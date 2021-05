Bayer Zsolt: Beszéljünk az angolnyelv-tudásról!

A túloldali politikacsináló propagandistáknál személyfüggő a beszédkészség szükségessége.

2021. május 12. 22:46

Nagyon fontos pontos képet kapnunk a nyelvtudás szükségességéről. Ugyanis a nyelvtudás, különösen korunk lingua francája, az angol nyelv tudása elengedhetetlenül fontos dolog.

Illetve nem is annyira.

Egészen pontosan ez is sajtó- és személyfüggő.

Van, amikor az angolnyelv-tudás elengedhetetlen, s hiánya a legnagyobb gúny és nevetség tárgya, s van, amikor az angolnyelv-tudás nem is annyira fontos, s hiánya nem számít, sőt mentegetendő.

Lássuk!

Ha visszakalandozunk 2014-ig, hátunkon az emlékezés nyilainak tegezével, melyeket ki is lövünk, akkor a következő találatokat kapjuk: Történt akkoriban, hogy egy bizonyos André Goodfriend nevű ócska és pitiáner CIA-ügynök, akit a deep state átdobott ide Magyarországra ideiglenes ügyvivőnek, mindenféle embereket kitiltott az Egyesült Államokból. Illetve nem ő tiltott ki, hanem a deep state, méghozzá annak a tervnek részeként, hogy megbuktassák a magyar miniszterelnököt.

Az egyik kitiltott Vida Ildikó volt, az adóhatóság akkori vezetője. Nevezett pedig felkereste a Goodfriend nevű ügynököt, hogy megtudakolja, vajon miért tiltották ki. Valahol a követség előtt, az utcán találkoztak, és kiderült, hogy Vida Ildikó nem nagyon beszél angolul.

Azonnal beindult a balos-libsi gőzhenger – imigyen: „Gondolták volna, hogy a nő, aki a magyar adóhatóságot vezeti, egyáltalán nem tud angolul? – teszi fel a gúnytól nem csöpögő, de csorgó kérdést bizonyos Sarkadi Zsolt a 444-től, miközben nyilván nagyon büszke magára, hogy most aztán milyen jól megmondta annak a bunkónak. (https://444.hu/2014/11/10/vida-ildiko-talalkozasa-andre-goodfrienddel-rendezoi-valtozat)

„A NAV-elnök a tervébe azonban elfelejtett beépíteni egy apróságot: hogy Amerikában nem magyarul beszélnek, ő maga viszont egy szót sem tud angolul.

Ezért a Hír TV, amely Goodfriend megszégyenülését lett volna hivatott megörökíteni, végül Vida Ildikó zavarát rögzítette” – írja az Index, és aprókat sikkantva csinál a gatyájába (https://index.hu/belfold/2014/11/10/vida_ildiko_nem_tudom_hogy_mit_mond_tolmacsot_szeretnek_kerni/)

„A NAV elnökének, úgy tűnik, akadnak gondjai az angol nyelvvel. A Hír TV stábja segített neki értelmezni André Goodfriend amerikai ideiglenes ügyvivő szavait, akit Vida azért keresett fel, hogy megismerhesse azokat a bizonyítékokat, amik alapján kitiltották az Egyesült Államokból” – örvendezik a HVG, és kicsit becsurizik, olyan jó neki. (https://hvg.hu/velemeny/20141110_Video_Vida_Ildikonak_tolmacs_kellett_Good)

„Korábban a közvélemény szájára vette Vida Ildikót amiatt, hogy miután Goodfriend angolul szólt hozzá, azt felelte, nem érti, mit mond az ügyvivő és tolmácsot kért” – örömködik a 24-en a Medvegy Gábor, és ő is nagyon büszke magára. (https://24.hu/belfold/2014/11/13/breking-vida-angolul-goodfriend-magyarul-beszel/)

Gondolom, nem nagyon kell megmagyaráznom. A túloldali politikacsináló propagandisták nem győzték gúnyolni és cikizni a magyar adóhatóság vezetőjét annak apropóján, hogy nem beszél angolul. Mintha egyébként a magyar adóhatóság vezetőjének olyan nagyon tudnia kellene angolul. A magyar adóhatóság vezetője főszabály szerint magyar adózókkal foglalkozik, s csak akkor kerül össze például amerikai diplomatákkal, ha az amerikai ügyvivő történetesen egy pitiáner CIA- ügynök és a deep state küldötte. Ez pedig nem olyan nagyon gyakori eset, bár mostanában ismét felkészülhetünk rá.

És akkor most vizsgáljuk meg, miképpen reagált ugyanez a sajtó Karácsony Gergely zsúrfiú, anyuci kedvence, főpolgármester és miniszterelnök-jelölt jelölt angolnyelv-tudásának hiányára: „Fürjes Balázs testszégyenítést emlegetett, majd Karácsony Gergely nyelvtudását firtatta”, írja az Indexen egy bizonyos Patthy Loránd Imre, már a címben jelezve, hogy itt nem Karácsonnyal, hanem Fürjessel van a baj, hiszen mi mást is csinálna az államtitkár, mint „firtatna”. Majd így folytatja: „Karácsony Gergely Economistnak adott interjúja miatt fakadt ki Fürjes Balázs a Facebookon, és ha már így alakult, a főpolgármester nyelvtudásáról is értekezett egy sort az államtitkár.”

