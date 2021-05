Érettségi - A matematika írásbelik napja

Kedden reggel - a járványügyi intézkedések betartásával - országszerte a matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák.

Utoljára frissítve: 2021. május 4. 12:07

2021. május 4. 12:06

Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a fővárosi Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban 2021. május 4-én. A matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák országszerte. E tárgyból 68 ezren középszinten, több mint ötezren pedig emelt szinten vizsgáznak. MTI/Balogh Zoltán

Az Oktatási Hivatal MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint e tárgyból középszinten 1228 helyszínen 68 037 vizsgázó (közülük 1962 diák angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 144 helyszínen 5350 vizsgázó (közülük 127 diák angol, francia, német, spanyol vagy szerb nyelven) tesz érettségit.



A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart.

Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben 2021. május 4-én. 0150 MTI/Komka Péter



A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.



A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az "A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz, a "B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben.



A matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.



Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.



A vizsgán - közép- és emelt szinten is - függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő használható, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a diákok egymás között nem cserélhetik.



Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.





Szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak az érettségik.

