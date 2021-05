Nézőpont: Nőtt a Fidesz–KDNP előnye

A Nézőpont Intézet múlt heti, országosan reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a teljes felnőttnépességen belül hat százalékpontra nőtt a kormánypárt (40 százalék) előnye a baloldallal (34 százalék) szemben. Az átrendeződés az oltások sikerével magyarázható: a védekezést irányító miniszterelnök munkájával a magyarok 58 százaléka elégedett.

2021. május 3. 09:49

Tízből hat felnőtt magyar (58 százalék) elégedett a miniszterelnök munkájával, s csak minden harmadik (35 százalék) kritikus vele. Ehhez hasonlóan magas elégedettségi mutatószám a koronavírus elleni védekezés hosszú esztendeje után kevés európai országban fordul elő. A 2021 tavaszán megugró oltási hajlandóság, a vakcinabeszerzés sikere és az átoltottság európai csúcsa magyarázhatja a magas mutatószámot.

Az Orbán Viktor munkájával való elégedettség a járvány előtt adathoz viszonyítva még növekedett is (4 százalékponttal), igaz, a tavaly tavaszi kimagasló érték (72 százalék) aligha ismételhető meg. A kormányfő munkájának társadalmi elismerése rossz hír a kormányellenesség növekedésében reménykedő baloldal számára.

A múlt héten készült közvélemény-kutatás a baloldali lista gyengülését regisztrálta a kormánypárttal szemben: a Fidesz a felnőttnépesség 40, míg a baloldal csak 34 százalékát tudta megszólítani. Márciushoz képest a kormánypárt támogatottsága két százalékponttal emelkedett (a januári adathoz hasonló értékre), míg a baloldal három százalékpontot veszített. A baloldal a közös indulás deklarálása óta még nem volt ilyen gyenge, amely az oltások sikere ellenére kialakult oltásellenes imázzsal magyarázható.

A választásokat az aktív választók döntik el, így a teljes népesség mellett ebben a körben is fontos vizsgálni a pártpreferenciát. 2022-ben két nagy pártlista versenyére lehet számítani, amelyben jelenleg 51 százalékkal egyértelműen vezet a Fidesz. A baloldali közös lista „most vasárnap” 43 százalékot kapna, de az aktív választók további hat százaléka is elégedetlen a kormány munkájával. Közülük a Kétfarkú kutya párt (három százalék) és a Mi Hazánk (három százalék) szavazói azonosíthatók be.

Magyar Nemzet