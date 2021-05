Karácsony már többször is állított valótlanságot a doktorijáról

Egyszer már megköszönte Karácsony Gergely, hogy lapunk felhívta a figyelmét arra, hogy tévesen szerepel az önéletrajzában a doktori fokozat megszerzése. Karácsony akkor tévedéssel magyarázta az esetet, valamint azzal, hogy félreérthetően volt megfogalmazva a bemutatkozása. A baloldal miniszterelnöki versenyére tegnap bejelentkező Karácsony tanulmányai kapcsán Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora elmondta: Karácsony minden támogatást megkapott a képzés elvégzéséhez, azonban nem tudott élni a lehetőséggel.

Nem először kell magyarázkodnia Karácsony Gergelynek a képesítése, valamint a tanulmányai miatt, ugyanis már 2013-ban is tévesen szerepelt a Párbeszéd honlapján, hogy Karácsony doktori fokozatot (PhD) szerzett. Ekkor még elismerte a hibát a baloldali előválasztás legújabb résztvevője, aki azzal magyarázta az esetet, hogy félreérthetően voltak megfogalmazva az adatai, emiatt tévedésből tüntették fel a nem létező doktoriját a pártja weboldalán.

Ekkor lapunk hívta fel Karácsony figyelmét a hibára, aki megköszönte, hogy észrevettük a tévedését.

A baloldali előválasztásra szombaton bejelentkező Karácsony doktori tanulmányaival kapcsolatosan Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora elmondta: – Karácsony Gergely pontosan annyi támogatást és bizalmat kapott, mint bármilyen más fiatal és alulfizetett oktató.

Lánczi András hozzátette: – 2004-ben én vettem fel az egyetem politikatudományi tanszékére azzal az ígérettel, hogy megoldja a módszertani képzési feladatainkat. Ekkor már PhD-hallgató volt az egyetem szociológia tanszékén. Minden arra utalt, hogy tudományos pályára készül, ebbe beleillett a Mediánnál töltött gyakorlati tevékenysége, a Norvég Alapban végzett kutatói munkája.

Az egyetem rektora Karácsony hozzáállásáról és a közös munka befejezéséről elmondta: – 2012-ben lejárt az a nyolc év, amit az akkori törvény előírt, miszerint csak az alkalmazható egyetemen, aki maximum ennyi idő alatt megszerzi a doktori címet. Ő viszont ezt nem teljesítette, ezért 2012-ben személyesen közöltem vele, hogy emiatt az egyetemi állását meg kell szüntetnem. Mivel továbbra is azt állította, hogy a doktori dolgozatának már nincs sok híja, azt ajánlottam fel neki nagyvonalúan, hogy menjen el fizetés nélküli szabadságra és nyújtsa be a doktoriját. Két további év alatt erre nem került sor, ekkor jogilag is megszüntettük a munkaviszonyát.

Az elmúlt napokban ismét megjelent a hír, miszerint a 2018-as miniszterelnöki kampánya során, ugyancsak a pártja honlapján, tévesen szerepelt az az információ, hogy sikeresen elvégezte a doktori képzést, most azonban elmaradt a helyesbítés. A baloldal miniszterelnök-jelölti pozíciójára készülő Karácsony Gergely több doktori iskolát is elkezdett, azonban a PhD-fokozatot nem tudta megszerezni, mivel egyik képzést sem tudta befejezni. A nyelvvizsga hiánya miatt azonban a doktori képesítést még akkor sem mondhatná el magáról, ha a szakmai előmenetele makulátlan lett volna. Karácsony a nyelvtudása miatt is kénytelen volt magyarázkodni, mivel azt állította, hogy van nyelvvizsgája, miközben csak egy lektorátusi igazolással rendelkezik angol nyelvből, ami alapján később, hat éven át adjunktusként taníthatott tudományos cím és nyelvtudás nélkül. Karácsony a nyelvtudásával kapcsolatos kérdésekre dühös hangú bejegyzésben reagált, azonban a konkrét válaszadást elkerülte.

Már 2013-ban kérkedett nem létező doktorijával Karácsony Gergely

Tovább dagad Karácsony Gergely nyelvvizsga- és doktori-gate néven elhíresült botránya. A főpolgármester korábban azt állította, van államilag elismert nyelvvizsgája, és a 2018-as országgyűlési választások előtt a – nem létező – doktorijával kampányolt. Lapunk bizonyítja, a főpolgármester nemcsak három éve, hanem már 2013-ban is azt állította, van doktori (PhD) fokozata.

Nemcsak 2018-ban, hanem már 2013-ban is becsapta saját szavazóit a főpolgármester, amikor azt hazudta, hogy 2007-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Politikatudományi Intézetében doktori (PhD) fokozatot szerzett.

„Valótlanul volt feltüntetve a Párbeszéd Magyarországért (PM) honlapján, hogy Karácsony Gergelynek, a párt elnökségi tagjának doktori fokozata van. A Bajnaival szövetséges politikus lapunknak elmondta, hogy hat évvel ezelőtt kezdte meg a PhD-képzést, ám egyelőre nem fejezte be. Vélhetőleg az Országgyűlés honlapján – félreérthetően – megfogalmazott önéletrajzi adatait írták át hibásan a PM honlapjára. Karácsony meg is köszönte, hogy felhívtuk figyelmét a honlapjára, amelyet lapzártánkig kijavítottak.” – írta a Magyar Nemzet 2013. november 16-án. Persze később kiderült, nemhogy nem hibáról, hanem egy tudatos átverésről van szó, hiszen a 2018-as országgyűlési választások kampányában is a nem létező doktorijával kérkedett a jelenlegi főpolgármester.

A főpolgármesterről pártja még 2017-ben is azt állította, hogy megvan a doktorija, amit idegennyelv-tudás nélkül nem szerezhetett meg.

Lapunk korábban kiderítette, hogy egyrészt csak 2007-ben kezdte meg a tanulmányait az említett intézményben. Másrészt a tudományos fokozat megszerzéséhez két nyelvvizsga is szükséges, azonban a baloldali lehetséges miniszterelnök-jelölt-aspiránsról azóta kiderült, hogy nincs egyetlen nyelvvizsgája sem.

A lektorátusi papír ugyanis nem feleltethető meg a klasszikus, államilag elismert középfokú nyelvvizsga-bizonyítványnak, amit az egyetemek szabályzatai kimeneti követelményként előírnak. Karácsony később sem fejezte be a képzést, egyrészt a politikai életben történő feltűnése, másrészt a képzés teljesítéséhez szükséges szigorú nyelvvizsga-követelmények teljesítésének hiánya miatt.

A jelenlegi főpolgármester már korábban döntött arról, hogy kivel dolgozik együtt.

Lapunk alkalmasságát firtató cikkére válaszul a főpolgármester dühös hangú bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amiben a nyelvtudásával kapcsolatos kérdéseket kerülte, viszont beszámolt arról, hogy gyerekkorától kezdődően milyen iskolákba járt.

Karácsony Gergely megerősítette lapunk információját, hogy korábbi, középfokú nyelvvizsgával kapcsolatos sejtetésével szemben mindössze az ELTE Bölcsészettudományi Kar – azóta már megszűnt – idegen nyelvi lektorátusán kapott igazolást arról, hogy angol nyelven beszél, de továbbiakat nem árult el a kérdéses igazolással kapcsolatban, és nem állította már azt sem, hogy doktori fokozata lenne.

