Befejezetlen Phd-k

„Az elmúlt héten a Fidesz és médiája elkezdett egy igazán érthetetlen és értelmetlen támadássorozatot Karácsony Gergely ellen. Karácsony Gergelyről kiderült, hogy nem fejezete be a Phd-ját. Ez az egyik fő vád. Az a helyzet, hogy én sem fejeztem be a Phd-mat és én is azért, mert képviselő lettem. Nem gondolom, hogy attól lenne valaki alkalmas képviselő vagy miniszterelnök, mert van Phd-ja.

Ráadásul hiába van az, hogy mostanában sok dologban nem értek egyet Schiffer Andrással, de abban tökéletesen igaza van abban, hogy:

»Mindenki pontosan tudja, hogy aki nem felső-középosztálybeli családba született, vagy nem keverte be magát a felső-középosztályba – klasszikust idézve – a szerencsének, a jó Istennek és Orbán Viktornak köszönhetően, annak nem biztos, hogy megvan a lehetősége arra, hogy rendes nyelvtudással vértezze fel magát.«

Én jól tudok angolul, és jól tudok spanyolul. Oroszul pedig tudok valamennyire (sokat felejtettem), németül pedig tudok pár számot énekelni. De nekem könnyű volt, az én hátteremmel nem volt nehéz nyelveket megtanulni.

A helyzet az, hogy szerintem nem az a fő baj, hogy Magyarországon a politikai osztály mennyire érti, mit mondanak neki a nyugati partnerei. Azt így is-úgy is meg fogja érteni, mindenhonnan azok a mondatok jönnek.

Az lenne az újszerű, ha a magyar politikai osztály megértené, hogy egy földrajzi régió része és nagyobb hatással van ránk, hogy mi történik Csehországban vagy Romániában, mint, hogy melyik amerikai egyetemen ki mit akar betiltani.

Nem egy sziget vagyunk az Atlanti-óceán közepén: ezért letöltöttem a duolingot, hogy szabad öt perceimben kicsit tanuljak lengyelül. Hátha jobban megértem mi történik körülöttünk.

Karácsony Gergely pedig azért is az én miniszterelnök-jelöltem, mert tudja, hogy Európa nem csak Nyugat-Európából áll.”

Ungár Péter: Karácsony Gergely az én miniszterelnök-jelöltem