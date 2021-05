Tisztifőorvos: folyamatosan javulnak a járványügyi adatok

Folyamatosan javulnak és egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok, túl vagyunk a járvány harmadik hullámának nehezén - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2021. május 14. 13:20

Kálovics Gabriella doktornő (j) egy fiatallal beszélget, mielőtt beoltják a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a Kanizsai Dorottya Kórházban Nagykanizsán 2021. május 14-én. MTI/Varga György

Müller Cecília elmondta, a gyógyult betegek száma a pandémia kezdete óta közel négyszerese az aktív fertőzöttekének, jelenleg 158 458 aktív fertőzöttet tartanak nyilván és több mint 600 ezren már meggyógyultak a betegségből.



A járvány első hullámától kezdve 796 390 ember PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett pozitív Magyarországon - tette hozzá a tisztifőorvos.



Kiemelte, a kedvező járványügyi helyzetnek köszönhetően újraindulhattak a tervezett egészségügyi beavatkozások, köztük a népegészségügyi szűrővizsgálatok is.



A mammográfiai, a méhnyakrák- és a vastagbélrák-szűréseket csak rövid időre, mindössze két hétre kellett felfüggeszteni, és most azok kapnak újra meghívót, akiknek vizsgálata arra a két hétre esett volna - ismertette.



Hangsúlyozta, a koronavírus-járvány is rávilágított arra, hogy az egészség megtartása fontos érték, ezért arra bíztatott mindenkit, vegyen részt ezen vizsgálatokon, mint mondta az időben felismert elváltozások jó eséllyel gyógyíthatók.

Ficsor László, a Hajdúböszörményi Járási Hivatal vezetője elindul kiszállítani a Moderna amerikai biotechnológiai cég újonnan érkezett, valamint a korábban érkezett kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcináit a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán Debrecenben, 2021. május 14-én. MTI/Czeglédi Zsolt



A szakember kitért arra, a környezetegészségügyi adatok is kedvezően alakulnak, országos szinten nemcsak stagnál, hanem elkezdett csökkenni a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.



Minimális emelkedést Szekszárdon és Pécsen mutatnak az adatok, Debrecenben, Győrben, Egerben, Kaposváron, Veszprémben és Budapesten jelentős a csökkenés - tette hozzá.

Egy fiatal megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagját a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron 2021. május 14-én. Országszerte 101 kórházi oltóponton oltják azokat a 16-18 éveseket, akik már regisztráltak és időpontot is foglaltak. MTI/Vasvári Tamás



Müller Cecília kitért arra, jelentősen csökkent a koronavírussal kórházban ápoltak száma is, ők jelenleg 2612-en vannak, közülük 338-an szorulnak lélegeztetőgépre. Emlékeztetett, a harmadik hullám csúcsán több mint 12 ezer ember volt kórházban, és 1500 felett volt a lélegeztetett betegek száma.



Egy nap alatt 1190 új fertőzöttet regisztráltak, azonban hozzátette: a járványnak még nincs vége. A védőoltások jelentik a kivezető utat a járványból, mert ezzel meggátolható, hogy a vírus "fogékony szervezetet" találjon - emelte ki.

Hozzátette: Magyarországon bárki korlátozás nélkül juthat védőoltáshoz, ezek széles körben rendelkezésre állnak.



MTI