Mind több iskolánk egyházi fenntartású

A köznevelési intézmények több mint 15 százaléka egyházi fenntartású, miközben a rendszerváltozástól 2010-ig tartó időszakban az arányuk csak 6,4 százalékot tett ki - ismertette a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Székesfehérváron.

2021. május 4. 18:22

Szanyó Gáborné iskolaigazgató (b1), Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b2), Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő (b3) és Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Talentum Református Általános Iskola új épületszárnyának építéséről szóló sajtótájékoztatón Székesfehérváron 2021. május 4-én. A székesfehérvári református közösség több mint 300 millió forintból bővíti az általános iskoláját, amihez 200 millió forintos támogatást adott a kormány a templomfelújítási programban. MTI/Bruzák Noémi

A köznevelési intézmények több mint 15 százaléka egyházi fenntartású, miközben a rendszerváltozástól 2010-ig tartó időszakban az arányuk csak 6,4 százalékot tett ki - ismertette a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Székesfehérváron.

Soltész Miklós a Talentum Református Általános Iskola új épületszárnyának építéséről tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a kommunisták hatalomra lépéséig a köznevelés több mint 60 százaléka egyházi fenntartásban volt, majd egy százalék alá csökkent ez az arány, hogy aztán 1990-től újra emelkedjen. Az egyházaknak nagy felelősségük van a nevelésben, a kultúra, a tudás továbbadásában, ezért is támogatja a kormány az intézményeiket - mondta.



A székesfehérvári reformátusok több mint 300 millió forintból bővítik általános iskolájukat, ehhez 200 milliós támogatást adott a kormány - közölte.



Soltész Miklós megemlítette, hogy az építkezés hozzájárul a magyar gazdaság újraindításához, miként a templomfelújítási program is, amelynek a pályáztatása nemrég zárult. Hozzátette: Fejér megye 1-es és 2-es választókörzetében 27 templom összesen 375 millió forintból újulhat meg.



Vargha Tamás fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy több éves előkészítő munkát követően kezdődhet meg az iskola új épületszárnyának építése. Jelezte, hogy választókerületében négy székesfehérvári templom is megújul majd.



Törő Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő közölte, hogy választókerületében szinte mindegyik település nyert templomfelújításra forrást, 24 pályázatban 315 millió forint értékben.



Szanyó Gáborné igazgató elmondta, hogy a Talentum Református Általános Iskola 2002-ben indult egyetlen osztállyal, és 2010-re bővült nyolcosztályosra.

Folyamatosan helyhiánnyal küszködtek, ezért van szükség az új szárnyra, amelyben négy új tanterem és kiszolgáló helyiségek lesznek.

Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő (b), Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (k) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b) a Talentum Református Általános Iskola új épületszárnyának építéséről szóló sajtótájékoztatón Székesfehérváron 2021. május 4-én. A székesfehérvári református közösség több mint 300 millió forintból bővíti az általános iskoláját, amihez 200 millió forintos támogatást adott a kormány a templomfelújítási programban. MTI/Bruzák Noémi



A sajtóanyag szerint a projekt keretében lebontják a tornaterem mögötti, földszintes, lapostetős épületrészt, és a helyén új, kétszintes szárny épül. Megújul a tornaterem teteje is, amelyre napelemes rendszert telepítenek, és a beruházás részeként a főépület homlokzatára utólagos hőszigetelés kerül.



A tervek szerint a munkálatokat decemberben fejezik be.



MTI