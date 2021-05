Eltitkolják a brüsszeli vakcinakorrupciót

Stella Kyriakides, miután lebukott, minden lehetséges módon mentegetőzni próbál. Azt állította, hogy nincs személyes érintettsége az ügyben. Kyriakides megpróbálja elhitetni, hogy a nyilvánvalóan korrupciós pénznek nincs semmi köze az uniós vakcinaszerződésekhez.

Utoljára frissítve: 2021. május 7. 15:29

2021. május 7. 09:36

Az Európai Unió (EU) egészségügyi biztosa, Sztella Kiriakídisz korrupciós botrányba keveredett vélhetően a koronavírus elleni vakcinabeszerzés ügyében, és erről hallgat a baloldali sajtó - közölte a Volner Párt elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Volner János azt mondta, a biztos bankszámláján négymillió euró "landolt hirtelen", és a pénz eredete egyelőre nem ismert. A baloldali és liberális sajtó ezt a hírt "cenzúrázza", egyetlen szót sem ejtenek arról, hogy az Európai Bizottságot korrupciós botrány érte - tette hozzá.



Közölte, a Volner Párt feltételezése szerint a 4 millió euró annak a fizetsége volt, hogy egyrészt a keleti vakcinákkal szemben kampányolt az EU, amelynek vezetése "szándékosan késlelteti" a keleti vakcinák uniós elfogadását. Szándékosan ártanak azoknak az emberekkel, akik ezeket az oltóanyagokat kapták meg, hogy "veszteségérzetet okozzanak" nekik - jegyezte meg a politikus.



Volner János kiemelte: Magyarországon lakosságarányosan kétszer annyi embert oltottak be, mint amennyi az uniós átlag. Ez azért van így, mert Magyarország - az EU vezetésénél "sokkal bölcsebben" - "diverzifikálta" a vakcinabeszerzéseket - jelentette ki, hozzátéve: az uniós politikusok nem egészségügyi szakmai kérdésként tekintettek a vakcinabeszerzésre, hanem politikai ügyet csináltak belőle".



Pártja felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a korrupciós ügyet, és kötelezzék a bizottsági tisztviselőket, tegyék nyilvánossá saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, és büntetőjogi felelősségre vonást követelnek - tudatta.



Volner János szerint ez "egy kiterjedt csalássorozat", amelyben az EU átverte az embereket.



Kérdésekre válaszolva elmondta, az ellenzéki összefogás szerinte "hazugok és elvtelenek gyülekezeteként" működik, hiszen olyan politikusok támogatják most egymást, akik nemrég még "kígyót-békát kiabáltak" a másikra.



Arra reagálva, hogy a Jobbik Szabó Timeát, a Párbeszéd társelnökét támogatja az óbudai előválasztáson, azt mondta: Szabó Tímea "méltó politikai párja, női megfelelője lehet" Jakab Péternek, a Jobbik elnökének", hiszen "mind a ketten a sudri bunkó, gennyes gyűlölködő szerepkörét erősítik a magyar Országgyűlésben".

Mennyi áldozata lehetett a vakcinakorrupció miatt elakadt oltakozásnak?

Miközben az Európai Bizottság és a nyugati sajtó sok esetben akkor is korrupcióról beszél, amikor ilyenről szó nincsen, most, amikor az uniós egészségügyi biztos súlyos ügye derült ki, mélyen hallgatnak. Stella Kyriakides és férje közös számláján váratlanul négymillió euró jelent meg, és eddig semmilyen értelmes, hihető magyarázat nem született erre. Kyriakides megpróbálja elhitetni, hogy ennek a nyilvánvalóan korrupciós pénznek nincs semmi köze a teljesen elrontott uniós vakcinaszerződésekhez. Most már nyilvánvaló, hogy a brüsszeli gyógyszerügynökség azért nem ad engedélyt a keleti vakcináknak, mivel azzal súlyosan sértenék a nyugati cégek érdekeit.

Továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés az Európai Unió egészségügyi biztosát, Stella Kyriakidest érintő korrupciós botrányban.

A múlt héten kiderült, hogy a ciprusi számvevőszék szerint négymillió euró jelent be Kyriakides és férje közös bankszámláján.

A nyugati sajtó és az Európai Bizottság mélyen hallgat a hatalmas korrupciós botrányról.

Stella Kyriakides, az egészségügyért felelős uniós biztos elképesztő korrupciós botrányba keveredett – MTI/EPA/Olivier Hoslet

Egyre nagyobb a nyomás



Az egészségügyi biztos botrányára eddig egyetlen szót sem vesztegetett a brüsszeli Politico, de a német, francia, olasz és a skandináv államok médiumai sem számoltak be az esetről. A legfrissebb keresésünk alapján a súlyos korrupciós botrányról eddig a holland TPOOK nevezetű újság számolt csak be Nyugat-Európában.

A lap arról írt, hogy Cipruson egyre nagyobb a nyomás Kyriakidesen és férjén a hirtelen vagyonosodás miatt.

Az egészségügyi biztos botrányáról egy nagyon részletes cikket közölt a lengyel wPolityce.pl oldal.

A lap szerint az egész ügy révén talán választ kaphatnak az uniós polgárok arra a kérdésre, hogy miért írt alá ilyen katasztrofális szerződéseket gyógyszergyárakkal az oltások megvásárlására az Európai Unió. A wPolityce idézi Ómolnár Miklóst, és kiemeli, hogy a Kyriakides által aláírt szerződések semmilyen garanciát nem tartalmaznak a gyártó részéről aznoltások szállítására.

