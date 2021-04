Tisztifőorvos: Magyarországon mindenki számára van vakcina

Annyi vakcina érkezett már Magyarországra, hogy mindenki számára jut - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

2021. április 28. 14:20

Müller Cecília elmondta: múlt szombaton érkezett 600 000 Sinopharm-vakcina, és azóta is szinte naponta jönnek az újabb szállítmányok. Hétfőn érkezett 38 400 adag Moderna-, kedden 355 680 Pfizer-, 19 200 AstraZeneca-, 480 000 Szputnyik, 24 000 Janssen-, csütörtökön várható újabb 400 000 Sinopharm- és 44 400 Moderna-, pénteken pedig 324 000 AstraZeneca-vakcina - sorolta.

A sikeres vakcinabeszerzés tette lehetővé, hogy javuljanak a járványadatok, de a vírus még itt van, továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása - figyelmeztetett.

Aki még nem tette meg, regisztráljon, és napokon belül megkapja a védőoltást - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Magyarországon még mindig a vírus brit mutációja van jelen, ami fertőzőképesebb és súlyosabb betegséget okoz, mint az eredeti koronavírus.

Ezért van az, hogy lassan csökken a kórházban ápoltak száma. Jelenleg 5907 koronavírusos beteg van kórházban, és 702-en szorulnak lélegeztésre - közölte Müller Cecília.

Kitért arra, hogy folyamatosan csökken az újonnan azonosított fertőzöttek száma, amely az elmúlt napon 1692 volt. A gyógyultak száma csaknem kétszerese az aktív fertőzöttekének, jelenleg 497 084 gyógyultat tartanak nyilván, az aktív fertőzöttek száma 250 143.

Biztatónak nevezte, hogy a vírus szennyvízben mért örökítőanyagának mennyisége szinte mindenütt lassan, de egyértelműen csökken.

Ezért bizakodhatunk abban, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek száma is folyamatosan csökkenni fog - mondta.

A tisztifőorvos közölte, hogy miután jelentős mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, - a viszonosság elve szerint - a Magyarországon szolgáló diplomaták számára is biztosítják a védőoltás lehetőségét.

Az országos vérellátó szolgálat közleményére utalva azt mondta: ha a véradónak a védőoltás beadása után nincs panasza, akár már az oltást követő napon adhat vért.

Müller Cecília kifejtette: a járvány kedvező fordulata azért vált lehetségessé, mert egyre kevesebb fogékony ember van Magyarországon, aki elkaphatná a vírust, hiszen kialakul a két oltást követő védelem.

Továbbra is vigyázunk kell azokra, akik védtelenek, de azoknak is vigyázniuk kell, akik már be vannak oltva - tette hozzá.

Hangsúlyozta: fontos, hogy ne felejtsük az alapvető járványügyi szabályokat. A szűréseket továbbra is végzik, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai ma Budapesten, a Deák Ferenc téren, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és az Aquaworld parkolójában működnek.

Felhívta a figyelmet a várandósok és a közeljövőben gyermeket tervezők védelmének fontosságára, és arra kérte őket, hogy minél előbb oltassák be magukat.

Aki áldott állapotban van, az Pfizer- és Moderna-vakcinát kaphat, aki tervezi a gyermekvállalást, az az oltóorvos véleménye alapján bármelyik vakcinával élhet - mondta.

Beszámolt arról is, hogy csütörtöktől újra indulnak a daganatos betegségek korai felismerését célzó népegészségügyi szűrővizsgálatok, az emlő-, a méhnyak- és a vastagbélrákszűrés. A szűrések április 9. és 28. között szüneteltek, először azok kapnak meghívást, akiknek vizsgálata erre a két hétre esett volna.

György István: Magyarország az EU második legátoltottabb és legvédettebb országa

A statisztikák azt mutatják, hogy a magyar oltási terv kifejezetten sikeres, Magyarország az Európai Unió második legátoltottabb és legvédettebb országa - jelentette ki a Miniszerelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, azt mondta, a magyar lakosság 38 százaléka már megkapta az oltást szemben az unió 22 százalékos átlagával.

