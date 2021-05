Az ellenzéki szavazók negyede elégedett a kormánnyal

Tízből hat magyar elégedett a koronavírus elleni kormányzati intézkedésekkel, de a véleményre a pártpreferenciának erős hatása van. A Nézőpont Intézet múlt heti felméréséből az is kiderül, hogy még kétmillió felnőtt magyar, s közülük egymillió 40 év alatti tervezi beoltatni magát. Nem elérhetetlen tehát a hatmillió beoltott.

2021. május 10. 09:01

A magyarok 58 százaléka általánosságban elégedett a kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseivel – derül ki a Nézőpont Intézet május 3–4. között ezer ember telefonos megkérdezésével készült közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány válságkezelési sikerességét mutatja, hogy ez a mutató a járvány során soha nem került 50 százalék alá, azaz legalább minden második magyar választópolgár „inkább elégedett” volt a kabinet döntéseivel.

Az intézet felhívja a figyelmet, hogy Franciaországban, Németországban vagy Spanyolországban nem így történt. Azonban azt is hozzáteszik, hogy természetesen idehaza is nagy hatással van a véleményalakításra a pártpreferencia: a Fidesszel szimpatizálók 88, míg a baloldal támogatóinak 26 százaléka elégedett a kormány járványkezelésével. Az, hogy minden negyedik baloldali szavazó is elégedett a kormánnyal e téren, arra utal, hogy a baloldal nem remélhet „segítséget” a vírustól a kormányellenes hangulat kialakításában.

A Nézőpont Intézet múlt heti kutatásában a megkérdezettek 81 százaléka jelezte, hogy oltáspárti, és 17 százaléka, hogy jelenleg nem kér a vakcinából (ez statisztikailag megfelel a két héttel ezelőtt mért 80 százalékos oltáspártiságnak). A 81 százalékos támogatói kör közel harmada (a teljes felnőttnépesség 25 százaléka) mondta azt, hogy még nem kapta meg az első dózist sem, de oltáspárti, amely nagyjából kétmillió felnőtt polgárnak feleltethető meg.

Az „oltásvágyók” nagy száma miatt megalapozottan valószínűsíthető, hogy Magyarországon előbb-utóbb több mint hatmillió beoltott lesz (a kutatás időpontjában 4,1 millió regisztrált, már legalább az első dózist megkapott oltott volt). A kétmillió „oltásvágyó” közel fele, mintegy egymillió felnőtt magyar 40 év alatti. Az intézet szerint feltételezhető, hogy a nyáron ők terveznek legtöbbet utazni és fesztiválozni, amelyhez szükségük lesz a vakcinára, ez is az átoltottsági arányok további látványos növekedését valószínűsíti.

