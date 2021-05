Sok ember a jó arcát mutatta meg a válságban

Az ember megismerte betegsége során a segítőkészséget. Azokat az embereket, akik képesek áldozatot hozni azért, hogy a másik meggyógyuljon. A kórházban tapasztalt együttérzés, szakmai hitelesség, az orvosok és orvosok közötti, orvosok és asszisztencia közötti egymást segítés élménye erőt adott a gyógyuláshoz. Emellett nagyon fontos, hogy az imának az erejét megismerhettem.

2021. május 4. 23:37

Visszatérhetett a parlamentbe dr. Aradszki András KDNP-s képviselő, aki öt hétig volt lélegeztető gépen, miután elkapta a koronavírus-fertőzést. Újra együtt! Szívből köszönöm a baráti fogadtatást! Örömöt és meghatottságot éreztem, amikor újra e csodálatos épületbe léphettem. Köszönöm a Gondviselésnek, hogy vigyázott rám! Érd, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor – újult erővel képviselem közös jövőnket az Ország Házában. Hajrá Magyarország! – írta közösségi oldalán a képviselő. Őt kérdezte a Gondola.



– Képviselő úr, Békéscsabán gyermekkorában hogyan kapott vonzerőt ahhoz, hogy Krisztus követőihez csatlakozzon?

– Apai ágon evangélikusok vagyunk evangélikus templomban kereszteltek. Békéscsabán a hatvanas évek elején az evangélikusok alkották a többséget, ám az élénk kisebbség a katolikusokból állt. Ez utóbbiak között volt anyai nagyanyám, és édesanyám is.

Ők képezték a vonzerőt: hittanra kellett járnom, elsőáldozó voltam, bérmálkoztam, és így alakult ki vallási hovatartozásom. Az egyetemi évek kicsit lazábbak voltak ebből a szempontból. De a Jóisten olyan kegyes volt hozzám, hogy egy nagyon hívő katolikus lányt ajánlott nekem, hogy vegyem el feleségül. El is vettem, és így létrejött az együttállás ebből a szempontból is.

– Szülővárosában milyen élményt kapott, amely most is hatást gyakorol az életére?

– Szeretetközösségként láttam azt az emberi környezetet: a családon túl a szomszédokkal, az osztálytársakkal, és szinte minden helyi emberrel együtt. Erre példa Klembucz Ferenccel a férfi kézilabda válogatott egykori gyúrójával készített interjú. Feri, csapattársam volt az Előre serdülő futballcsapatában és sajnos nagyon korán eltávozott közülünk. A Kossuth Rádió riportere azzal a kérdéssel zárta a beszélgetést: miért maradt Békéscsabán. Feri válasza: mert mi itt szeretjük egymást. Nekem ugyanez volt az élményem. Ez a szeretetközösség hatott rám a legjobban.

– Milyen megerősítő élményeket kapott a sportól?

– Életem meghatározó része volt a sport, amit nagy odaadással csináltam. Amint elmúltam 10 éves, mint a legtöbb fiú focizni kezdtem, majd 14 éves koromtól atletizáltam. Csak 19 éves koromban kezdtem el kosárlabdázni, még 50 éves koromban is játszottam versenyszerűen. Mintegy négy évig Szegeden és Kecskeméten az első osztályban is játszottam, mint center. Ezen a poszton, akkor az én 197 centiméteres magasságommal is lehetett játszani.

– Egyetemista lett. Hogyan esett a választása a szegedi, akkor még József Attiláról elnevezett egyetemre?

A szegedi egyetem

– Az volt a legközelebb. Emellett Szeged nekem nagyon tetszett.

– Miért pont a jogászi tanulmányokat választotta?

– Édesapám jogász volt. Bár ő nem nagyon hozta haza a munkáját: nem azok közé tartozott, akik pereket vittek. Ő pénzügyi területen dolgozott inkább. Mégis, valamennyit láttam a munkájából. Arra volt affinitásom. Ez volt a lehetőség, és a példa arra, hogy abból is meg lehet élni. Noha én eredetileg magyar-történelem szakos tanár szerettem volna lenni, a család lebeszélt róla. Hobbinak az jó lesz, de kenyérkereset is kellene, inkább jogász legyél. Engedelmes fiúként ezt elfogadtam. De nem bántam meg: nagyon szerettem a szakmámat, 26 évet dolgoztam a Molnál, és előtte a közigazgatásban is jó élményeket szereztem.

