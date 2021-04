Gulyás Gergely: Pénteken meglehet a négymillió beoltott

Az Európai Unión (EU) belül kiemelkedő a magyarországi oltások sebessége, Máltával "együtt vezetjük" az európai rangsort - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.

2021. április 29. 15:02

Gulyás Gergely azt mondta, a járvány harmadik hulláma Magyarországot is súlyosan érintette, de az oltásoknak köszönhetően mostanra radikálisan visszaestek az új fertőzések, és csökkent a halálozások száma is. Hozzátette: minél több ember oltatja be magát, annál gyorsabban szorítható vissza a járvány.

Az oltásnak köszönhető, hogy elkezdődött az újraindítás. A beoltottak száma pénteken elérheti a négymilliót, így a kormány korábbi döntésének megfelelően életbe léphet a korlátozások feloldásának újabb üteme - közölte a politikus.

Az újraindítás legfontosabb elemei között említette, hogy a kijárási tilalom kezdete 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben pedig este 11 óráig lehet vásárolni.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők a vendéglátóhelyek belső tereit szintén 11 óráig látogathatják majd, s ide a szülők, családtagok magukkal vihetik gyermekeiket is.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik szállodákba is mehetnek. A tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítményeket - állatkerteket, vadasparkokat, múzeumokat, mozikat, színházakat, könyvtárakat - védettségi igazolvánnyal ismét lehet majd látogatni. Az edzőtermekbe, uszodákba is kizárólag védettségi igazolvánnyal érkezők, a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti igazolt sportolók mehetnek be - mondta.

A védettek és a felügyeletük álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják. A védettséggel rendelkezőknek nem kell maszkot viselniük a kulturális és sportrendezvényeken - tudatta a tárcavezető.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország azért haladhat a nyitásban gyorsabban mint Európa más országai, mert az oltottak száma lényegesen magasabb. Rámutatott ugyanakkor: úgy akadályozható meg a járvány negyedik hullámának kialakulása, ha a járványügyi szabályokat mindenki betartja, és tudomásul veszi, hogy egyes helyekre csak védettséggel rendelkezők léphetnek be.

A kormány szigorú szabályokat léptet életbe, és tervezik a büntető törvénykönyv módosítását. A közokirat-hamisításnak minősített eseteként lesz büntethető a védettségi igazolvány hamisítása, illetve a hamis védettségi igazolvány bemutatása. Szigorúan szabályozzák az üzemeltetők és a szolgáltatók felelősségét is: amennyiben nem kérik a védettségi igazolvány bemutatását, azonnali - 100 ezertől egymillió forintig terjedő - pénzbírság szabható ki, a szabályokat szándékosan vagy teljesen figyelmen kívül hagyók pedig akár egyéves bezárással is sújthatók - közölte a miniszter.

A magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások fennmaradnak. A kormány az ötmillió oltás elérésekor - várhatóan május harmadik hétvégéjéig - a lakodalmakra vonatkozó tilalmat szeretné feloldani - mondta a politikus.

A közterületeken, tömegközlekedési eszközökön, üzletekben továbbra is kötelező a maszk viselése, mert ezeken a helyeken nem csak oltottak tartózkodnak. A csoportosulásra, gyülekezésre vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek, de a kormány - amint az oltások előrehaladása lehetővé teszi - ezeket is szeretné enyhíteni, megszüntetni - tudatta a tárcavezető.

Emlékeztetett, a járványügyi konzultáción az emberek 80 százaléka az intézkedések fokozatos visszavonása mellett foglalt állást, és 65 százalékuk kinyilvánította, hogy a járványügyi korlátozások alól a védettséggel rendelkező kapjanak felmentést. Ezt a véleményt juttatja érvényre a kormánydöntés - tette hozzá.

Ma már nincs akadálya annak, hogy aki nem oltatta be magát, az ezt gyorsan megtegye. A regisztrációt követő egy héten belül megkapható az oltás, a védettségi igazolványt gyorsan meg lehet szerezni - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy "a baloldali oltásellenes kampány sokakban keltett félelmet", bizonytalanságot. Baloldali politikusok hetek, hónapok óta Magyarországon és külföldön is arról beszélnek, hogy a kínai vagy orosz oltás vagy akár az AstraZeneca-vakcina nem tökéletes - mondta.

