Legkorábban hazánk térhet vissza a normális élethez

Legkorábban Magyarország térhet vissza Európában a normális élethez, de ez nem jelenti azt, hogy a járvány megszűnt volna - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

2021. május 14. 10:16

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken azt kérte, mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amelyek a biztonságos élethez szükségesek.

Eddig 4 483 598 magyar ember kapta meg az első oltást. Még májusban - egyesek szerint pünkösd környékén - elérheti az ötmilliót a beoltottak száma, ekkor lehet feloldani a esküvőkre, nagyobb rendezvényekre és a kijárási tilalomra vonatkozó korlátozásokat - mondta a miniszterelnök. Hozzátette: bizonyos tömegrendezvényeken azonban augusztus elejéig, közepéig nem lehet részt venni védettségi igazolvány nélkül.



A regisztráltak száma alapján nem lehetetlen, hogy a beoltottak száma eléri a hatmilliót, de csak az embereken múlik, egyéni döntésük és felelősségük, hogy felveszik-e az oltást - hangsúlyozta a kormányfő.



Orbán Viktor kijelentette: a baloldal járványügyben csúfosan leszerepelt. Járványhelyzetben a védekezés nemzeti ügy, ilyenkor embereket lebeszélni az oltásról, bizalmatlanságot gerjeszteni egyes vakcinafajtákkal szemben több mint hiba - mondta. Úgy fogalmazott: meg kell jegyezni, ha baj van, a baloldalra nem lehet számítani.



A kormányfő az átoltottsági mutatókat - amelyek szerint Magyarország jelenleg a világon a tizedik, Európában pedig az első ebben a tekintetben - úgy értékelte: szép eredmény, ez azonban egy speciális verseny és nem szabad úgy tekinteni rá, mintha nem a magyar emberek életéért folyna.



Hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy a versenyszellem fontosabb legyen, mint a verseny tétje, az emberélet. Arra is figyelmeztetett: nem sikerült mindenkit megmenteni, "komoly veszteségeink vannak", ezért miközben arról beszélnek, hogy az oltásban elsők vagyunk, az együttérzésnek, a fájdalom elviselésében nyújtott segítségnek továbbra első helyen kell maradnia.



Orbán Viktor szerint az oltások tekintetében a nyugat-európai országok egy-két hónappal Magyarország mögött vannak, és nincs másik uniós állam, ahol olyan "plázaszerű kiszolgálás lenne" vakcinákból, mint Magyarországon. Míg itthon most már a 16-18 éveseket oltják, aközben Nyugat-Európában még a nyugdíjasokat - mutatott rá a kormányfő, aki egyben köszönetet mondott a fiataloknak, hogy több mint felük jelentkezett az oltásra.



Elmondta: jelenleg 944 ezer olyan ember van, aki regisztrált, de nem vette fel az elérhető vakcinák egyikét sem, mert feltehetőleg olyan oltásra vár, amely jelenleg nincs. Hozzátette: most leginkább Pfizer nincsen, ugyanakkor ha túl vannak a 16-18 évesek oltásán, akkor hetente 150 ezer 18 év feletti kérhet Pfizer-oltást. A kormányfő által ismertetett adatok szerint hetente 330 ezer Pfizer-oltás érkezik, ebből második oltásnak 180-185 ezret kell beadni.



A kormányfő arról is beszámolt: a kormány vakcinagazdálkodással foglalkozó munkacsoportjának jelentése szerint egy esetlegesen szükséges harmadik oltáshoz kellő oltóanyag "már a zsákban van", így ha kell harmadik oltás, akkor ősszel és a jövő év első negyedévében ennek eleget tudnak tenni.



Bejelentette azt is: hétfőtől arra biztatják a Magyarországon kívül élő magyarokat "Tűzföldtől vagy Patagóniától Csíkszeredáig", hogy ha szeretnék beoltatni magukat, akkor regisztráljanak Magyarországon, és megkaphatják az oltást.



A miniszterelnök beszélt arról is: az ország biztonságérzetét növeli az, amit Karikó Katalin kutatóbiológustól, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatójától hallott csütörtöki találkozójukon. A professzorasszony ugyanis biztosan állította, hogy a kutatócsoportjuk által kifejlesztett módszer alkalmassá teszi az emberiséget arra, hogy új vírusmutánsok megjelenésére gyorsan lehessen újabb válaszokat adni.



A kormányfő a gazdasági adatokra rátérve kiemelte: Magyarország a foglalkoztatásban elérte azt a szintet, ahol a válság előtt volt. Hangsúlyozta: a gazdaság teljesítményéhez nagy mértékben hozzájárult az orvosok és ápolók gyógyító munkája is, hiszen mindenkit, aki "emberi számítás szerint meggyógyítható volt", meggyógyítottak. Elmondta: jelenleg 2600 beteg van már csak kórházban, 338-an vannak lélegeztetőgépen és 608 ezer a gyógyultak száma.



A jövő évi költségvetést a miniszterelnök szerint Varga Mihály pénzügyminiszter "jól összerakta", "jól összedrótozta", hiszen olyan kiadásokra is vállalkozik a büdzsé, mint a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszaépítése, nyugdíjprémium fizetése és a munkát vállaló 25 év alattiak adómentessége.



Kijelentette: a 2022-es költségvetés alkalmas arra, hogy Magyarország európai összehasonlításban kiemelkedő növekedési pályára álljon, így erősebben kerülhet ki a válságból, mint amilyen állapotban belekerült.



A kormányfő jelezte azt is: egy hét múlva feláll az újraindítási operatív törzs, amely a gazdaság és a gazdaságon túli élet újraindításával is foglalkozik majd, két megfelelő vezetővel.



Orbán Viktor kitért arra is: tovább kell növelni a családtámogatásokat, a gyermekek után adókedvezményt és egyéb támogatásokat is kell adni ahhoz, hogy egy család anyagilag is kiszámíthatóan jobban járjon, ha több gyermeket vállal, mint ha nem.



MTI