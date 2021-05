Koronavírus - Operatív törzs: lecsengőben a járvány

Lecsengőben van a koronavírus-járvány, de a higiénés szabályokat és a járványügyi korlátozó intézkedéseket továbbra is be kell tartani - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület keddi online sajtótájékoztatóján.

2021. május 18. 12:35

Kovács Ildikó háziorvos átadja az oltási igazolást rendelőjében egy nőnek, miután beoltották az amerikai Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával Hódmezővásárhelyen 2021. május 18-án. MTI/Rosta Tibor

Galgóczi Ágnes kifejtette, az elmúlt 24 órában 382 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 798 955-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 64, többségében idős, krónikus beteg, a járvány kezdete óta 29 277-en hunytak el. Kórházban jelenleg 2197 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen.



A 19. héten a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja enyhén csökkent országos átlagban. Veszprémben, Debrecenben, Egerben, Győrben és Kaposváron csökkent, enyhén mérséklődött Budapesten, a többi településen stagnált - tette hozzá.



Elmondta, kedden 334 620 adag Pfizer-oltóanyag érkezett Magyarországra, az ebből első körös oltásra fordítható vakcinákról hamarosan újabb tájékoztatást adnak.



Közölte: kedden is folytatódik a kórházi oltópontokon a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása. Korlátozott mennyiségben lehet időpontot foglalni a Szputnyik, és az AstraZeneca-vakcinára, amelyeket szintén az oltópontokon kapnak meg a jelentkezők. Kevés Pfizer-vakcina is rendelkezésre áll azon regisztráltak részére, akik sms-ben értesítést kaptak - fűzte hozzá.



A háziorvosoknál a Sinopharm-, a Janssen- és a Moderna-vakcinával tart az oltási kampány.

Az osztályvezető ismertette, hogy már 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra, közülük 4 714 992-en megkapták az első, 2 749 235-en a második oltást is.



Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a csökkenő esetszámok és a beoltottak számának növekedése ellenére is be kell tartani a higiénés és járványügyi korlátozó intézkedéseket. A maszkviselés, a távolságtartás, a szellőztetés és a tüsszentési etikett betartása továbbra is fontos - húzta alá.



Azt is elmondta, hogy nem szabad elhanyagolni a második körös oltást sem, hiszen ezzel alakul ki hosszabb távú védettség.

Godoné Tóth Zsuzsanna asszisztens beolt egy férfit az amerikai Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával egy háziorvos hódmezővásárhelyi rendelőjében 2021. május 18-án. MTI/Rosta Tibor

Tovább csökkent a hatósági karanténban lévők száma

Tovább csökkent a hatósági karanténban lévők száma, kedden 16 088 embert tartottak nyilván, közülük 1723-an hétfőtől kerültek karanténba - mondta el a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szervezet keddi online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert azt is hozzátette: a mobiltelefonra tölthető applikációval jelenleg 709 embert tudnak ellenőrizni.



Kitért arra is, hogy hétfőn 408 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt, két ember tömegközlekedési eszközön, a többi közterületen követett el szabálytalanságot. Összesen ezért a szabályszegésért eddig 71 178 ember ellen intézkedtek.



A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre és vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt hétfőn 1274 intézkedést kezdeményeztek a hatóságok, ebből 37 alkalommal vendéglátóhelyeken, 356 esetben pedig az üzemeltető vagy a tulajdonos felelőssége miatt. A korlátozott nyitvatartás és a benntartózkodás tilalmának megsértése miatt 918 ember ellen indult eljárás, közülük 178 esetben a vendéglátóhelyen tapasztalt szabályszegés miatt - sorolta.



Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy a kijárási tilalom megszegése miatt hétfőn 78-szor intézkedtek a rendőrök, így 68 957-re emelkedett ezeknek az eljárásoknak a száma. A közlekedési útvonalakon a tranzitálási szabályok be nem tartása miatt a hét első napján 28 esetben intézkedtek, mostanáig így 17 241-re nőtt a személyforgalomban tapasztalt hasonló szabályszegések száma.



MTI