A miniszter leszögezte, ezeket az állításokat a tények nem támasztják alá. A kormány éppen a baloldal követelésére hozta nyilvánosságra az egészségügyi nyilvántartásokban fellelhető, oltással kapcsolatos adatokat. Ezek azt bizonyítják, mindegyik oltás hatásos, nincs komoly különbség köztük, valamennyi minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét. A megbetegedettek aránya százezer oltottra tekintve 4 ezrelék, és valamennyi vakcinatípus esetében egy százalék alatt marad a megbetegedések aránya - mondta Gulyás Gergely, hangsúlyozva, nem érdemes a baloldali oltásellenes kampánynak hinni.

A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a védettségi igazolványok elismeréséről - jelentette be a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy szeretnék kölcsönösen elismertetni a vakcinaigazolványokhoz fűződő jogokat.

Magyarország kétoldalú megállapodásokat köt majd minden olyan állammal, amely nyitott erre. Így a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek ugyanolyan előnyei lesznek az érintett országban, mint a helyi védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. Ugyanez fordítva is igaz lesz: a magyar kormány is elfogadja más országok védettségi igazolványait - nyomatékosította.

A hiányzó védettségi igazolványok pótlására a kormány világos eljárásrendet alakít ki, amelyet a miniszterelnök tud ismertetni a péntek reggeli rádióinterjújában - jelentette be a miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy sok panasz érkezett a kormányhivatalokhoz a vakcinaigazolványokkal kapcsolatban.

Kiemelte, hogy több mint 4,5 millió ember jogosult az okiratra, ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb logisztikai akciója, előfordulhatnak technikai nehézségek. A kormány mindent megtesz azért, hogy a lehető leggyorsabban pótolja a meg nem érkezett igazolványokat - mondta.

Közölte: az orvosok feladata, hogy rögzítsék az oltás tényét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, ezt a legtöbbjük meg is teszi. Ha valaki nem kap védettségi igazolványt, tudja ellenőrizni, hogy szerepel-e a rendszerben az immunizációja. Amennyiben igen, a Belügyminisztérium automatikusan intézi az okirat kiállítását, amelyet postára adnak. Így az igazolvány átlagosan tíz nap alatt érkezik meg az érintetthez, sajnos azonban néha több időt vesz igénybe a folyamat.

A kormány tárgyalt az Európai Unió helyreállítási alapjáról, az újraindítást szolgáló összeg lassan elérhetővé válik.

Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy itt a végéhez közeledik a járvány.

Az uniós pénzalap részben egy vissza nem térítendő támogatásból áll, amelyet Magyarország teljes egészében fel fog venni, részben pedig hitelből. A hiteleknél projekt alapon, egyedi döntés esetén lehetséges az igénybevétel. A kormány azonban úgy gondolja, hogy a válságkezelést minél kisebb eladósodással kell megoldani - hangsúlyozta.

Magyarország eddig 80 százalék körüli államadóssággal "tudta megúszni" a krízist, a cél, hogy ez minél alacsonyabb mértékben nőjön. Megjegyezte: a legtöbb tagország hasonlóan gondolkodik, a 27-ből 21 egyelőre nem jelezte, hogy élne a hitellel.

A miniszter azt mondta, hogy a tárgyalások jól haladnak, Magyarország az elsők között fogja benyújtani az Európai Bizottságnak a javaslatát a helyreállítási tervről.

Közölte, hogy Magyarországon olyan orvosi béremelés történt a közelmúltban, amilyenhez még csak hasonló sem volt a rendszerváltás óta. A bizottság elismeri az egészségügyi reformot. A kormány azt kérte, hogy a testület a reform egyéves költségeinek egy részét fedezze, ehhez mintegy 300 milliárd forint szükséges. A témában még vita zajlik, de a bizottság elnöke "jó szándékkal viszonyul" az igényhez, helyesnek tartja a változások irányát - mondta Gulyás Gergely.

Szavai szerint az elmúlt esztendő megszakította azt a sikeres évtizedet, amelyben a magyar gazdaság évről évre növekedni tudott, még az unió átlagánál is gyorsabban. A kormány most azt reméli, hogy vissza tud térni a komoly fejlődéshez - hangoztatta a miniszter, megjegyezve, hogy az egyetemek is számíthatnak fejlesztési forrásokra.

MTI