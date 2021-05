Özönlenek Karácsony új mozgalmába

2021. május 17. 01:21

Ahogy a Hír Hugó is beszámolt róla, tegnap Karácsony Gergely 99 Mozgalom néven új politikai mozgalmat jelentett be. Az alapító tagok névsora igen impozáns: Alföldi Róbert, Hajós András mellett Bod Péter Ákos, Elek István, Ferge Zsuzsa, Jordán Tamás, Kukorelly Endre, Osvárt Andrea, Pogátsa Zoltán, Tarr Béla és további több tucat fontos közszereplő is csatlakozott a 99 Mozgalomhoz.

A Hír Hugó meg nem erősített információi alapján özönlenek az emberek Karácsony Gergely új Mozgalmába a 99 Mozgalomba: rendező, közgazdász, polgármester és fodrász is van a alapítóinak listáján. A miniszterelnök-jelölt szerint a mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki híve és támogatója a változásnak.

„Szükségünk van a közös ügyeinkben együtt gondolkodó, és együtt cselekvő közösségekre, ilyen rendhagyó időkben rendhagyó közösségekre is.” Karácsony Gergely ennek jegyében hívta életre a 99 Mozgalmat. A miniszterelnök-jelölt programbemutatóján azt mondta, a mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki híve és támogatója a változásnak.

Úgy fogalmazott: „Ez a mozgalom nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett akarja szolgálni a változást Magyarországon, mert kedves barátaim, vannak időszakok, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a sorsunk milyen hatalmas mértékben múlik a közös dolgainkon.”

A mozgalom honlapja szerint az alapítók között van színész, fizikus, polgármester, fodrász, és devizahitel-károsult is. A listán olyan nevek is megtalálhatók, mint Balázs Péter, Ferge Zsuzsa, vagy Osvárt Andrea.

Jordán Tamás is az alapítók között van. Miután megkeresték, úgy döntött, csatlakozik. Szerinte nehézséget jelenthet majd, hogy a nép nagy része jelenleg nem kap elég információt.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező úgy véli: „Diadalmenet minden hírközlés, és nem jut el hozzájuk az, hogy milyen bajok vannak, milyen mélyszegénység, milyen nyomor van és milyen elégedetlenség, és főleg nincsenek tájékoztatva a leglényegesebb dolgokról, hogy Magyarország tulajdonképpen hogy áll a világban gazdaságilag, erkölcsileg, társadalmilag.”

Bod Péter Ákos neve is szerepel a listán, ő is megkeresésre mondott igent. Az MNB volt elnöke azt mondta: „Abban maradtunk, hogy amikor megengedi a helyzet, akkor személyesen is találkozunk, és megnézzük, hogy mi, akik a nevünket adjuk, és nyilván az életpályánkon keresztül tudunk talán tanácsot is adni, mit mondhatunk neki abban a szituációban, helyzetben, amelyben ő majd kiáll a közönség elé.”

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője közleményben tudatta, hogy csatlakozik a mozgalomhoz, mert, mint írta: olyan Magyarországot akar, ahol nem egy 1 százaléknyi kiváltságos elit ural mindent.

Korábban az InfoRádióban a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója beszélt a választásokról, illetve arról, mit tehet az ellenzék a győzelemért. Csizmadia Ervin szerint „az igazi kérdés itt az lesz, hogy a legfontosabb lépést, a végső lépést, ami egyébként jelzem, nem egy nagyon megszokott lépés, tehát hogy a választáson akár mint egy közös választási párt induljanak, hogy ezt meg fogja-e tenni.”

A Republikon Alapítvány elnöke Horn Gábor úgy látja: „Most Magyarországon kell egy szélesebb összefogás azok részéről, akik kiábrándultak a politikából, többek között azért, mert az Orbán-féle világot nem akarják a továbbiakban, és erre kínál most szerintem egy átmeneti lehetőséget ez a 99 Mozgalom.” Horn Gábor szerint ráadásul a többpárti kormányzás nem újszerű dolog, a világban van példa hasonlóra

Karácsony Gergely új mozgalmához csatlakozni is lehet, (ide kattintva) mi pedig senkit nem beszélünk le erről!

