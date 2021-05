Lendíti az újraindítást a templomfelújítási program

A templomfelújítási támogatásokból jut azoknak is, akik már hozzáláttak ahhoz, de azoknak is, akik most kezdik a templomok szépítését - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Komárom-Esztergom megyei Úny községben, ahol bejelentette, hogy a község mindkét temploma felújítási támogatásban részesül.

2021. május 7. 13:59