Tisztifőorvos: az aktív munkaképes lakosság körében terjed leginkább a vírus

Az aktív munkaképes lakosság körében terjed most leginkább a vírus - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2021. május 19. 13:57

Müller Cecília arról számolt be, hogy hétről hétre kedvezőbb adatokat kapnak a járványhelyzetet illetően, a 19. héten országosan 25 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az előző héthez képest. Látható ugyanakkor az is, hogy a legtöbb új fertőzött szülők és családfenntartók közül kerül ki, az átlagéletkor jelenleg 43 év.

Hozzátette: a legmagasabb arányban, 20 százalékban a 40-49 évesek érintettek, a 30-39 évesek 19, a 20-29 évesek 14, az 50-59 közötti korosztály 16, a 20 év alattiak 11 százalékot tesznek ki összes új fertőzöttből.

Müller Cecília mindenkit a védőoltások felvételére biztatott, mert "csak az igazán biztonságos, ha egyénenként védetté válunk a vírusfertőzéssel szemben".

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy kedden Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találták az összes újonnan regisztrált fertőzött 19 százalékát, a legkevesebb új eset Nógrád, Somogy és Tolna megyében volt, 2-2 százalék. A heti adatokat elemezve az látható, hogy Zala megyében mintegy 50 százalékkal, Bács-Kiskun megyében 47 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma, az egyetlen megye Komárom-Esztergom, ahol némileg nőtt a fertőzöttek száma, de járványgóc ott sincs.

Müller Cecília közölte, hogy az aktív fertőzöttek száma 12 1746, ez ötödrésze a gyógyultakénak, akik 64 8513-an vannak. Napról napra arról tanúskodnak az adatok, hogy a járvány nagy tempóban mérséklődik, ami a kórházban kezeltekre is érvényes, akik most 1908-an vannak, míg lélegeztető gépen 224-en.

Arról is beszélt, hogy kedden 633 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 52 beteg, többségük súlyos állapotban volt, több hete ápolták őket kórházban. Az összes koronavírusban elhunyt mindössze öt százalékának nem volt semmilyen alapbetegsége a fertőzés előtt, igen nagy többségüknek krónikus, illetve többféle betegsége volt.

Az országos tisztifőorvos kérdésre válaszolva elmondta: a koronavírus súlyos szövődményeitől szenvedőknek vérplazmára most is szükségük van, ezért aki teheti, adjon plazmát, ugyanúgy, mint vért, amelyre a tervezett műtéteknél szükség van. Az oltások utáni véradással kapcsolatban kifejtette, hogy nincs kötelezően előírt intervallum a kettő között, de oltási reakció mindig felléphet, ezért ajánlatos néhány napot várni a vakcina felvétele után, utána viszont lehet vért adni.

Operatív törzs: szerdától megváltoztak a beutazási szabályok Ausztriában

Szerdától megváltoztak az Ausztriába történő beutazási szabályok, az osztrák hatóságok új kockázati csoportokba sorolják az országokat, köztük Magyarországot alacsony fertőzöttségűbe - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szervezet szerdai online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert ismertette: az alacsony fertőzöttségűek mellett egy másik csoportba sorolják a magasabb kockázatú országokat, továbbá megkülönböztetik "a vírusvariáns államokat".

Az a magyar állampolgár, aki rendelkezik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredménnyel, vagy 48 órán belüli negatív antigénteszt-eredménnyel, vagy igazoltan átesett a betegségen, vagy rendelkezik két védőoltással, karanténkötelezettség nélkül léphet be az országba. Annak sem kell karanténba vonulnia, aki a védőoltásnak csak az egyik dózisát kapta meg, de azt a belépésnél legalább 22 nappal korábban. Mindezek nélkül is be lehet utazni a magyaroknak Ausztriába, de ahhoz, hogy az illető ne kerüljön karanténba, 24 órán belül PCR-tesztet kell csináltatnia.

Az alezredes rámutatott: a beutazáshoz továbbra is szükséges regisztrálni az erre szolgáló online felületen, a tervezett időpont előtt 72 órával. Hozzátette: az új szabályok tételes ellenőrzése miatt a határátkelőknél várakozással kell számolni.

Az elmúlt nap adatait ismertetve Kiss Róbert elmondta: kedden 379 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt: 371-en közterületeken, öten a tömegközlekedésben vagy a megállókban, hárman pedig bevásárlóközpontokban szegték meg a szabályokat.

A jogszabály hatálybalépése óta 71 557-re emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1274 rendőri intézkedés történt.

Ez a szám az elmúlt napon nem változott - tette hozzá.

Az alezredes szerint jelentősen csökkent a kijárási tilalmat megszegők száma, amióta annak kezdő időpontja éjfélre módosult; ekkorra mindenkinek haza vagy szálláshelyére kell érnie. A kijárási tilalmat jellemzően magánrendezvényeken résztvevők szegik meg, a hajnali órákban is intézkedniük kellett egy belvárosi motelben, ahová csendháborítás miatt hívták a rendőröket. A helyszínen 14-en szórakoztak, akik a kijárási tilalom mellett a magánrendezvényekre vonatkozó szabályt is megszegték. Országszerte mindössze 50-szer intézkedtek az elmúlt napon, így a tavaly ősszel bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom, illetve a csoportosulás és gyülekezés szabályainak megszegése miatt eddig 69 007-szer intézkedtek a rendőrök.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők ellen 37 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 17 278 intézkedésre volt szükség.

Kiss Róbert elmondta: még tovább csökkent a hatósági házi karanténban lévők száma, 16 027 ember van jelenleg elkülönítve. Az elmúlt napon 1626 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A hatósági házi karanténban lévők közül 653-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

MTI