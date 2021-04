Maruzsa: minden készen áll az érettségi vizsgák megkezdésére

Minden készen áll ahhoz, hogy hétfőn elkezdődjenek az érettségi vizsgák, a kormány döntése értelmében néhány kivétellel csak írásbeli vizsgák lesznek, az egészségügyi óvintézkedések betartásával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára csütörtökön, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

2021. április 29. 16:44

Maruzsa Zoltán elmondta: a következő hetekben 1159 helyszínen 111 750 diák érettségizik majd.

Az Oktatási Hivatal már közzétette honlapján, hogy egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat - a másfél méteres távolság betartásával -, továbbá megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt is biztosítani kell nekik. A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata - nekik kesztyűt és védőmaszkot is központilag biztosítanak -, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott - közölte az államtitkár.

A most induló vizsgaidőszakban 72 303 középiskolás érettségizhet, továbbá 39 447-en tehetnek még legalább egy tárgyból érettségit, ők nem most végeztek.

Összesen csaknem 400 ezer vizsgát teljesítenek az érettségizők, 121 tárgyból 67 446-an tesznek vizsgát emelt szinten, 183 tárgyból 322216-an pedig középszinten.

A már érettségizettek közel 10 500 ismétlő- vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, az előre hozott vizsgák száma összesen 25 821, a szintemelő vizsgáké 14 568, továbbá együttesen 2740 a pótló- és javítóvizsgák száma - sorolta Maruzsa Zoltán.

Jelezte, hogy idén május 3. és 25. között tartják az írásbeli vizsgákat, az első héten ezek kilenc órakor kezdődnek majd. Május 3-án magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Másnap matematikából 68 ezren középszinten, több mint ötezren pedig emelt szinten vizsgáznak.

Május 5-én történelemből középszinten 66 ezer, emelt szinten mintegy nyolcezer diák érettségizik. Május 6-án tartják az angol vizsgákat, amelyre középszinten több mint 48 ezren, emelt szinten pedig több mint 20 ezren jelentkeztek, a másnapi német nyelvi vizsgákra középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren vállalkoztak - ismertette az államtitkár.

Hozzátette, hogy az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között, a középszintűeket június 14. és 25. között tartják kizárólag azon tárgyakból, amelyeknek csak szóbeli vizsgarésze van. Testnevelésből a szóbeli és - bizonyos feladatok mellőzésével - a gyakorlati vizsgát is meg kell szervezni.

Az írásbeli vizsgák alól jogszabályok alapján felmentett tanulók szintén szóbeli vizsgát tesznek, ahogy azok is, akik a középszintű érettségi vizsgán 12 százalék feletti, de 25 százalék alatti eredményt érnek el. Számukra ez javítási lehetőséget jelent.

Maruzsa Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy akik érettségire készülnek, ezen a hétvégén "ne teszteljék a teraszok nyitvatartását", kerüljék a tömeget, minimalizálják a megfertőződés veszélyét.

Az államtitkár kitért arra is, hogy április 19-én az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán visszatért a jelenléti oktatás, a felső tagozaton és a középiskolákban pedig május 10-éig van érvényben a digitális munkarend. Elvégezték a köznevelésben dolgozók oltását, több mint 200 ezren igényeltek vakcinát, de aki most szeretné beoltatni magát, azonnal regisztrálhat és foglalhat időpontot.

Az óvodák és az iskolák nyitása óvatosan és fokozatosan történt meg, az első napokban az óvodások 60, az alsósok 75 százaléka tért vissza az intézménybe.

Ez az arány fokozatosan nő, szerdán az óvodákban 68 százalék, az iskolákban 78 százalék volt a jelenlévők aránya, ilyen időszakban az óvodásoknál 10, az iskolásoknál 6-7 százalékos általában a hiányzók aránya - fejtette ki.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: akik még otthon tartják a gyerekeket - különösen az ősszel iskolát kezdő óvodások szülei közül -, ha esetleg magukat féltik, regisztráljanak és oltassák be magukat, illetve engedjék vissza a gyereket az intézménybe. Mindent megtesznek a minél biztonságosabb működésért, ismét kötelező az oktatási intézményekben a hőmérsékletmérés, folyamatos a fertőtlenítés, a maszkviselés az iskolában kötelező, a tantermekben pedig ajánlott.

Csütörtökön és pénteken újabb 300 ezer liter fertőtlenítőszert szállítanak ki az iskolákba.

Szerdán mindössze 12 óvodai csoport és 12 iskolai osztály esetében kellett fertőzött gyerekek miatt szünetet vagy digitális oktatást elrendelni, de teljes iskolát sehol sem kellett bezárni - mondta az államtitkár.

Beszélt arról is, hogy a tanévből május 10-étől hátralévő öt teljes hétre azért érdemes megnyitni az iskolákat, hogy hagyományos jelenléti oktatási környezetben a tanévet sikeresen zárják a gyerekek. A határon túlról kollégiumokba visszatérőkre gondolva kifejtette: az igazgató engedélye alapján költözhetnek vissza, a nagyobb szünetek után bevett módon kétszeri ingyenes tesztet biztosítanak számukra, hogy mentesülhessenek a karantén alól.

