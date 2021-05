Veszélyes lázálmok helyett magyar modell

Gyurcsányné olyan világot szeretne, ahol a sorsunkról a brüsszeli birodalmi központ dönt – mondta a Magyar Hírlapnak Deutsch Tamás.

2021. május 7. 13:41

Deutsch Tamás szerint a magyar családpolitikát is felülírná az unió – Kép: MH/Katona László

A Gyurcsányné és társai által hirdetett európai egyesült államok veszélyeire figyelmeztetett a Magyar Hírlapnak nyilatkozva Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője. A magyar delegáció pedig, Orbán Viktor vezetésével, a munkaalapú társadalmat képviseli a mai portói szociális csúcson.

Nemrég felhívással jelentkezett az Európai Parlament föderalista szövetsége, a Spinelli-csoport, amelynek 74, különböző pártállású tagja van, köztük a Demokratikus Koalíció három képviselője – Dobrev Klára, Ara-Kovács Attila és Rónai Sándor –, valamint a szocialista Ujhelyi István és a jobbikos Gyöngyösi Márton.

Ha van valami, ami hétköznapi értelemben is életveszélyes mindenkinek, a baloldali és a jobboldali magyar embereknek egyaránt, az a föderatív európai egyesült államok lázálma, amit ezek az alakok kergetnek, most már Gyurcsánynéval a soraikban – fogalmazott a Magyar Hírlapnak Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a Spinelli-csoport felhívásával kapcsolatban.

Emlékeztetett rá, ha az európai egyesült államokban élnénk, „mi magyarok nem tudtuk volna megvédeni magunkat sok százezer illegális bevándorlóval szemben, mert Brüsszelben, a birodalmi központban döntöttek volna arról, hogy be kell őket engedni”.

Hasonló lenne a helyzet az adópolitikával, hiszen Brüsszel már régóta helyteleníti a gazdasági teljesítményen alapuló adóversenyt, ami a sikeres magyar gazdaságpolitika fontos eleme. Magasabb adókat rendelnének el, hogy letörjék a közép-európai országok versenyképességét. Az európai egyesült államoknak a magyar családpolitika is áldozatául esne, hiszen – emlékeztetett Deutsch– Brüsszelben nem a gyerekvállalás ösztönzésében, hanem a migránsok betelepítésében gondolkodnak.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy hazánkban kétmillió ember nem kapott még volna koronavírus elleni védőoltást, ha az európai egyesült államokban minket is maga alá temetett volna az elszúrt uniós vakcinabeszerzés. Deutsch Tamás szerint jóval kevesebb pénzt is jelentene hazánknak az európai egyesült államok jegyében a központosítás, például 3,5 milliárd euróval kevesebb regionális fejlesztési forrást.

„Gyurcsányné olyan világot szeretne, ahol a mi dolgainkról nem a magyarok által választott parlament és kormány döntene, hanem egy brüsszeli birodalmi központ. Ez a magyar emberek, köztük az általa képviselt Demokratikus Koalíció szavazóinak biztonságát, egészségét és egzisztenciáját is fenyegeti” – figyelmeztetett a képviselő.

Deutsch Tamás szerint hiba lenne azt gondolni, hogy Dobrev Klára pusztán tájékozatlan: „nagyon is tudatosan jár el, Gyurcsányné internacionalista, minden olyan döntést szeret, ami gyengíti a nemzeti önazonosságunkat és a magyar érdekképviseletet, s nem támogatja azokat, amelyek erősítik a nemzeti elkötelezettséget”.

A mai portói szociális csúcstalálkozóval kapcsolatban elmondta, a szociális pillér célkitűzéseit hazánk már mind teljesítette, az a magyar modell sikerét igazolja. Hangsúlyozta, lázálmok helyett a sikeres nemzetállami modellt kell képviselni, „ez egy jó gyakorlat, amit kellő szerénységgel szívesen ajánlunk mindenkinek, hogyan lehet sikeres, munkaalapú és családbarát társadalmat építeni és Európa legjobban teljesítő országai közé jutni”.

Orbán Viktor kormányfő vezetésével már tegnap elindult Portóba a magyar delegáció, holnap informális EU-csúcsot is tartanak a portugál városban. Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon elmondta, az unió portugáliai soros elnöksége által szervezett esemény célja, hogy a következő évtizedben az uniós szociálpolitika irányát kijelölje. „Bemutatjuk azokat a megoldásainkat, amelyek a hazai eredmények után most európai szinten is a kilábalás motorjává válhatnak” – tette hozzá.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy a magyar érdekeket fogják képviseli. „Amikor szociális Európáról beszélünk, nem felejtjük el, hogy számunkra a család a legfontosabb, és munkaalapú közösségben gondolkodunk” – hangsúlyozta.

A tanácskozás szombati napján az uniós vezetők a koronavírus-járvány kezeléséről, a gazdasági helyreállításról, a munkahelyvédelemről és munkahelyteremtésről vitáznak.

Röviden

Többnyelvű konferenciasorozat indul május 9-én az EU vezetőinek részvételével az unió jövőjéről – emlékeztetett tegnapi elemzésében a Századvég. A tanácskozáson az eddigi tervek alapján az EU jövője szempontjából meghatározó témákban fognak egyeztetni a résztvevők, mint az éghajlatváltozás, az egészségügy, az unió gazdaságának erősítése, valamint a migráció. „Várhatóan a szuverenista és a globalista elképzelések fognak ütközni az egyeztetések során” – írták.

Nyílt levélben fordult a a CÖF-CÖKA Vera Jourovához, az Európai Bizottság alelnökéhez. Jourova lemondását követelték és felszólították a testületet, hívja vissza a jogállamisági jelentés kapcsolattartói pozíciójából Magyar Gábort. Idézik Deutsch Tamást, a Fidesz politikusát, aki előző nap azt nyilatkozta, Magyar Gábor baloldali aktivista és nyilvánvalóan elfogult.

Őry Mariann

