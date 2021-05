Fel kell gyorsítani a Nyugat-Balkán európai integrációját

Áder János államfő Milo Dukanovic montenegrói elnökkel egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon hangsúlyozta: az EU-nak a nyugat-balkáni országok számára világos feltételeket, egyértelmű határidőket és hatékony tárgyalásokat kell biztosítania.

Áder János köztársasági elnök (b) fogadja Milo Dukanovic montenegrói elnököt a Sándor-palotában 2021. május 11-én. MTI/Bruzák Noémi

Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania az integrációt a Nyugat-Balkán térségében - mondta Áder János köztársasági elnök kedden Budapesten.

Az államfő Milo Dukanovic montenegrói elnökkel egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon hangsúlyozta: az EU-nak a nyugat-balkáni országok számára világos feltételeket, egyértelmű határidőket és hatékony tárgyalásokat kell biztosítania. Montenegró készen áll, hogy mielőbb az EU tagja legyen - tette hozzá.



Emlékeztetett: hétfőn az úgynevezett Bukaresti Kilencek tárgyaltak a NATO jövőjéről, a nemzetbiztonsági kihívásokról, amelyek a térséget fenyegethetik, és a megbeszélésbe bekapcsolódott Joe Biden amerikai elnök is. A NATO-tagállamoknak, így a Bukaresti Kilenceknek továbbra is foglalkozniuk kell a Délről érkező kihívásokkal: a terrorizmussal, a migrációval és azzal a politikai vákuumhelyzettel, amely a Nyugat-Balkán térségében kialakult, és amelynek egyik fő kiváltó oka az európai integrációs folyamat megakadása - magyarázta.



Úgy vélte, ha az uniós bővítési politika hiteltelenné válása mellé társul még a koronavírusjárvány okozta válsághelyzet, a gazdasági nehézségek, az a társadalmi feszültség növekedésével járhat, és ha ehhez még etnikai feszültségek is jönnek, az komoly politikai feszültség forrása, nemzetbiztonsági kockázat lehet.



Mint mondta, ezért kérte az Egyesült Államok új vezetésétől, hogy nagyobb figyelmet fordítson a nyugat-balkáni régióra, az EU-tól pedig azt, hogy gyorsítsa fel az integrációt.



Az államfő kitért rá: az EU 2017 óta egy tárgyalási fejezetet sem zárt le Montenegróval, ezt nem lehet jó tempónak nevezni. Pedig Montenegró már bizonyított, hiszen csatlakozott a NATO-hoz, és ha a szövetség tagjaként tudta bizonyítani a képességeit, az elkötelezettségét, akkor valószínűleg az EU-integráció során is tudja - vélte.



Kérdésre Áder János elmondta: most magyar uniós biztos felel a bővítésért, aki letett egy javaslatot az asztalra és ez kedvező fogadtatásra talált. Remélhetőleg sikerül kimozdítani a holtpontról az eddigi tárgyalásokat - fűzte hozzá.



Milo Dukanovic köszönetet mondott, amiért Magyarország mindig is támogatta a nyugat-balkáni euroatlanti integrációt, amely az EU-nak és a NATO-nak is érdekében áll.



Kifejtette: az uniós bővítési politika elég visszafogott volt az elmúlt években, pedig korábban ez volt az EU egyik legsikeresebb politikája. De a folyamat lelassult, így a reformok iránti elkötelezettség lanyhult a régióban, és ezt a rést kihasználva más országok jelentek meg és próbálják meg érvényesíteni a saját geopolitikai érdekeiket - mutatott rá. Hozzátette: nem észszerű, hogy az EU átengedi a kezdeményezést ezeknek az országoknak.



Megjegyezte: a megbeszélésen fontos téma volt a járványhelyzet is, és Montenegró köszönettel tartozik Magyarországnak a járvány elleni védekezésben nyújtott segítségért.



A montenegrói elnök arról is beszélt, hogy a tárgyalás lehetőséget adott, hogy visszatérjenek ahhoz a kapcsolattartási formához, amely a járvány előtt volt, neki ez az első elnöki külföldi látogatása egy év után. Remélhetőleg a járvány elleni harc legnehezebb időszakát már maguk mögött hagyhatták - fűzte hozzá.



Kérdésre elmondta: Montenegró jóval előrébb tart az európai integrációs folyamatban, mint a többi térségbeli ország. Megérti, hogy az EU egységesen kezeli a Nyugat-Balkánt, de jó lenne, ha az unió tartaná magát az alapelveihez, és mindenkinél figyelembe venné, hogy ki mennyire haladt előre a csatlakozási tárgyalásokkal - vélte.



Azzal kapcsolatban, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkező magyarok utazhatnak Montenegróba, közölte: Montenegró is gazdasági gondokkal szembesül a járvány miatt, igyekszik mielőbb kilábalni a nehéz helyzetből és felélénkíteni a turizmust is.