A lengyel lap is ír arról, hogy a nyugati sajtó minden eszközzel megpróbálja elhallgatni az uniós biztos botrányát. Mindezek mellett beszámol a magyar oltási program sikeréről is, ami nem lett volna lehetséges a keleti vakcinák beszerzése nélkül.

Kyriakides botrányát a görög Circo Greco lap is részletesen bemutatta.

Hárítás

A korrupciós botrány lényege, hogy az unió egészségügyi biztosának és férjének közös bankszámláján lévő pénz az állami tulajdonban lévő Ciprusi Szövetkezeti Bank révén érkezett a családi számlára mint kölcsön, azonban ekkora összegnek nem tudnak fedezetet biztosítani, a ciprusi sajtó pedig passzív korrupcióról (vagyis vesztegetés elfogadásáról) beszél. Stella Kyriakides, miután lebukott, minden lehetséges módon mentegetőzni próbál. Azt állította, hogy nincs személyes érintettsége az ügyben.

Kyriakides megpróbálja elhitetni, hogy a nyilvánvalóan korrupciós pénznek nincs semmi köze az uniós vakcinaszerződésekhez. A vesztegetési pénzt a gyanú szerint oltóanyaggyártó cégek dobták össze, a nekik kedvező feltételekkel megkötött, a késlekedő, akadozó szállítást lehetővé tevő szerződésekért.

Természetesen az Európai Bizottság is mélyen hallgat a botrányról – Anadolu Agency/Dursun Aydemir

Korrupciós botrányok halmaza



A V4NA nemzetközi hírügynökség levélben fordult az Európai Unió egészségügyi biztosához. A hírügynökség arról kérdezte, hogy miért titkolta el ezt a négymillió eurót.

A politikus nem először keveredik egészségügyhöz köthető korrupciós botrányba.

Évekkel korábban férjével együtt ők voltak azok, akik egy bank mögé bújva privatizálták az összes onkológiai kezelést Ciprus szigetén, aztán, ahogy az lenni szokott, durván megemelték a kezelések árát.

Kyriakides 2000 és 2015 között a mellrákellenes Europa Donna Cyprus elnöke is volt, továbbá 2004 és 2006 között a European Donna hálózatot összefogó European Breast Cancer Coalition Europa Donna szervezet elnöke is. A European Breast Cancer Coalition Europa Donna 2006-ig visszamenően közzétette a honlapján pénzügyi beszámolóit.

Ezekből kiderült, hogy az elmúlt években több tízezer eurós támogatásokat kapott a Pfizertől, az AstraZenecától és a Johnson and Johnsontól is.

A V4NA levélben fordult a szervezethez, hogy megtudja, 2006 előtt milyen támogatásokat kaptak a gyógyszergyártóktól, és a biztost is kérdezték azzal kapcsolatban, hogy a vakcinabeszerzések során hogyan használta fel személyes kapcsolatait, amelyeket akkor épített ki, amikor a European Breast Cancer Coalition Europa Donna szervezet elnöke volt.

Brüsszel a vakcinabeszerzésben is megbukott – AFP/Ramon van Flymen

Ezért késlekedhet Brüsszel



Kyriakides botránya kapcsán érdemes azt is figyelembe venni, hogy az uniós gyógyszerügynökség hónapok óta nem képes dönteni a keleti vakcinák elfogadásáról. Mindennek a hátterében az állhat, hogy a nagy nyugati gyógyszergyártóknak nem érdeke a keleti vakcinák elismerése, mivel ezzel nagyon jelentős riválist kapnának.

A másik ok pedig politikai. Ha a keleti vakcinák versenyképesek lennének a nyugatiakkal mennyiségben, akkor az újabb komoly érv lenne arra, hogy

Brüsszel hatalmasat hibázott, hogy nem rendelt keleti vakcinát az elmúlt hónapokban.

Az euróválság és a migrációs krízis után újabb nagy kudarcot lenne kénytelen elkönyvelni a brüsszeli bürokrácia.

Meddig fedezik az egészségügyi biztost?



Mint arról korábban beszámoltunk, Stella Kyriakides az Egyesült Királyságban tanult pszichológiát, kiváló angol nyelvtudással rendelkezik. Tulajdonosi részesedése van a családja ügyvédi irodájában is, sőt, családja évtizedek óta befolyásos jogász családnak számít Cipruson, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal. Vagyis sem az angol nyelvtudása, sem a jogi tájékozottsága nem indokolja, hogy ennyire hátrányos szerződést kössön.

Fölmerül a kérdés, hogy miért olyan szerződés született az Európai Bizottság és az AstraZeneca között, amely nem tartalmaz kötelezettségvállalást?

Ezzel kapcsolatban a V4NA kérdésekkel fordult a biztoshoz.

Azt kérdezték, hogy szándékosan írta-e alá rosszabb feltételekkel a szerződéseket, mint a britek?

Vagy esetleg tudatlanságból született a kötelezettségvállalás nélküli megállapodás?

Ursula von der Leyen bizottsági elnököt is megkereste a V4NA, azzal a kérdéssel, hogy meddig fedezi még az egészségügyi biztost?

Megkérdezték, hogy szerinte tudatlanságból vagy szándékosan írt-e alá egy előnytelen szerződést a ciprusi biztos. Érdeklődtek továbbá azzal kapcsolatosan, hogy az EB elnöke szerint melyik a nagyobb hiba, ha tudatlanságból vagy ha szándékosan köttetett az Európai Unió polgárai számára hátrányos szerződés?

