Tisztifőorvos: Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni

Már Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

2021. május 5. 14:08

Müller Cecília közölte: az érvényes regisztrációval rendelkezők jelenleg AstraZeneca-, Sinopharm- és Szputnyik V vakcinákra tudnak időpontokat foglalni.

Hangsúlyozta: azokat a vakcinákat tudják oltásra kínálni, amelyekből éppen van az országban.

Felhívta a figyelmet, hogy megnyílt a regisztrációs lehetőség a 16-18 éveseknek is. Számukra az időpontfoglalási lehetőség később lesz elérhető, de a tervek szerint a jövő hét második felétől elkezdődhet e korosztály beoltása is Pfizer-vakcinával - tette hozzá.

Kitért arra, hogy az oltásra magukkal kell vinniük egy szülői (vagy gondviselői) beleegyező nyilatkozatot is. Egyben arra kérte a szülőket, biztassák az oltás felvételére gyermekeiket.

Müller Cecília közölte, hogy elutalták a háziorvosok márciusi külön díjazását, amellyel a hétvégi és ünnepnapi oltási munkájukat ismeri el a kormány. 92 millió forintot fizettek ki 1305 praxisnak, ez háziorvosonként 70 ezer forint plusz díjazást jelent - ismertette.

A védőoltás első adagját már 4 123 697-en kapták meg, ami a teljes lakosságnak majdnem 43 százaléka. A második adag oltóanyagot 2 248 775 embernek adták be. A 4,7 millió oltásra regisztrált 80 százaléka pedig már kapott oltást - ismertette.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a magyarországi megbetegedéseknél továbbra is a brit vírusvariáns dominál, az indiai mutánst még nem mutatták ki a magyar mintákban. Ugyanakkor hozzátette: ez csak idő kérdése, mivel a környező országokban már találtak azt is.

Megismételte, hogy az oltási után mért ellenanyagszint mennyisége önmagában nem ad elegendő információt a szervezet védettségéről. Hozzátette: annak sem ellenjavallt az oltás, aki három hónapon belül volt beteg.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, a növekvő átoltottsággal nő az egyéni védelem, ezzel együtt pedig a közösségi védelem is a vírussal szemben, de a már beoltottaknak is be kell tartaniuk a védelmi intézkedéseket.

Beszélt arról is, hogy országos átlagban stagnálnak a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért értékei, vannak nagyobb városok, ahol enyhe emelkedést és vannak olyanok, ahol enyhe csökkenést látnak.

Operatív törzs: vádemelést javasol a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben

Rémhírterjesztés miatt javasol vádemelést a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben, a nyomozást a napokban fejezték be, és az ügy iratait megküldték az ügyészségnek - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf felidézte: tavaly decemberben számolt be arról, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztálya rémhírterjesztés miatt indított nyomozást vírusszkeptikusokkal szemben. Hozzátette: az eljárásban megállapították, hogy egyikük nagy nyilvánosság előtt olyan cikket publikált, amelyben a maszkviseléssel és a koronavírus-járvány veszélyességével szemben fogalmazott meg állításokat. A további gyanúsítottak ellen tovább nyomoznak.

Az alezredes úgy fogalmazott: a széles körben terjesztett kijelentések a rendőrség álláspontja szerint alkalmasak voltak arra, hogy a járványügyi védekezést akadályozzák vagy akár meghiúsítsák.

Gál Kristóf sem decemberben, sem a szerdai tájékoztatón nem nevezte meg az ügy gyanúsítottját, ugyanakkor az MTI az ügyet jól ismerő forrásból úgy tudja: Gődény Györgyről van szó.

A szóvivő december 11-én, az operatív törzs aznapi online sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy négy olyan emberhez köthető helyszínen tartottak házkutatást, akik "a vírusszkeptikus tartalmak hangadói".

Szintén aznap a Facebook-oldalán a magát Doktor Gődénynek nevező férfi felesége azt közölte: "hajnalban megszálltak bennünket, majd házkutatás és lefoglalás után Gyurit elvitték a magukat +nemzetinek+ mondó nyomozóiroda emberei".

Az elmúlt napi adatokat ismertetve Gál Kristóf a szerdai tájékoztatón elmondta: a rendőrök 527 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt kedden. Közülük 512-en a közterületen, 6-an tömegközlekedési járművökön, illetve a megállóikban, 9-en pedig egyéb zárt helyen nem viselték a védőeszközt.

Az éjfél és reggel 5 óra között érvényben lévő kijárási tilalom megszegése miatt 63-szor intézkedtek, 18, Magyarországon átutazó emberrel szemben pedig azért, mert nem tartották be a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Hatósági házi karanténban jelenleg 24 796 ember van, közülük 1499-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobil alkalmazást - ismertette a szóvivő.

MTI