Európa ismét a magyar példát fogja követni

Az ellenzék megint a vesztesek oldalán marad

Korábban úgy védekeztünk, hogy elzárkóztunk, ezzel a vírus terjedését lassítottuk, de most már támadásban vagyunk, mert a vakcina olyan mint a golyóálló mellény, a vírus lepattan róla – fogalmazott a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy hazánk kétoldalú egyezményekkel igyekszik gyorsítani az országok közötti szabad mozgást.

2021. május 1. 10:11

Jelen pillanatban úgy állunk, hogy több oltóanyag van talán, mint amennyien jelentkeztek eddig az oltásra, csak regisztrálni kell. A miniszterelnök elmondta: „számbavettük a rendelkezésre álló oltóanyagokat, döntöttünk arról, hogy a 16 és 18 év közöttieket is olthatjuk, de csak Pfizer vakcinával, mert egyelőre felelősségteljesen csak ezt vállalhatjuk. Az oltás kezdete az érettségik után lesz, mert az immunreakció miatt nem szeretnénk, hogy bármely érettségiző kisdiáknak nehézségei adódjanak, és ezért ez május 10-e után indul.”

A baloldali emberek között az oltási hajlandóság csak 59 százalék, ezért a miniszterelnök arra kérte a baloldali szimpatizánsokat, hogy ne csináljanak az oltásból politikai kérdést, ne így fejezzék ki a pártpreferenciájukat.

„Az oltásellenes baloldal egy olyan kampányt folytatott az elmúlt hónapokban – mondhatnánk már tavaly év végétől –, amelyben a keleti vakcinák ellen hergelt, és ez bizony hatott, hiszen nagyon sok embert elbizonytalanított. (…) Most éppen azzal hergelik az embereket, hogy aki keleti vakcinával oltatja be magát, él a lehetőséggel, és minél hamarabb immunizálja magát, nem utazhat majd” – fogalmazott Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

„Azt látjuk, hogy mindent, amit a baloldal mondott, az élet megcáfolt. Nem mondták el, nem bontották ki az igazság minden részletét, és azok az emberek, akik elhiszik a baloldalnak ezeket a kommunikációs paneleit, azok viszont magukkal szúrnak ki. Azt mutatják egyébként az adatok is, hogy egyre többen jelentkeznek, regisztrálnak az oltásra, talán a baloldali szavazók is rájöttek, hogy ismét csak átverték őket” – tette hozzá Kiszelly.

Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója elmondta: „azt tapasztaljuk, hogy az oltás iránti kedv folyamatosan nő.”

Volt olyan időszak, amikor többen voltak azok, akik az oltást ellenezték, de az elmúlt hónapok folyamatos növekedést mutattak az oltási hajlandóságban, és már azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős többsége már beoltatná magát, vagy már meg is kapta oltást. Hiába volt az a politikai ellenpropaganda, amit a balliberális oldal folytatott Magyarországon. Ugyan elbizonytalanította a saját táborát és saját szavazóit, de hosszabb távon azt látjuk, hogy nem sikerült politikai kérdést csinálni – legalábbis teljes mértékben nem – a járványból – tette hozzá Boros Bánk Levente.

Most már az gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy az Orbán-kormány sikeresen vette ezt a válságot is, sikeresen kezelte az egészségügyi válságot.

A Századvég készített egy felmérést márciusban, amelyből kiderült, hogy a válaszadók 73 százaléka elutasította, hogy a járványhelyzetből, a védekezésből politikát csináljanak, a válaszadók többsége a járványkezelést szakmai kérdésnek tartotta.

Látjuk, hogy a baloldal ebből is politikai kérdést csinált, és a brüsszeli álláspontot képviselte. Brüsszel szerint a migránsválságot európai szinten kellett volna megoldani, és a járványt is európai szinten akarta megoldani, és a hazai ellenzék, ahogy a migránsválságnál is a brüsszeli álláspontot, a betelepítési kvótát képviselte, úgy most a járványkezelésnél is a brüsszeli álláspontot képviseli, „és szerintem ezért támadták is támadják a vakcinát” – mondta Kiszelly Zoltán.

Ahogy a migránsválságnál kiderült, hogy a nemzeti megoldás, a magyar megoldás, az unortodox megoldás volt eredményes, ugyanúgy a járványkezelésnél is kiderült, hogy a magyar megoldás az, ami megint csak a brüsszeli megoldáshoz képest fényévekkel jobb, hatékonyabb, és megint azt látjuk, hogy „egész Európa megint a magyar példát fogja követni, és az ellenzék megint a vesztesek oldalán marad, mint ahogy a migránsválságnál, a rezsicsökkentésnél vagy a devizahitelek kivezetésénél is ott találták magukat” – fejtette ki véleményét Kiszelly Zoltán.

Hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők bizonyos korlátozások alól mentesülnek, az elsősorban a védekezésnek a része, ez nem jogi kérdés, nem alkotmányos kérdés, hanem egy praktikus intézkedéssorozat. Azok szabadabban mozoghatnak, akik védettséggel rendelkeznek, és azok, akik még fertőzhetnek vagy pedig megfertőződhetnek, és ezzel a kórházi ellátást vagy adott esetben intenzív ellátást és halált is elszenvedhetnek, azoknak továbbra is be kell tartaniuk az intézkedéseket – mondta Boros Bánk Levente.

„Az európai uniós szintű vita pedig ismételten politikai kérdés, ugye foggal, körömmel próbálkozik Brüsszel és a brüsszeli balliberális oldal Kínával harcolni egy geopolitikai játszmában Vagy a játszma részeként tekintenek a vakcinára, és ezen keresztül pedig a védettségi igazolványra, miközben ez nemes egyszerűséggel továbbra is az egészségügy kérdése” – tette hozzá.

Az orosz vakcinával szembeni ellenállás azért is érdekes, mert Németország is tárgyal Oroszországgal vakcinaügyben, Olaszországban pedig oltóanyag-előállító központokat hoznak létre.

Az orosz gyártócég Bajorországban vásárolt fel egy csődbe ment német céget, és Bajorországban építi ki az európai gyártási központját, ahonnan ellátnák Európát a Szputnyik V vakcinával. Más országok is érdeklődtek, Ausztria is szeretne ilyen gyártókapacitást a területén, és az olaszok is bejelentették hogy szívesen vásárolnának orosz vakcinát – mutatott rá Kiszelly Zoltán.

Címkép: Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP/Dursun Aydemir

hirado.hu - Kossuth Rádió