás beadására is menjen el, hiszen mindkét dózisra szükség van a védettség kialakulásához. Eddig 1,7 millian kapták meg valamelyik oltóanyag második adagját is.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy mindenki abból az oltásból kapja a második adagot, amellyel az első alkalommal beoltották. Jelenleg minden oltást a gyártó által leírtak szerint alkalmaznak, hiszen ekkor garantálható az oltóanyag legjobb hatékonysága.



Ettől Magyarországon nem kívánnak eltérni - emelte ki a szakember. Beszámolt ugyanakkor arról, hogy vannak olyan kutatói feltételezések, amelyek szerint a különböző hatásmechanizmusú (például vektor- és mRNS) vakcinák "keveréke" esetleg nagyobb hatékonyságot nyújthat, azonban ezek a vizsgálatok még kísérleti fázisban vannak.

Kantárné Mihály Katalin ápolónő oltáshoz készíti elő a kínai koronavírus elleni oltóanyagot, a Sinopharm-vakcinát Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. április 27-én. MTI/Vajda János



Beszélt arról is: csekély az esélye annak, hogy oltottak fertőznek meg még be nem oltott embereket. Mint mondta, sok gyártó leírta, hogy a vakcinája használata nemcsak egyéni védelmet nyújt, hanem a vírus terjedését is meggátolja.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy továbbra sem fedezték fel a magyarországi mintákban az indiai vírusvariánst.

MTI