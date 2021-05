Bayer Zsolt: Karácsony a barlangban - Kgeri példáltan tahósága

Ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok – ezzel jellemezte a különbséget önmaga és a miniszterelnök között.

2021. május 7. 19:36

Orbán Viktor testalkatával élcelődött Karácsony a brit lapnak adott interjúban

Ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok – ezzel jellemezte Karácsony Gergely a különbséget önmaga és a miniszterelnök között a The Economistnak adott nyilatkozatában. A főpolgármester a közösségi oldalán szabadkozott a sértő és személyeskedő kijelentése miatt. A brit lap egyébként egy lehetséges kormányváltás legesélyesebb ágenseként mutatta be Karácsonyt.

A The Economist szerint Karácsony Gergely lehet az, aki kiszoríthatja Orbán Viktort a hatalomból. A főpolgármesterről közölt promóciós portréban sorra vették Orbán Viktor miniszterelnök és a főpolgármester közötti különbségeket.

Orbán Viktorral kapcsolatban azt emelték ki, hogy elsősorban a vidékre támaszkodik, „totális kontroll” alatt tartja a pártját, valamint „stadiont építtet a falujában”. Karácsonynál pedig azt hangsúlyozták, hogy az atlétikai stadion ellen kampányolva, hatpárti együttműködés eredményeként jutott a főpolgármesteri cím birtokába. A Párbeszéd nevű pártot is társelnöklő Karácsony ehhez még hozzátette, hogy „ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok”.

Karácsony Gergely a cikk megjelenése után saját maga is rájött, hogy enyhén szólva nem volt elegáns a kormányfő alkatával példálózni. Közösségi oldalán azt írta, hogy az „rossz vicc” volt.

„A lap újságírója a velem készített interjúban sok más mellett azt is végigvette, miben különbözök én a miniszterelnöktől. Arra jutottunk, hogy szinte semmiben nem hasonlítunk, ám ekkor, az elvi, elkötelezettségbéli, stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is. Rossz vicc volt, nem kellett volna. Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van” – fogalmazott a Facebook-oldalán a főpolgármester.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán mutatott rá arra, hogy a baloldali előválasztás csupán egy színjáték, már rég ki van választva Karácsony a kormányfőjelölti szerepre.

„Miután Gyurcsány Ferenc már kiválasztotta őt mint miniszterelnök-jelöltet, a liberális globális nagytőke is letette a voksát Karácsony Gergely mellett. A The Economist szerint ő az, aki kiszoríthatja Orbán Viktort a hatalomból” – reagált röviden az elemző.

---------------------------------------------------

Bayer Zsolt: Karácsony a barlangban

Mottó: „Orbán alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok.” (Karácsony az Economistnak)

Hogy is kezdi Cyrano az Orr monológot – hát így:

„Ez szimplán hangzik… Így nincsen hatása!

Mondhatta volna szebben, kis lovag,

Más-más hangnemből… Így ni, hallja csak:…”

S aztán jönnek hosszú-hosszú sorban a képek a nagy orról.

Na de hát miért is várnánk el ennyi szellemességet, könnyedséget, csalafintaságot ettől a Karácsonytól, a mama kedvencétől, a zsúrfiútól, aki egész gyerekkorát magasan és vékonyan töltötte a pálya szélén, hóna alatt a vadiúj focilabdájával, arra várva, hogy végre valaki bevegye a csapatba és játszhasson egy kicsit.

De nem vette be soha, senki.

Erre a nagy pillanatra egészen mostanáig kellett várnia, negyvenöt éves koráig, amikor végre Gyurcsány megengedte neki, hogy játszhasson egy kicsit.

A játék lényege, hogy főpolgármesterként a lehető leghosszabb ideig azt kellett hazudnia, hogy esze ágában sincs miniszterelnök-jelöltnek lennie, mert őt kielégíti ez a munka.

A játék jelen szakaszában aztán engedni fog a „közakaratnak”, s nyilván szándéka és hajlamai ellenére elfogadja a felkérést, s bejelenti miniszterelnök-jelölti jelöltségét.

A játék következő szakaszában majd egymás után kétszer is hatost fog dobni, így elkerüli majd az „italbolt” és a „szemeteltél, fizess bírságot!” mezőket, és „szerencsekerékről szerencsekerékre” ugrálva énekel:

„Igyekszik Ludmilla, átvág a tisztáson,

Átugrik könnyedén egy alvó partizánon.

Aknamezőn szökell, le sem ér a lába,

Furfangos Nyesztyerka barlangjában várja.”

Így fog megérkezni a miniszterelnök-jelölt jelöltségig.

Akkor majd mindenki nagyon meglepett és boldog lesz.

Leginkább Furfangos Nyesztyerka lesz boldog és megelégedett. A barlangjában. Őt egyébként valójában úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc. Ott várja majd a Karácsonyt, abban a barlangban, ahol az eligazításokat tartja. A barlangban amúgy nagy a tolongás, ott van már Gőgös Gúnár Gedeonné, a szkájproli, meg az a furcsa kis nagyon hülye alak az űrkikötőből, aki szorosan ránőtt a gondosan nyírt szakállkájára.

Már éppen csak a Karácsony hiányzik a buliból. De már nem sokáig.