– Ami a kenyérkeresetet illeti: Kecskeméten kezdődött. Mind a két város az Alföld, s mindkét helyen a „szögedi” nyelvet beszélik, mégis: hogyan sodródott egyik szecessziós városból a másik szecessziós városba?

– Amikor elvégeztem az egyetemet, hazamentem Békéscsabára, hogy állás után nézzek. Ekkor egy szegedi barátom ajánlotta, menjek Kecskemétre, kosárlabdázni is, és dolgozni is a szakmámban. Akkor azt elfogadtam. Kecskeméten ismertem meg a feleségemet: ő ott volt óvónő.

– Nagyhangú Etelét, dúlóját annyi hadaknak / Százhalom aljában rejti az érdi határ – írta Vörösmarty. Az Ön pályájában hogyan következett Érd?

– Ez is a kosárlabdának köszönhető. Egy évet játszottam Kecskeméten. A sportkarrier ellaposodni látszott, jöttek a fiatalok, tehetségesebbek. Itt is egy telefonhívás döntötte el: Százhalombattára hívtak NB II-be kosarazni. És mellette az akkori tanács igazgatási osztályán dolgozhattam. Így kerültünk Százhalombattára. Majd amikor átkerültem a Molhoz, akkor Érden építkeztünk, és azóta is ott lakunk.

– Majd 1990 körül kapcsolódott be a politikába. Akkor miért érezte úgy, hogy Önnek politizálnia is kell?

– Mindig érdekelt a politika, főleg annak az akkori nem hivatalos része. Magyarul: soha nem voltam az MSZMP tagja. És jött a rendszerváltozás. Úgy éreztem, hogy ehhez tenni kell. Egy barátom indult a Kereszténydemokrata Néppárt színeiben képviselőjelöltként. Az édesapjával beszéltem: ő meggyőzött engem arról, hogy a kereszténydemokrácia az egyetlen stabil politikai háttér: világnézeti pártként értékalapokon működik. Ő Demokrata Néppárt-aktivista volt egykor. Az ő hatására kerültem a KDNP-hez, és ott vagyok 1990 óta.

– És 2004-ben a Fideszbe is belépett.

– Akkor a kettős tagságra nyílt lehetőség. Akkor szervezte meg a Fidesz a választókerületi rendszert, és az Érd központú választókerültben rám gondoltak: én vigyem előre a folyamatokat.

A képviselő a miniszterelnökkel, Orbán Viktorral 2020 februárjában.

Bár a régebbi fideszesek között volt ellenérzés, de ez már a múlt homályába veszik, azóta együtt dolgozunk.

– Jézus az adófizetés ügyében – Máté evangéliuma szerint – megkérdezte híveit: kinek a képe van a pénzen. A császáré. Akkor: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Másfelől Szent Pál is leírja egy levélben, hogy a világi hatalom is Istentől való, ezért kereszténynek nem szabad lázadnia a világi hatalom ellen. Mit tehetünk, ha a világi hatalmat gyurcsányi hazugságpolitika jeleníti meg?

– Mindent megtettünk, hogy ez a világ megszűnjön. Elég keményen felléptünk helyi szinten is az olyan törekvésekkel szemben, amelyeket a posztkommunisták képviseltek. És 2010-ben eljött az igazság pillanata. És remélem, hogy 2022-ben is ezt fogjuk megtapasztalni, amikor megvédjük hazánkat a posztkommunista vírustól.

A volt kosárladázó politikustársak között: a törökbálinti kormányablak avatásán.

– Ön 2010-ben kereszténydemokrata képviselőként bekerült a parlamentbe. Ez hogyan változtatta meg az életét.