Önök sem találják a maró gúnyt? Sokkal inkább Fürjes lejáratását érzik önök is? Nahát, micsoda véletlen! (https://index.hu/belfold/2021/05/08/furjes-balazs-testszegyenitest-emlegetett-majd-karacsony-gergely-nyelvtudasat-firtatta/)

Természetesen nem maradhat ki a hűvös tárgyszerűségből a Magyar Hang sem: „Két nap elteltével már nem a külsőségekről zajlik a vita Karácsony Gergely és a kormánypárti képviselők között, ezúttal már a szellemi képességek vannak terítéken. Mégpedig az angoltudás. Mindez továbbra is annak farvizén, hogy a főpolgármester interjút adott a The Economistnak.

Mint ismert, az ügy azzal kezdődött, hogy Karácsony Gergely a The Economistnak adott interjúban azt találta mondani, hogy Orbán Viktor alacsony és kövér, míg ő magas és vékony. Össztűz zúdult rá a kormányoldalról, ezért a Facebookon később bocsánatot is kért.

Fürjes Balázs azonban – aki egyébként Budapestért felelős államtitkárként eleve gyakran kerül vitás helyzetbe a főpolgármesterrel – már nem csak a testalkat miatt ragadott klaviatúrát. Azt is pedzegette, hogy feltételezése szerint magyarul adta Karácsony Gergely az interjút, tolmáccsal, hiszen angolul nem beszél. – Érdekes, hogy a sok különbség mellett ezt az egyet nem emelte ki az angol nyelvű lap: egyikük beszél angolul, a másik nem… – közölte a kormánypárti politikus.”

Itt is Fürjes „ragad klaviatúrát” – Istenem, milyen lapos, elcsépelt közhely! –, és nyoma sincs a gúnyolódásnak, mármint ami Karácsonyt illeti. (https://hang.hu/belfold/2021/05/10/karacsony-es-orban-magassaga-utana-most-az-angoltudas-a-tema/)

De nem maradhat ki a hűvös távolságtartásból a 24.hu sem: „Fürjes Balázs is megszólalt Karácsony Gergely Economistnak adott interjúja kapcsán.

Párttársaihoz hasonlóan ő is szóvá tette, hogy a főpolgármester megjegyzést tett Orbán Viktor kormányfő testalkatára. Fürjes azonban egészen más oldalról közelítette meg az esetet, mint Dömötör Csaba vagy Hollik István.

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a következő körítéssel tálalta a kritikáját: A főpolgármester az angol lapnak lenézően nyilatkozott azokról, akik nem úgy néznek ki, mint ő. Azokról, akik nem magasak és vékonyak. Márpedig nagyon nem jó, ha egy politikus lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, mint ő. Karácsony Gergely azóta kénytelen volt bocsánatot kérni ezért a megjegyzésért. Kicsúszott a száján. Előfordul. Kár, hogy az Economist újságírójának mondta.

Felteszem, magyarul, tolmáccsal, hiszen angolul nem beszél – fogalmazott Fürjes, aki szembeállítja a főpolgármestert Orbán Viktorral, aki szerinte jól beszél angolul. Fürjes szerint ez egy közepes méretű európai ország vezetőjétől alapvető elvárás. „Az uniós csúcsokon, bármely nemzetközi fórumon, tárgyaláson nagyon fontos, hogy két vagy több első számú vezető tudjon négyszemközt, többszemközt is tárgyalni, egyeztetni. Közvetlenül egymással. Annál is inkább, hiszen ezeken az eseményeken sok minden a csevegéseken, a kávészünetekben zajló beszélgetéseken, a reggelinél vagy a vacsorákon dől el, de legalábbis mozdul előre.”

Itt sincs még csak mutatóba sem egy kis gúny, egy kis cinizmus, ami Karácsonyt érné, helyette afféle beszámoló, s csak bizonyos szóhasználatok jelzik finoman, hogy valójában Fürjessel van baj. (https://24.hu/belfold/2021/05/08/furjes-balazs-karacsony-gergely-orban-viktor-nyelvtudas/)

S a végére hagytuk a HVG-t: „A főpolgármester válaszolt azokra a vádakra, hogy nem beszél angolul.

Készséggel elismerem, hogy a miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb mint az enyém, legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött Soros-ösztöndíj és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül – írja Karácsony Gergely a Facebookon.”

Természetesen Karácsony esetünkben a „vádakra” reagál. De leginkább azért hagytuk ezt a végére, mert itt már Karácsony végtelen cinizmusáról, aljasságáról és gyávaságáról van szó.

Ugyanis úgy lebegtet egy „egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsgát”, hogy ha kiderül, nincs neki ilyen, akkor se kaphassák egyértelmű hazugságon.

(Amúgy már kiderült: Karácsonynak nagy valószínűséggel nincs semmilyen nyelvvizsgája.) (https://hvg.hu/itthon/20210510_karacsony_orban_angol_nyelvtudas)

Világos tehát: a főpolgármester esetében, aki egy rakás testvérvárossal áll kapcsolatban, továbbá egyenesen miniszterelnöknek készül, egyáltalán nem elvárás a túloldali politikacsinálók köreiben az angolnyelv-tudás. Elmakogna bambán, ahogy szokott, vagy tárgyalások helyett írna egy-két Facebook-posztot.

Eh, mindegy is… a lényeg, hogy ti odaát olyan nagyon megbízhatóan és kiszámíthatóan vagytok gyávák, hazugok és aljasok, hogy egyszerűen képtelenek vagytok meglepetést okozni.

Bayer Zsolt

A borítóképen: André Goodfriend. Fotó: MTI/Máthé Zoltán.

