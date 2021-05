Öreg bútor meg van lepve

2021. május 5. 00:36

Kim Lane Scheppele szerint „Orbán dönthet úgy, hogy elveszíti a választásokat”.

Nyilatkozott a Klubrádiónak Kim Lane Scheppele, a magyar kormány régi kritikusa. Az amerikai alkotmányjogász szerint Orbán Viktor évekre befészkelte magát a hatalomba, ezt szolgálja az egyetemi modellváltás is.

Scheppelét először is arról kérdezték, milyen politikai fejleményekre számít a közeljövőben

„Én meg vagyok lepve, hogy mitől népszerű még mindig Orbán?! Az emberek a saját bőrükön érzik, mit művelt a járvány idején, de ha a járvány legrosszabb időszakában sem volt elégedetlenség, akkor jövőre aligha lesz. Attól tartok, hogy mivel most is szoros a verseny, jövőre, ha az élet helyreáll, Orbán javára fordul a kocka” – mondta, hozzátéve hogy „látszania kellene, hogy a pandémia kezelése miatt az emberek Orbánt büntetik”.

„Furcsa előérzete van”

A Princeton Egyetem tanára nagyon örül az ellenzéki összefogásnak, de az egységet instabilnak tartja, és csodálkozik, hogy Orbán most nem kezdte el egymás ellen kijátszani az ellenzéki vezetőket. Furcsa előérzete van. „Abból indulok ki, hogy mit tudok a jogszabályokból kikövetkeztetni, a jog pedig Orbán DNS-ében van. Orbán dönthet úgy, hogy elveszíti a választásokat” – jelenti ki.

Szerinte a kormányfőn egyrészt már látszik is, hogy fáradt, másrészt rácáfolhatna az állandó diktátorozásra.

„Gondoljon csak a Putyin-Medvegyev-felállásra. Ha négy év múlva visszatér, ismét hiteles politikus lehetne. 10 éven át építette a hivatalait, beleültetve a saját embereit, az elkövetkező négy évben egyik sem harapna belé. Az alapítványokból szépen folyna be a pénz, megélhetési gondjai sem lennének. Sőt, a várható uniós segélyeken kívül már most annyi pénz került a keze alá, hogy igazából arra nincs is szüksége” – vázolja fel elméletét a jogtudós.

Kim Lane Scheppele elismerte, őrültnek tűnhet ez a gondolata, de alkotmányjogászként úgy látja, a kormányfőnek „ki van párnázva az élete”.

Amerikai alkotmányjogász: Én meg vagyok lepve, hogy mitől népszerű még mindig Orbán?!

mandiner.hu