– Jelentősen. Újfajta világ tárult elém. A törvényhozás világa. Azért töltött el jó érzéssel ez a munka, mert a jogalkotásban tudtam részt venni mint egykori jogalkalmazó. Nagyon fontos döntések történtek 2010 és 2014 között, elég, ha az Alaptörvény megalkotására: annak társadalomszemléletére, történeti megalapozottságára gondolunk. Elég, ha a családok védelmében kialakított törvényeket említjük. De ugyanez vonatkozik az egyházak támogatására, a vidék felemelésére tett intézkedésekre, tehát minden olyan lépésre, amely azt szolgálja, hogy hazánk fejlett európai országgá váljon. És keresztény Magyarország képe rajzolódjék ki. Elmondhatjuk, hogy 2010 és 2021 között következetes kormányzati gyakorlatot folytattunk. És jó eredményeket tudtunk elérni.

– Önnek két lánya van. A lányos apaság miért különlegesen szép és jó?

– Az a legjobb dolog a világon. Lányos apának lenni nagyon jó dolog. Magam kifejezetten jó viszonyban voltam és vagyok a lányaimmal. Volt egyfajta szülői tekintély, és odaadás, és ez a mai napig megvan. S ez megmutatkozott a mostani koronavírusos járványnál, az én megbetegedésemkor is. Főleg a kisebbik lányom, akinek még csak egy gyermeke van – bár nagyon ifjú a fiatalúr: 9 hónapos –, tudott többet segíteni.

– A két lányt hogyan tudta bevonni Krisztus követőinek a táborába?

– Ez elsősorban az édesanyjuknak köszönhető. Ő egyengette az útjukat az első áldozáshoz, majd a keresztény értékek átvételéhez. Emellett jó keresztény közösség is körülvette a gyerekeket, és a közeli fiatalokat, köszönhetően Maklári István atyának is. És ez a közösség képes volt megtartani őket.

Maklári István atya szolgálatteljesítés közben

– A mai világban hogyan segít a szeretet vallása a különböző kihívások megválaszolásában?

– A megfontoltság és a szeretet egyengeti az utat ahhoz, hogy ne a másoknak a legyőzése, hanem a jóindulat, a segítés legyen az elsődleges mozgatóerőnk. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor olyan nagy baj nem leselkedik ránk.

– Parlamenti hozzászólásait átnézve szembeötlő, hogy gyakran megnyilvánul energetikai kérdésekben. Ehhez hogyan segít, hogy bő két és fél évtizedet a Molnál dolgozott?

– Magam energetikai ügyekért felelős államtitkár voltam 2014 és 2018 között. Ez nagyon szép kihívás volt. A korábban megszerzett szakmai tapasztalataim nagyon sokat segítettek. Az energia átalakulásának izgalmas időszakát éljük, a megújulók involválása, a tiszta energia termelése a közös jövőnk, a teremtett világ védelmének kulcskérdése. Ezek rendszerbe állítása, a politikai iránymutatás kialakítása hallatlanul izgalmas feladat volt. S mindemellett az ország érdekeit kellett védeni az Európai Unió bürokráciájának túlkapásai ellen. Ők erőteljesen fölléptek a rezsicsökkentéssel szemben, ám sikerült megvédenünk a magyar családokat a fenyegető érdekérvényesítésük ellen.

– A világban most zajlik egy globális ideológiai támadás, amely az élethez nélkülözhetetlen széndioxidot kiáltotta ki ellenséges gáznak. Még hamisítanak is, mert az erőművek hűtőtornyaiból kiáramló vízpárát széndioxidnak füllentik, annak ellenére, hogy az láthatatlan gáz…



Vízgőz a hűtőtornyokból.

– Ez a reklám helye náluk, mert amikor azt akarják igazolni, hogy milyen súlyos veszélyeknek van kitéve a környezet a hagyományos erőművek miatt, akkor a vízgőz kibocsátását mutatják be. De ettől függetlenül: a szenes alapú erőművek működtetése nem tesz jót a légkörnek. Tehát helyes a korszerűsítés. Európa országainak többsége ezen a döntésen már túl van.

