Az amerikai helyzet Róma végjátékára emlékeztet

A református lelkész végjátékként emlegeti a keresztény világrend ellen elkövetett progresszív támadássorozatot. A liberalizmusből következő 21. századi erkölcsi hanyatlást a római birodalom bukásához hasonlítja, és úgy véli, ezek a morális társadalmi csődök ugyanoda fognak vezetni majd minket is.

2021. május 4. 14:23

Az Abszolút friss adásában ifj. Prózsa István református lelkész volt Földi-Kovács Andrea műsorvezető vendége. Szó esett a kereszténység fő ellenségeiről, a hit és közélet közti kapcsolatról, az LMBTQ-közösségek konzisztens hazugságairól, valamint a nyugati szekularizációról is. Ezt nézzék!

Az orvostudomány a mai napig nem tudja precízen elhatárolni a valódi és a rögeszmék fanatikus ismételgetését, ezért olykor a nagy reformerekről későn derül ki, hogy eszméjük nem valódi, hanem rög – ilyenkor már nem lehet kezelni őket, mert magas pozíciót, nagy tekintélyt és világraszóló érdemrendet kapnak. Ennek az esetnek lehettünk tanúi 2020 novemberében, amikor Joe Bident megválasztották az Egyesült Államok 46. elnökének és eluralkodott az intézményes progresszivizmus.

Ifj. Prózsa István szerint elsősorban három veszély fenyegeti a kereszténységet. Az egyik Biden Amerikája és a progresszív irányzat, a másik az iszlamizmus (leginkább a Közel-Keleten és Afrikában), a harmadik pedig a kommunista Kína. Elmondása szerint az Egyesült Államok elnökének legfőbb hibája az, hogy szerinte el lehet és el is kell választani a hitet a közélettől. Biden kereszténységében nem kételkedik ugyan, de ez politikájában semmilyen formában nem jelenik meg. Joe Biden húsvéti beszédét emelte ki példaként: a lelkész kifogásolja, hogy az elnöki köszöntő a kereszténység legnagyobb ünnepén egyszer sem említette Istent. Érdekes dolog egy katolikus elnöktől, hogy ünnepi beszédében annyit sem képes elmondani; Krisztus feltámadt.

Amerika kezében a fegyver

Amerikának nagyon nagy eszköz van a kezében arra, hogy adott esetben beavatkozzon különböző európai országok – köztük Magyarország – politikai életébe, abba is, hogy ki legyen kormányon, hogy az, aki kormányon van, milyen döntéseket hozhasson és az is megtörténhet, hogy elkezdik intézményesen ellehetetleníteni a kereszténységet – mutatott rá.

Itt Magyarországon még nem olyan előrehaladottak a folyamatok, meg lehet ezt akadályozni – tette hozzá a lelkész. Mint mondta, a progresszív érzékenyítő propaganda ellenszere a Biblia.

„Most éppen a szexualitás az a frontvonal, ami az egyház ellen nyílt. Ez a szexuális forradalommal indult el, most ez a legnagyobb ütközőpont. Nemcsak a homoszexualitás kérdésében, hanem abban is, hogy mit kezdünk a válásokkal, a házasságtörésekkel, a házasság előtt megélt szexuális élettel mint keresztények, hiszen a Biblia ezeket is tiltja. Szükséges valamit kezdenünk vele, ragaszkodni kell ahhoz, ami a Bibliában van!” – hangsúlyozta Prózsa István.

A lelkész úgy látja, az LMBTQ-emberek elnyomásának képe egyszerű fikció. Mint mondta;

„Nem tudom, milyen elnyomás az, amimellett a legtöbb világmárka rendszerszintűen kiáll, meg pénzeli is őket. Én

örülnék, ha az egyházunk is ennyire >>el lenne nyomva<<.”

