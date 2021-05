Nagy pofont adott a WHO a magyar baloldalnak

Más uniós tagállamok is sorra kezdik el rendelni a keleti oltóanyagokat, sőt ma már egyes hazai baloldali politikusok is a magyar kormány sikeres járványkezeléséről beszélnek – jelentette ki lapunknak Deák Dániel politikai elemző.

2021. május 10. 11:18

Újabb hatalmas pofont kapott a magyarországi ellenzék, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hosszú várakozás után és a nyugati gyógyszerlobbi nyomásgyakorlása ellenére elismerte a Sinopharm kínai vakcina hatékonyságát – mondta lapunknak Deák Dániel politológus. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: Orbán Viktor miniszterelnök Európában elsőként beszélt arról, hogy az akadozó brüsszeli vakcinabeszerzés mellett szükség lesz a keleti oltóanyagokra is, enélkül elképzelhetetlen a gazdaság újraindítása a nyár előtt. Brüsszel és a magyar baloldal a megszokott módon ismét támadta Magyarországot a döntés miatt, sőt kínai és orosz befolyásnövekedést vizionáltak az oltóanyag-beszerzés kapcsán, álhíreket terjesztettek a keleti vakcinákról – sorolta az elemző.

Rámutatott, hogy a realitás ismét felülírta a globális balliberális erők törekvéseit, más uniós tagállamok is sorra kezdtek el rendelni keleti oltóanyagokat, sőt ma már a hazai baloldali politikusok egy része is a magyar kormány sikeréről beszél. Fekete-Győr András például úgy fogalmazott, utólag sikeresnek minősíthető a kormány vakcinapolitikája. Deák Dániel emlékeztetett rá, hogy hasonló iránymutató szerepre tett szert Európában Magyarország a 2015-ös migrációs válság során, amikor az illegális bevándorlást elutasító álláspontja miatt kezdetben még az EU-ból is ki akarták zárni hazánkat, s ma már pontról pontra a magyar bevándorlásügyi megoldásokat veszik át az európai országok, még ha ezt nem is mindig mondják ki nyilvánosan. Mindez annak köszönhető – folytatta a politológus –, hogy Orbán hosszú távon gondolkodik, és nem csak azt tudja, mi lesz a következő lépése, hanem képes több évre, sőt akár több évtizedre előre mutató stratégiai gondolkodásra is.

Úgy vélte, nem meglepő mindezek fényében, hogy a harmadik hullám időszakában nőtt a Fidesz–KDNP támogatottsága, míg a baloldal népszerűsége csökkent. A választók díjazták a kormány vakcinastratégiáját, és elítélték a baloldali politikusok oltásellenes kommunikációját, illetve a járványügyi intézkedések folyamatos támadását – fogalmazott Deák Dániel. Az elemző szerint az elmúlt hónapok eseményei bizonyítják, hogy a magyarországi baloldal a szellemi leépülés állapotában van, aminek következtében még mindig a 2010 előtt megbukott Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat, annak ellenére is, hogy ő az ország egyik legelutasítottabb politikusa.

A kampányra, Bajnai Gordonnal közösen, kiterjedt nemzetközi céghálózatot hozott létre, amellyel a szavazók adatait gyűjtik össze, és ezeket az adatokat felhasználva kívánják mozgósítani a választókat. Deák megjegyezte: azt is eldöntötte már Gyurcsány, hogy Karácsony Gergely lesz a közös baloldali miniszterelnök-jelölt, míg Dobrev Klárát csak egyfajta biztosítékként és a verseny látszatának fenntartása érdekében indították el az előválasztáson. A baloldali szavazóknak valójában tehát nincsen döntési lehetőségük az előválasztáson, már mindent eldöntöttek, s az csupán kampányeszköz, amivel mozgósítani akarják a baloldali szavazókat – vélekedett. Gyurcsány és Karácsony között már egy jól bejáratott modell működik a fővárosban: Gy. Németh Erzsébet személyében DK-s a legerősebb főpolgármester-helyettes, a köz­-gyűlésben a DK megkerülhetetlen, a fővárosi cégekben mindenhol ott vannak a bukott kormányfő emberei.

Deák úgy érvelt, ezt a modellt szeretné Gyurcsány Karácsony esetleges miniszterelnökségével országos szintre kiterjeszteni, majd megfelelő pillanatban – Medgyessy Péter 2004-es megpuccsolásához hasonlóan – elmozdítaná Karácsonyt, hogy vagy magát vagy feleségét ültesse a kormányfői székbe.