– Ön is túl van a Covid támadásán: ez eléggé hosszú időn át fogva tartotta Önt. A sok negatívum mellett mi volt ebben a megpróbáltatásban a pozitívum?

– A legfontosabb pozitívum az volt, hogy az ember megismerte betegsége során a segítőkészséget. Azokat az embereket, akik képesek áldozatot hozni azért, hogy a másik meggyógyuljon. S nemcsak rólam van szó, hanem minden sorstársamról. A kórházban tapasztalt együttérzés, szakmai hitelesség, az orvosok és orvosok közötti, orvosok és asszisztencia közötti egymást segítés élménye erőt adott a gyógyuláshoz. Emellett nagyon fontos, hogy az imának az erejét megismerhettem. Családom mellett képviselőtársaim, a városom lakói között is elterjed betegségem híre. Imádkoztak, és ennek erejét éreztem, és a Jóisten meghallgatta kérésüket. Fölemelő érzés, hogy az emberek készek számukra ismeretlen embertársuk gyógyulásáért a Teremtőhöz fordulni, imaláncokat szervezni. Volt, aki felhívott telefonon, és elmondta, képviselőúr, én nem vagyok vallásos, nem járok templomba, de imádkoztam magáért. Szívet melengető érzés, hogy számos embernek a jó arcát tudtam meglátni.

– A Jóisten akaratából azonban a sátán is jelen van itt, a földkerekségen. Ezen időkben elsősorban atlanti tőzsdespekulánsok fizimiskáján sejlenek föl a luciferi vonások. Ez hogyan józanít ki bennünket?

– Nem szükséges minket kijózanítani, mert józanul látjuk ezeket a veszélyeket. Mindez feladatot szab nekünk. A sátán jelenléte tény és való, s mint ön is mondta: Isten akaratából motoz közöttünk. De ez nem azért van, hogy gyengítsen, hanem azért, hogy megerősítsen bennünket. A magunk lelkében is rendezni kell a felismerést: a jóra való törekvésünkben kell megerősödni. Kitartóan kell cselekednünk. Ha van egyfajta közösség, egy nemzet, amely képes meghallgatni az Úr szavát, és annak megfelelően irányítja az életét, tisztázza felelősségét, akkor legyőzhető ez a spekulációs tengely. Előbb-utóbb ott, ahol teret nyertek a rombolás hívei, a szereplők felismerik ennek a károsságát, életidegenségét. Ahogy II. János Pál pápa körvonalazta: ma a halál kultúrájában élünk. Ha ebben minél többen megvilágosodnak, előbb-utóbb az emberiség felülkerekedik a rombolás megszállottjain.

– Ön szerint a nemzet Aggtelektől Barcsig, Csengertől Szentgotthárdig, vagy a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig tart?

– Addig tart, ahol magyar emberek élnek. Olyan emberek, akik magyarnak tartják magukat.

– Tehát mondhatjuk úgy is, hogy Csíkszeredától Chicagóig?

– Így van, vagy San Franciscótól Szabófalváig – hogy klasszikust idézzek.

A haza minden előtt

– A belátható jövőben Ön mit kíván előbbre vinni.

– Most elsősorban az egészségemet próbálom megszilárdítani. A poszt-covidos tüneteket továbbra is érzem. Erősítek, hogy szeptembertől teljes értékkel tudjak megjelenni a politika színterén. És mindent elkövetek azért, hogy 2022-ben ebben a választókerületben ne szerezhessen mandátumot az ország érdekei ellen ügyködő posztkommunista jelölt. Ehhez hitelesnek kell lenni: az például elfogadhatatlan, hogy egy extrém párt politikusnője az oltás ellen agitál, miközben a férje beoltatja magát keleti vakcinával. Tehát a családtagnak kéri az oltást, de a köznépnek, az átlagpolgárnak ezt nem akarja biztosítani. Súlyos hitelességi kérdés. A mi esetünkben ilyen kétely nem alakulhat ki, hiszen mi mindig a hazánkért dolgozunk, és a magyar nemzetért.

Molnár Pál

gondola