A bulit amúgy annyira nem élvezi szegény, mert mindig eszébe jut, amikor állt a pálya szélén gyerekkorában. Most ugyanis, ha a többiek nem akarják, hogy értse, miről beszélnek, akkor átváltanak angolra. Szegény Karácsony, negyvenöt év alatt annyit tudott megtanulni angolul, hogy „ihlíííbedih”, de arról meg kiderült, hogy német. Az ebből fakadó mardosó kisebbrendűségi érzését úgy kompenzálja, hogy másokat sérteget. Leginkább azokat, akik okosabbak, tehetségesebbek nála, akik már letettek az asztalra ezt-azt, és még idegen nyelvet is beszélnek. (Leginkább amúgy ebben hasonlít egymásra az összes.)

Apropó! Volt már magas és vékony miniszterelnöke az országnak. Azt is Gyurcsány Ferencnek hívták. És milyen jól sikerült az országlása…

---------------------------------------------------------------

Látványos belépőre készül Karácsony Gergely

Karácsony egyik legfőbb kampányüzenete az önkormányzatok helyzete lesz, ezen belül is kihangsúlyozva az „erős kormány az ellenzéki fővárossal szemben” szlogent.

Újszerű, nem egy mozzanathoz köthető módon, várhatóan jövő hétvégén jelenti be Karácsony Gergely, hogy indul a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán – értesült a Magyar Nemzet. Karácsony egyik leghangsúlyosabb kampányüzenete az önkormányzatok helyzete lesz, de témái között szerepelnek majd a szociális igazságosság, illetve a zöldügyek is. Mindeközben a kormánypártisággal aligha vádolható Népszava erősítette meg, hogy a baloldali előválasztás nem a választók akaratáról, sokkal inkább a pártok közötti háttéralkukról szól.

A döntés megszületett, Karácsony Gergely indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson – erősítették meg egybehangzóan a Magyar Nemzet baloldali forrásai, akik ugyanakkor cáfolták azt a sajtóértesülést, hogy a főpolgármester ezt most vasárnap jelentené be. Szavaikból az derült ki, hogy az Európa-nap önmagában is fontos, tematizáló nap, ezért Karácsony várhatóan a következő hétvégén közli majd hivatalosan is az indulását. Ennek módjáról forrásaink annyit árultak el, hogy az újszerű, nem mozzanathoz köthető, várhatóan az egész napot kitöltő esemény lesz majd. Megtudtuk az is: Karácsony egyik legfőbb kampányüzenete az önkormányzatok helyzete lesz, ezen belül is kihangsúlyozva az „erős kormány az ellenzéki fővárossal szemben” szlogent. Témái között szerepelnek még várhatóan a szociális igazságosság kérdése, a zöldügyek és a munkavállalók helyzete is. Baloldali forrásaink továbbra is kiálltak amellett, hogy Karácsony Gergely simán megnyeri az előválasztást, Dobrev Klára múlt heti bejelentkezése szerintük ugyanis csak a DK törzsközönségét tudta megszólítani, az összes baloldali szavazót semmiképpen.

Mindeközben a kormánypártisággal aligha vádolható Népszava erősítette meg lapunk minapi cikkét, amelyben arról írtunk, hogy a baloldali előválasztás nem a választók akaratáról, sokkal inkább a pártok közötti háttéralkukról szól. A baloldali összefogás szereplői ugyanis sorra jelentik be, hogy az egyes választókörzetekben nem állítanak riválist olyan jelölttel szemben, aki szerintük a legesélyesebb, azaz a korábbi ígéretekkel szemben nem a választók döntenek erről. A Népszava forrásai elismerték: a mindenki által kívánt végeredmény egy olyan hatpárti koalíció létrejötte lenne, amelyben minden szereplőnek lenne saját parlamenti frakciója (minimum öt fő – a szerk.) és viszonylag kiegyensúlyozottak a belső erőviszonyok.

„A frakcióalakítás mindenki számára alap. Én azt gondolom, hogy az LMP és a Párbeszéd is nyerhet legalább három-három olyan egyéni választókerületet az előválasztásokon, amelyek jó eséllyel parlamenti mandátumot is hozhatnak majd. Ezt pedig nem lesz nehéz kiegészíteni még ugyanennyi biztos befutó hellyel a közös listánkon” – mondta a lapnak egy pártvezető. Mint a Népszava írta, „abban minden forrásunk egyetértett, hogy a közös lista egyfajta »kompenzációs listaként« is funkcionál majd ebből a szempontból, valamint ide kerülnek a pártok azon vezetői, ismert politikusai, akik végül nem mérettetik meg magukat az előválasztásokon”.

Mindez igazolni látszik, hogy az egész baloldali összefogás egy előre kidogozott forgatókönyv szerint zajlik, aminek a szerzője Gyurcsány Ferenc. „Tíz évem van abban, hogy miközben nemcsak a mai kormányoldal, de a mai ellenzéki oldal egy része is – mondjuk úgy – fenntartásokkal figyeli mindazt, amit csinálok, most ott tartunk, hogy közös lista, közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök-jelölt lesz. Itt tartunk tíz év után. Az vagyok, aki ezt csinálja” – mondta a DK elnöke a Telex.hu-nak adott interjújában decemberben. Mint fogalmazott, „a közös miniszterelnök-jelölt lesz az ellenzék vezetője. Nem kétséges. Lassan megtaláljuk ezt a személyt, és mögötte egységes lesz a tábor. Hogy addig melyikünk, milyen módon segíti ezt a folyamatot, az nyilván minden pártelnök vagy politikai szereplő esetében különbözik. Ahol most maga ül a nappalimban, ott sokan megfordulnak mostanában. Én pedig reggeltől estig csak ülök itt, és beszélgetek. Semmi mást nem csinálok, ülök és beszélgetek.”

Magyar Nemzet