Az államtitkár a középfokú felvételi eljárás eredményeiről beszámolva elmondta: több mint 103 ezer tanuló, azaz 90 729 nyolcadikos, 7422 hatodikos és 5019 negyedikes tanuló felvételizett középfokú intézménybe, amelyek csaknem 150 ezer helyet hirdettek meg. A nyolcadikosok 95 százalékát felvették, 72 százalékát az első helyen, 92 százalékukat pedig az első három helyen megjelölt intézmények egyikébe. A kilencedik évfolyamra felvettek 37 százaléka gimnáziumban és szakgimnáziumban, 63 százaléka technikumban, szakképző iskolában vagy szakiskolában folytatja ősztől a tanulmányait.

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok iránt csökkent az érdeklődés, hatosztályosba 4604 diákot vettek fel, 84 százalékukat az elsőnek megjelölt helyre, nyolcosztályos gimnáziumba 3114 gyerek jutott be, 88 százalékuk az elsőnek megjelölt helyen tanulhat tovább.

Országos tisztifőorvos: újra látogathatók az idősotthonok

Csütörtöktől azonnali hatállyal visszavonja a szakosított szociális intézményekben, idősotthonokban egy éve elrendelt látogatási tilalmat - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.

Müller Cecília kifejtette, csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élhetnek ismét a látogatás lehetőségével, az ilyen személy magával viheti a találkozóra a 18 évnél fiatalabb gyermeket is.

A korábban ajánlott kapcsolattartási lehetőségeket az intézményeknek továbbra is biztosítaniuk kell; akik nem kérték még az oltást, azokkal élhetnek csak.

Megszűnik az intézményelhagyási tilalom is a védettségi kártyával rendelkezők számára. Amennyiben valaki nem rendelkezik azzal, és 72 óránál hosszabb időre elhagyja az otthont, csak negatív antigén gyorsteszt elvégzését követően térhet vissza - közölte.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a védettségi kártyával nem rendelkezőknek az egyéb kapcsolattartási lehetőségeket a bent lakók és a családtagjaik között az intézményeknek - a korábbi szabályok szerint - továbbra is biztosítaniuk kell. Egyben jelezte: a szociális és bentlakásos intézményekben lakók és dolgozók továbbra is igényelhetik a védőoltást.

Megerősítette, hogy szigorú szabályok mentén újraindulnak a megelőzést szolgáló, népegészségügyi célú, szervezett szűrővizsgálatok, és jövő héttől egynapos sebészeti ellátásokat is végezhetnek az egészségügyi intézmények. Utóbbiakhoz előzetes időpontfoglalásra van szükséges - tette hozzá.

Vakcinabőség van, van elég vakcina Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos, hozzátéve: most már kizárólag az embereken múlik, hogy élnek-e a védőoltás lehetőségével.

Az oltásra továbbra is regisztrálni kell, és ezzel együtt elérhető az időpontfoglalási lehetőség is, ami - véleménye szerint - sikeres. Jelezte, hogy az AstraZeneca vakcinájára is megnyílt az időpontfoglalási lehetőség.

Kiemelte, a védőoltások felvételének növekedésével egyértelműen javultak a járványügyi adatok. Magyarországon a lakosság 39 százaléka kapott már legalább egy oltást.

Az oltóanyagok folyamatosan érkeznek, csütörtökön 400 ezer adag Sinopharm- és 44 400 Moderna-vakcina érkezik, utóbbit jellemzően a második körös oltásra használják majd fel - ismertette.

Felhívta a figyelmet, hogy a teljes védettséghez az egyes oltóanyagok mindkét adagját be kell adni.

A járványügyi adatokról szólva Müller Cecília azt mondta, hogy 250 ezer alá csökkent az aktív fertőzöttek száma és 500 ezer fölé a gyógyultaké.

Az elmúlt napon 2584 új fertőzöttet regisztráltak, és "folyamatosan, tendenciózusan" csökken a kórházban ápoltak száma. Kórházban 5554 embert ápolnak, közülük 664-en szorulnak lélegeztetőgépre.

Operatív törzs: 551-en szegték meg a maszkviselési szabályokat szerdán

Szerdán 551 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a csütörtöki, online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert kifejtette: 533-an közterületeken, 12-en tömegközlekedési eszközökön, illetve azok várakozóhelyein, hatan bevásárlóközpontok, üzletek területén szegték meg a szabályokat.

A jogszabály hatályba lépése óta 61 580-ra emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma - közölte.

Az üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt eddig 1051 rendőri intézkedés történt, ebből az üzemeltető és a tulajdonos felelőssége 317 esetben volt megállapítható. Az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bent tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 734 rendőri intézkedésre volt szükség.

A kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a gyülekezési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegése miatt szerdán 126 ember ellen intézkedtek, a szabályozás hatályba lépése óta az ilyen esetek száma elérte a 66 500-at.

A Magyarországon történő átutazás szabályainak megszegése miatt az elmúlt napon ötven esetben jártak el a rendőrök, akik az erre vonatkozó kormányrendelet tavaly szeptemberi hatályba lépése óta emiatt összesen 16 347 alkalommal intézkedtek - ismertette az alezredes.

Szerdán országszerte 3046 hatósági házi karantént rendeltek el, így összesen 31 133-an vannak hatósági házi karantén, közülük 2053-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

MTI