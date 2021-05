Szerdáig 90 ezer 16-18 éves foglalhat időpontot oltásra

Szerdáig 90 ezer 16-18 éves fiatal foglalhat magának időpontot a koronavírus elleni védőoltásra - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

2021. május 11. 14:09

Leragasztják egy nő karját, miután beoltották a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. május 11-én. MTI/Balázs Attila

Müller Cecília azt mondta, hogy péntek éjfélig 84 ezren regisztráltak a korosztályba tartozó mintegy 193 ezerből, de további hatezren "kicsit későn ébredtek", ők szombaton és vasárnap regisztráltak. Úgy döntöttek, hogy nekik is lehetővé teszik az oltás felvételét csütörtöktől, ők ma kapnak sms-t az online időpontfoglalásra.

Egy nőt beoltanak a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. május 11-én. MTI/Balázs Attila



A regisztráltak 80 százaléka már foglalt is időpontot magának, "látszik a fiatalos lendület, ők nem sokat spekulálnak" - fogalmazott.



Hozzátette: a 18 éven felüliek Sinopharm- és AstraZeneca-oltásra jelentkezhetnek, a háziorvosok pedig a héten a kínai mellett Janssen- és Moderna-vakcinát kapnak.



Müller Cecília a Szputnyik V vakcinával kapcsolatban elmondta, kedden ebből megérkezik az utolsó, 200 ezer adagos, második oltásra elegendő szállítmány.

Ezzel az orosz fél teljesítette a szerződésben vállalt kétmillió dózist, így egymillió ember oltására nyílt lehetőség - mondta.



Hozzátette: aki szeretne ilyen vakcinát kapni, még tud magának időpontot foglalni, de a készlet már korlátozott.



Szintén kedden további Pfizer-szállítmány is érkezik, 334 620 adag.



Az országos tisztifőorvos azt mondta: az eddigi legnagyobb oltási kampány zajlik a világon; 174 országban több mint 1,29 milliárd adag oltóanyagot adtak már be. Az elmúlt héten 3 millió vakcinát az Európai Unióban adtak be. Magyarországon a lakosság 44 százaléka már beoltott legalább az első adaggal, míg az uniós átlag 30 százalék.

Schradi Zsolt neurológus rezidens (j) az egészségi állapotáról kérdez egy nőt, mielőtt beoltja a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. május 11-én. MTI/Balázs Attila



A védőoltásoknak köszönhetően van esélyünk arra, hogy "visszakapjuk a rendes mindennapjainkat" - fogalmazott Müller Cecília, aki arról is beszélt, hogy a magyar járványügyi adatok továbbra is javuló tendenciát mutatnak. Az elmúlt napon 493 új fertőzöttet regisztráltak, kórházban 3282 embert kezelnek a fertőzéssel összefüggésben, közülük 379-en vannak lélegeztetőgépen.



Megemlítette, hogy közzé fogják tenni az úgynevezett poszt-Covid ambulanciák listáját, ahová a tünetek alapján a háziorvos irányíthatja a beteget. Itt egy szakmai protokoll alapján történik majd a kivizsgálás - tette hozzá.

Lefertőtlenítik egy nő karját, mielőtt beoltják a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. május 11-én. MTI/Balázs Attila



Müller Cecília szerint a hosszan tartó járvány után szüksége van a szervezetnek a "töltekezésre". Időt kell szánni magunkra és a szeretteinkre, és fontos azegészséges táplálkozás, a testmozgás, a megfelelő mennyiségű alvás - mondta.



Kérdésre kitért arra, hogy Magyarországon eddig még nem azonosították a vírus indiai mutációját.