A beoltottak száma 3 774 221, közülük 1 773 900-an már a második oltást is megkapták - tette hozzá.

A regisztráltak száma a keddi adatok szerint 4 millió 526 ezer fölé emelkedett, 74 százalékuk már megkapta az oltást. A regisztráltak közül mintegy 1,2 milliónyian nincsenek még beoltva. Azok, akik regisztrálnak, és foglalnak időpontot, napokon belül megkaphatják az oltást, a vakcinák rendelkezésre álló mennyisége jelenleg már nem akadály - közölte az államtitkár.

Vasárnap 600 ezer Sinopharm vakcinát szállítottak ki az oltópontokra, csütörtökön várhatóan újabb 400 ezer adag érkezik. Emellett más vakcinaszállítmányok is érkeztek és érkeznek - tudatta György István.

Az államtitkár leszögezte, már nem a vakcinamenyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást. Nem kell már várni a háziorvos hívására, már minden regisztrált - életkorától és munkahelyétől függetlenül - az eeszt.gov.hu honlapon könnyedén foglalhat időpontot az ország bármely oltópontjára. Ezt követően pedig egy-két napon belül megkaphatja az oltás - mondta.

Az online időpontfoglaló-rendszer jól vizsgázott az elmúlt napokban. A regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra is tudnak időpontot foglalni Sinopharm vakcinával történő oltásokra - közölte az államtitkár.

György István szólt arról, hogy megnyílik a lehetőség időpontok foglalásra május 3-tól 7-ig az AstraZeneca-oltásokra is a kórházi oltópontokra. Pénteken 324 ezer adagos AstraZeneca-szállítmány érkezik, amelyből 200 ezer adagot az elsőkörös oltásokra használnak fel - közölte.

Az országos oltási munkacsoport vezetője kifejtette, a kedden megérkezett Pfizer-szállítmányt a regisztráltak másodikkörös oltására, valamint a 16-18 éves korosztály vakcinációjára fogják felhasználni.

György István kitért arra, az operatív törzs döntése alapján lehetővé válik azoknak az oltása is, akik három hónapon belül estek át a fertőzésen.

Az államtitkár arra biztatott mindenkit, regisztráljon és foglaljon időpontot, mert az oltással nem csak saját magát védi, hanem a közösséget is. Az oltási program előrehaladásával egyre inkább magunk mögött hagyhatjuk a járványt, válik szabadabbá az élet - mondta.

Magyarországon tíz emberből, aki oltást kért, hét már megkapta azt. Aki pedig nem kapta meg, már csak rajta múlik, hiszen ha rászán egy percet, és online időpontot foglal, egy-két napon belül beoltják - hangsúlyozta György István.

Operatív törzs: 612-en szegték meg a maszkviselési szabályokat kedden

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 612 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök kedden - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta, hogy 601 esetben közterületeken, 5 esetben tömegközlekedési eszközökön, illetve azok várakozóhelyein, 6 esetben pedig bevásárlóközpontok, üzletek területén szegték meg a szabályokat.

Hozzátette: összesen 61 046-re emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma a jogszabály hatályba lépése óta.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1051 rendőri intézkedés történt.

Ebből 317 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 734-szer pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Kedden egy üzletet kellett bezáratnia a rendőrségnek a szabályok be nem tartása miatt, vendéglátóhelyen ugyanakkor nem tapasztaltak olyan szabálytalanságot, ami hasonló intézkedést tett volna szükségessé - ismertette az alezredes.

A kijárási tilalom és a csoportosulás tilalmának szabályait be nem tartók ellen 117 esetben intézkedtek az elmúlt napon, így már 66 374-re emelkedett az ilyen rendőri fellépések száma.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 74 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 16 297-szer intézkedtek.

Kiss Róbert ismertette: folyamatosan csökken a hatósági házi karanténban levők száma, jelenleg 33 429 emberrel szemben van hatályban ilyen korlátozó intézkedés. Kedden 3399 hatósági házi karantént rendeltek el, közülük 2137-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat.

MTI